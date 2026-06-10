Хвалил Дисней, любил Миядзаки: 10 легендарных проектов «Союзмультфильма»

10 июня 2026 года легендарная киностудия «Союзмультфильм» празднует 90-летие. За свою историю она выпустила более 1500 полнометражных и короткометражных мультфильмов, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимации. «Рамблер» вспоминает основные вехи развития «Союзмультфильма» и десять его легендарных проектов.

© «Союзмультфильм»

Официальной датой основания студии считается 10 июня 1936 года. Именно в этот день был подписан приказ о её создании — на тот момент под названием «Союздетмультфильм». Существует версия, что распоряжение об организации единого центра мультипликации отдал лично Иосиф Сталин.

Первыми работниками «Союздетмультфильма» стали опытные мастера анимации. Например, один из создателей известного раннесоветского рисованного фильма «Каток» (1927) Иван Иванов-Вано, режиссёры первого советского оригинального звукового мультфильма «Улица поперёк» (1931) Владимир Сутеев и Лев Атаманов, художницы-аниматоры и постановщицы Валентина и Зинаида Брумберг, работавшие над первым советским полнометражным мультфильмом «Китай в огне» (1925).

Дебютом студии стала анимационная лента Дмитрия Бабиченко и Александра Белякова «В Африке жарко» (1936) про моржа и обезьяну, везущих с Северного полюса в Африку мороженое для изнывающих от жары животных.

В 1937 году студия получила название «Союзмультфильм» и выпустила свой первый цветной мультфильм — «Сладкий пирог» Бабиченко и Белякова.

© «Союзмультфильм»

Во время Великой Отечественной войны студия выпускала агитационные картины, а многие работники ушли на фронт. После окончания войны начался новый расцвет «Союзмультфильма».

В 1945 году вышел первый полнометражный мультфильм студии — 42-минутная «Пропавшая грамота» Валентины и Зинаиды Брумберг и Ламиса Бредиса. Спустя два года «Союзмультфильм» был удостоен первой международной награды. На кинофестивале в Венеции лента «Песенка радости» (1946) Мстислава Пащенко получила бронзовую медаль «За лучший анимационный фильм». В 1947 году Иван Иванов-Вано снял рисованный мультфильм «Конёк-Горбунок», который, как сообщается на «Кинопоиске», высоко оценил легенда американской анимации Уолт Дисней.

В начале 1950-х «Союзмультфильм» начал производить кукольные мультфильмы — первым стал «Карандаш и Клякса — весёлые охотники» (1954) Евгения Мигунова. А в следующем десятилетии наступил золотой век киностудии. Постановщики стали больше экспериментировать с художественными решениями: например, для создания мультфильма «Летающий пролетарий» (1962) Иосифа Боярского и Ивана Иванова-Вано были использованы полуобъёмные бумажные куклы. Резко увеличился выпуск сатирических лент для взрослой аудитории. В конце 1960-х вышли мультфильмы, попавшие в золотой фонд отечественной анимации: «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Крокодил Гена», «Бременские музыканты», «Умка», «Винни Пух».

В начале 1970-х «Союзмультфильм», как указано на официальном сайте студии, был крупнейшей анимационной студией в Европе. В 1980-х его мультфильмы завоевали в общей сложности 150 наград и дипломов отечественных и международных фестивалей.

© «Союзмультфильм»

Девяностые и начало нулевых оказались для «Союзмультфильма» огромным испытанием. Он получил статус арендного предприятия и стал производственной базой для других студий. Одним из немногих проектов тех лет стал полнометражный мультфильм «Гофманиада» Станислава Соколова по эскизам знаменитого художника и скульптора Михаила Шемякина. Работа над лентой стартовала в 2001 году, но в широкий прокат картина вышла 17 лет спустя.

В 2010-х началось возрождение «Союзмультфильм»: было запущено производство короткометражных мультфильмов, проведено техническое переоснащение, студия переехала с Дорогомиловской улицы в новые помещения на улицу Академика Королёва. В 2018 году стартовал показ нескольких новых мультсериалов, например «Оранжевой коровы», «Приключений Пети и Волка» и «Простоквашино».

