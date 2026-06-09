Cтриптизёрша, балерина, королева: Натали Портман — 45

9 июня исполняется 45 лет американо-израильской актрисе Натали Портман. Она начала сниматься в полнометражном кино в 11 лет, и сейчас в её послужном списке значится около 80 ролей в фильмах и сериалах. К юбилею кинозвезды «Рамблер» вспомнил знаковые проекты с её участием.

© Dia Dipasupil/Getty Images

«Леон» (1994)

В боевике Люка Бессона Портман сыграла девочку Матильду, чью семью убил коррумпированный сотрудник Управления по борьбе с наркотиками. Главную героиню берёт под защиту киллер Леон (Жан Рено). Он учит свою подопечную обращаться с оружием и помогает ей отомстить за родных.

Эта работа стала дебютом Натали в полнометражном кино. Как указано на «Кинопоиске», пробы на роль Матильды проходило 2 тысячи кандидаток, в том числе Лив Тайлер и Кристина Риччи. Изначально Бессон искал для этого персонажа более взрослую актрису, поэтому кандидатуру Портман отвергли. Но позже ей удалось ещё раз попасть на пробы, и актёрский талант девочки так впечатлил режиссёра, что он дал Натали зелёный свет.

© Columbia Pictures

В интервью The Hollywood Reporter в 2023 году актриса рассказывала: публика до сих пор любит этот фильм и вспоминает Натали Портман в связи с «Леоном» чаще, чем с каким-либо другим проектом в её фильмографии. «Эта картина положила начало моей карьере», — говорила она. За эту работу исполнительница была номинирована на ряд наград, в том числе премии для молодых актёров Young Artist Awards и YoungStar Awards.

Трилогия приквелов «Звёздные войны» (1999–2005)

© Lucasfilm

Роль королевы и сенатора, возлюбленной Энакина Скайуокера Падме Амидалы в фантастической трилогии Джорджа Лукаса сделала Портман звездой мирового масштаба. Как отмечал телеканал CNN, до предложения сыграть в первом приквеле Натали почти ничего не знала об оригинальной трилогии: когда вышли «Звёздные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая», ей было всего 2 года, и она никогда не видела все фильмы целиком.

«Я действительно не осознавала, насколько популярны “Звездные войны”. Когда я посмотрела фильмы, они мне очень понравились, но я всё ещё не понимала, сколько людей является страстными поклонниками этих картин», — цитировал актрису CNN.

Портман рассказывала телеканалу, что Джордж Лукас много работал с ней над тембром её голоса, движениями и манерой держаться. «Мы работали над акцентом, который считается свойственным для актрис старшего поколения. Это некий неуловимый акцент, неясно, американский он или британский», — поясняла она. Актриса смотрела старые фильмы с голливудскими кинодивами Лорен Бэколл, Одри Хепберн и Кэтрин Хепберн. «Их голоса и осанка так величественны, даже в будничных образах. Именно поэтому я взяла их в качестве образца для подражания», — говорила Портман в беседе с CNN.

«Близость» (2004)

© Columbia Pictures

В камерной драме Майка Николса Портман сыграла переехавшую из США в Лондон стриптизёршу Элис Айрес. Её героиня становится частью любовного многоугольника: её возлюбленный Дэн (Джуд Лоу) уходит от неё к фотографу Энн (Джулия Робертс), а затем она случайно встречает в стрип-клубе бывшего мужа Энн Ларри (Клайв Оуэн).

В интервью BBC актриса объясняла, что согласилась сыграть столь откровенную роль, потому что постоянно старается пробовать что-то новое.

«Я не воспринимаю свою героиню как стриптизёршу или танцовщицу на шесте; у неё несколько разных профессий на протяжении всей истории. Эта, пожалуй, просто оказалась самой заметной для зрителей», — отмечала Портман.

За роль Элис Айрес она получила «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

«”V” — значит вендетта» (2005)

© Warner Bros.

В антиутопическом триллере Джеймса Мактига Портман сыграла Иви Хаммонд — молодую женщину, втянутую в революцию против тоталитарного режима, установившегося в Великобритании. Мактиг ранее работал с актрисой на съёмках «Звёздных войн: Эпизода II — Атаки клонов», где выступал первым помощником режиссёра. «Она абсолютно профессиональна и выглядит великолепно. Но в большей степени она подходила на эту роль благодаря своим бесстрашию и интеллекту», — говорил о Натали постановщик, чьи слова приводятся на официальном сайте фильма «”V” — значит вендетта».

Сама исполнительница работала со специалистом по диалекту, чтобы имитировать британский акцент, а также согласилась побриться наголо. В интервью кинопорталу ComingSoon.net она рассказала: когда встал вопрос о таком кардинальном изменении внешности, она не возражала, поскольку давно хотела это сделать для фильма. И «”V” — значит вендетта» стал для этого отличным поводом, пояснила Портман.

Голову ей брили прямо на камеру, и в беседе с ComingSoon.net актриса отмечала, что это был очень быстрый процесс.

«Если бы мы допустили ошибки в других эпизодах фильма, то могли бы это переснять. Но не в этой сцене. Поэтому создатели фильма использовали несколько камер, тренировались с разными бритвами, а члены съёмочной группы даже вызвались побрить головы, чтобы убедиться, что всё работает. Я просто старалась сосредоточиться и сделать всё возможное, поскольку это был мой единственный шанс», — поясняла Портман.

