«Майкл» лидирует в России, братья Марио заработали миллиард: что обсуждали 8 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Книжный фестиваль на Красной площади посетили 520 тысяч человек

XII Книжный фестиваль «Красная площадь», который проходил в Москве с 4 по 7 июня, посетили 520 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля. На 27 площадках состоялось более 800 событий с участием свыше 500 авторов и 400 издательств из 55 регионов. Гости увидели более 150 тысяч наименований книг и выступления 17 театральных и музыкальных коллективов.

Фильм о Майкле Джексоне возглавил прокат в России и СНГ

Биографическая драма «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне собрала 271 миллион рублей за прошедший уик-энд (4—7 июня) и стала лидером кинопроката в России и странах СНГ, сообщает kinobusiness.com. Общие сборы картины, идущей седьмую неделю, превысили 738 миллионов рублей. На втором месте — «Закулисье реальности» (213 миллионов), на третьем — «Грязные деньги» Гая Ричи (62,8 миллионов).

Автограф поэта Волошина выставлен на аукцион 2,5 миллиона рублей

Автограф русского поэта начала XX века Максимилиана Волошина выставлен на торги за 2,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом «Литфонд». Также на торги заявлены первое полное прижизненное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина, которое оценено в 1,8 миллионов рублей, и первое и единственное отдельное прижизненное издание его же поэмы «Полтава» (1,2 миллиона рублей). Торги состоятся 11 июня.

«Супер Марио: Галактическое кино» собрал 1 миллиард долларов

Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» стал первой картиной 2026 года, преодолевшей отметку в миллиард долларов, пишет издание The Hollywood Reporter. Сборы фильма составили 428,5 миллионов долларов в США и 571,5 миллионов долларов на международных рынках. Также картина заняла девятую строчку среди самых кассовых анимационных франшиз Голливуда.

Стали известны предпочтения жителей регионов в музыке

Музыкальные вкусы россиян различаются в зависимости от региона, выяснил сервис «Кион Музыка». Данные исследования публикует ТАСС. Жители Камчатки, Белгородской и Вологодской областей любят «Дискотеку Аварию» и «#2Маши». В Новосибирской, Кемеровской областях и Пермском крае лидирует белый шум для убаюкивания детей. В Воронежской области популярны Ариана Гранде и Ace of Base. Москвичи и петербуржцы предпочитают Джигана, Icegergert, Татьяну Куртукову, Jakone & Kiliana, Mia Boyka и Bearwolf.

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