В феврале 2021 года на ВДНХ открылся мультимедийный развлекательный парк «Союзмультпарк» с любимыми героями отечественной анимации. В сентябре того же года аналогичный парк появился в Казани. В 2023 году на экраны вышел художественный фильм «Чебурашка», снятый при участии «Союзмультфильма» и ставший абсолютным рекордсменом за всю историю российского кинопроката.

10 легендарных проектов «Союзмультфильма»

«Снежная королева»

Режиссёр: Лев Атаманов.

© «Союзмультфильм»

Экранизация сказки Ханса Кристиана Андерсена о девочке Герде, которая отправляется на край света спасать из ледяного плена своего названого брата Кая. Мультфильм вышел в 1957 году.

Как утверждается на сайте крупнейшей базы киноданных в мире Internet Movie Database (IMDB.com), эту ленту высоко ценил легендарный японский режиссёр Хаяо Миядзаки. В начале своей карьеры в анимации он столкнулся с трудностями и подумывал бросить эту профессию. Но, увидев «Снежную королеву», восхитился ею и решил продолжить работать в этой сфере.

«Маугли»

Режиссёр: Роман Давыдов.

© «Союзмультфильм»

Экранизация «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Мальчик Маугли попадает в джунгли, воспитывается волками, дружит с медведем Балу и пантерой Багирой и вступает в схватку со своим злейшим врагом — тигром Шер-Ханом. Изначально это был многосерийный проект, состоявший из пяти эпизодов: «Ракша», «Похищение», «Последняя охота Акелы», «Битва» и «Возвращение к людям». В 1973 году его смонтировали в полный метр.

Мультфильм запомнился нескольким поколениям зрителей благодаря харизматичным персонажам и ставшим крылатыми фразам («Акела промахнулся!», «Позор джунглям!», «Мы с вами одной крови — вы и я!»). Музыку к «Маугли» написала известная композитор-авангардист София Губайдулина.

«Ну, погоди!»

Режиссёр: Вячеслав Котёночкин.

© «Союзмультфильм»

Всенародно любимый сериал о погоне хулиганистого Волка (Анатолий Папанов) за примерным Зайцем (Клара Румянова). Первый эпизод вышел в июне 1969 года. Изначально режиссёр Вячеслав Котёночкин планировал завершить цикл на четвёртой серии, но на студию обрушился шквал писем от зрителей, после чего работу над «Ну, погоди!» продолжили. В советский период вышло 16 эпизодов проекта, после распада СССР — ещё шесть.

В 2021 году «Союзмультфильм» перезапустил сериал. Обновлённый проект получил название «Ну, погоди! Каникулы» и выходит в 3D-графике. Действие мультфильма происходит на современном круглогодичном курорте. Волк (озвучен Гариком Харламовым) гоняется за Зайцем (озвучен Дмитрием Хрусталёвым) не из желания съесть, а из вредности, и оба героя попадают в приключения. В истории появились новые персонажи — Косуля, Лиса, барсук Тим.

Трилогия о Винни Пухе

Режиссёр: Фёдор Хитрук.

© «Союзмультфильм»

Первый мультфильм о приключениях плюшевого медвежонка Винни Пуха и его приятеля, поросёнка Пятачка, вышел в 1969 году и рассказывал о неудачном знакомстве главного героя с подозрительными пчёлами. За ним последовало ещё два эпизода: «Винни Пух идёт в гости» и «Винни Пух и день забот».

Мультфильмы запомнились благодаря озвучке Евгения Леонова, а фразы из них («Куда идём мы с Пятачком...», «Кажется, дождь собирается...») мгновенно ушли в народ.

Мультфильмы о Чебурашке

Режиссёр: Роман Качанов.

© «Союзмультфильм»

В цикл входят четыре легендарных кукольных мультфильма — «Крокодил Гена» (1969), «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974), «Чебурашка идёт в школу» (1983). Главные герои — неизвестный науке маленький ушастый зверёк Чебурашка и его друг крокодил Гена — помогают окружающим, охраняют природу и противостоят козням вредной старухи Шапокляк. Чебурашку озвучила Клара Румянова, а Гену — Василий Ливанов.

Мультфильмы имели огромный успех в СССР и России, на них выросло несколько поколений зрителей. В 2023 году на экраны вышел полнометражный игровой фильм «Чебурашка» с Сергеем Гармашем и Еленой Яковлевой. Чебурашку в нём озвучила Ольга Кузьмина. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, картина заработала в России 6,78 миллиарда рублей — абсолютный рекорд за всю историю отечественного кинопроката.