За роль Иви она была отмечена премией Saturn Awards как лучшая актриса.

«Ещё одна из рода Болейн» (2008)

© Columbia Pictures

В исторической драме Джастина Чедвика об эпохе короля Генриха VIII Натали Портман исполнила честолюбивую Анну Болейн, а Скарлетт Йоханссон — её мягкую и добродушную сестру Мэри. Когда король (Эрик Бана) влюбляется в Мэри, героиня Портман с помощью женского обаяния и интриг переключает внимание Генриха на себя, выходит за него замуж, но финал этого брака оказывается для неё трагическим.

В интервью австралийскому порталу для женщин Girl.com.au Портман объясняла выбор роли тем, что ещё не играла подобных персонажей.

«Она сильная, но в то же время уязвимая, амбициозная и расчётливая. Она может идти по головам других, но при этом испытывает раскаяние. Она очень инициативная, принимает множество решений на протяжении фильма, а женские персонажи в кино часто скорее реагируют на действия мужчин», — объясняла Портман.

За месяц до начала съёмок актриса стала ежедневно посещать уроки по освоению английского акцента.

Скарлетт Йоханссон в совместном интервью актрис для портала Blackfilm говорила, что одной из главных причин её участия в проекте было участие в нём Портман. «Я давно была большой поклонницей Натали. Мне всегда нравились её выбор ролей и актёрская игра», — отмечала она.

«Чёрный лебедь» (2010)

© Searchlight Pictures

Психологический триллер Даррена Аронофски о балерине Нине Сейерс, теряющей рассудок в погоне за совершенством, стал вершиной карьеры Портман. Её героиня получает партии Одиллии и Одетты в балете «Лебединое озеро», но сталкивается со скрытым соперничеством со стороны своей коллеги Лили, которая кажется более подходящей для партии Чёрного лебедя.

За шесть месяцев до съёмок Портман начала интенсивно тренироваться. Она занималась балетом, кроссфитом и плаванием по пять часов в день. Её дублёрами на съёмках выступали солистка Американского балетного театра Сара Лейн и профессиональная танцовщица Кимберли Проса. Последняя в разговоре с изданием The Huffington Post рассказывала, что Натали самостоятельно танцевала в сценах, где её героиню показывают от пояса и выше. Сара Лейн делала сложные трюки, например фуэте, а поскольку Лейн пригласили только на пару недель, Кимберли снялась во всех остальных необходимых сценах с танцами.

«Она [Портман] определённо много работала. Всего за пару месяцев тренировок ей удалось научиться танцевать убедительно. Все танцоры на съёмочной площадке были очень впечатлены тем, как хорошо у неё получилось», — добавляла Проса.

За эту роль Портман была отмечена рядом наград, в том числе «Золотым глобусом» и «Оскаром» как лучшая актриса.

«Тор» (2011)

© Marvel Studios

Фильм Кеннета Браны стал первым супергеройским блокбастером в карьере Натали Портман. Актрисе достался персонаж астрофизика Джейн Фостер, которая становится возлюбленной Тора. В интервью Los Angeles Times актриса рассказывала, что в ходе подготовки к роли изучала биографии реальных женщин-учёных, в том числе британского биофизика и рентгенографа Розалинд Франклин, которая внесла огромный вклад в исследования ДНК, но не получила за это должного признания.

«Трудности, с которыми они сталкивались, и их образ мышления навели меня на мысль: “Какая это будет прекрасная возможность: показать женщину-учёного в масштабном фильме, который посмотрят многие“», — поясняла Натали.

Впоследствии она вернулась к образу Джейн Фостер в сиквеле картины — «Тор 2: Царство тьмы» (2013) Алана Тейлора и «Тор: Любовь и гром» (2022) Тайки Вайтити.

«Джеки» (2016)

© Wild Bunch

Биографическая драма чилийского режиссёра Пабло Ларраина о нескольких днях Жаклин Кеннеди после убийства её мужа, президента США Джона Кеннеди. В интервью журналисту издания Life Джеки рассказывает о событиях, предшествовавших этой трагедии, шоке и ужасе, пережитых ею в момент смерти супруга, и подготовке к похоронам.

До того как согласиться на эту роль, Портман довольно мало знала о Жаклин Кеннеди — «общепринятое представление о её причёске, одежде, стиле и элегантности», передавал слова актрисы портал IndieWire.

«Я никогда по-настоящему не задумывалась о том, через что ей пришлось пройти в эмоциональном плане, о наследии, которое она оставила, о её семье или об удивительном вкладе, который она сделала за очень короткое время. Она была очень разносторонней личностью, и я раньше об этом ничего не знала», — отмечала Портман.

При подготовке к роли Натали изучила большое количество материала: слушала аудиоинтервью с Жаклин Кеннеди, смотрела видео с её участием и записи экскурсий по Белому дому. Но её главным источником для понимания этой героини стало восьмичасовое интервью, которое Джеки дала биографу и помощнику семьи Кеннеди Артуру Шлезингеру — младшему. Оно было сделано в начале 1964 года, через несколько месяцев после убийства президента, и оставалось конфиденциальным до конца жизни Жаклин.

Премьера картины состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале, где картина претендовала на «Золотого льва». За роль Джеки Портман была номинирована на множество наград, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус».

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