Мультфильмы о Малыше и Карлсоне

Режиссёр: Борис Степанцев.

© «Союзмультфильм»

Рисованные мультфильмы «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся»(1970) рассказывают о дружбе мальчика по прозвищу Малыш (Клара Румянова) и вальяжного самоуверенного летающего человечка по имени Карлсон (Василий Ливанов), который именует себя «в меру упитанным мужчиной в полном расцвете сил». Главные герои летают над крышами города, ловят преступников и укрощают грозную домработницу фрекен Бок. Фраза Карлсона «Спокойствие, только спокойствие» стала крылатой.

«Умка»

Режиссёры: Владимир Попов и Владимир Пекарь.

© «Союзмультфильм»

Трогательный мультфильм о белом медвежонке Умке, который мечтает поймать солнце и обретает друга — чукотского мальчика, вышел в 1969 году. Он стал культовым благодаря удачно нарисованному главному герою и нежной колыбельной в исполнении Аиды Ведищевой. В 1970 году вышло продолжение ленты — «Умка ищет друга».

В 2019 году «Союзмультфильм» выпустил короткометражную ленту «Умка на ёлке». А в 2022 году вышел мультсериал, рассказывающий о новых приключениях белого медвежонка, его друга — мальчика Тайкэ и других героев: полярной волчицы Ильмы, оленёнка Лёки, нерпы Коры и так далее.

«Бременские музыканты»

Режиссёр: Инесса Ковалевская.

© «Союзмультфильм»

Музыкальная фантазия по мотивам сказки братьев Гримм вышла в 1969 году и на тот момент выглядела революционно. Инесса Ковалевская совместила классический сюжет с модными персонажами (Трубадур в джинсах, Принцесса в мини-платье, Осёл в бейсболке и Кот с электрогитарой) и современными песнями авторства Геннадия Гладкова. Мультфильм мгновенно стал культовым, а в 1973 году вышло его продолжение «По следам бременских музыкантов».

В январе 2024 года вышел полнометражный игровой фильм «Бременские музыканты», снятый при участии «Союзмультфильма». В картине сыграли Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов и Мария Аронова.

Мультфильмы о Простоквашино

Режиссёр: Владимир Попов.

© «Союзмультфильм»

Первый из трёх мультфильмов цикла, «Трое из Простоквашино», вышел в 1978 году. По сюжету городской мальчик Дядя Фёдор отправляется жить в деревню вместе с котом Матроскиным и псом Шариком. Голоса персонажам подарили звёзды отечественного кино: Матроскина озвучил Олег Табаков, Шарика — Лев Дуров, почтальона Печкина — Борис Новиков. За первым мультфильмом последовали «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино»(1984).

В 2018 году «Союзмультфильм» выпустил мультсериал «Простоквашино», где наряду с уже полюбившимися героями появились новые персонажи: младшая сестрёнка Дяди Фёдора Вера Павловна, няня девочки Маргарита Егоровна и зверёк-грызун Тама-Тама. А в январе 2026 года на экраны вышел полнометражный фильм Сарика Андреасяна, где сыграли Роман Панков, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк и Павел Прилучный.

«Ёжик в тумане»

Режиссёр: Юрий Норштейн.

© «Союзмультфильм»

Философская притча о ёжике, который идёт в гости к медвежонку через туман, вышла в 1975 году. По пути главный герой встречает загадочных существ: белую лошадь, филина, летучую мышь, падает в реку, но в итоге добирается до своего друга.

Влияние этого незатейливого на первый взгляд мультфильма на анимацию оказалось колоссальным. Хаяо Миядзаки включил его в список 25 своих любимых киноработ. Лента получила множество призов, в том числе Гран-при на международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Тегеране, награду как «Лучший короткометражный фильм для детей» на международном фестивале фильмов для детей и юношества в Хихоне и третью премию «Бронзовый Хьюго» на Чикагском международном кинофестивале.

В 2003 году на фестивале мультфильмов «Лапута» в Токио «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов по результатам опроса 140 аниматоров со всего мира.

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«Чебурашка»: сюжет картин, актёры и кассовые сборы