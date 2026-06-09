Хью Джекман в роли пирата и приквел «Блондинки в законе»: что обсуждали 9 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

© Рамблер

Хью Джекман сыграет Джона Сильвера в новой экранизации «Острова сокровищ»

Австралийский актёр Хью Джекман, известный по роли Росомахи во франшизе про мутантов «Люди Икс», исполнит главную роль в новой экранизации знаменитого произведения Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», сообщает издание Deadline. Джекман сыграет харизматичного и коварного пирата Джона Сильвера. Режиссёром выступит Ридли Скотт, сценарий напишет Джек Торн.

В России стартовали съёмки фильма про Фунтика

В России начались съёмки полнометражной картины «Фунтик», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Вольга». По сюжету мальчик Фунтик сбегает от владелицы цирка госпожи Беладонны и вместе с дядюшкой Мокусом и его племянницей создаёт собственную труппу. Главную роль исполнил Матвей Тараканов, дядюшку Мокуса сыграл Ян Цапник. Режиссёром выступил Митрий Семенов-Алейников.

Хоррор «Обсессия» собрал почти 223 миллиона долларов в прокате

Психологический хоррор «Обсессия» с момента премьеры собрал в мировом прокате 222,5 миллиона долларов. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Также уточняется, что картина стала самой кассовой из фильмов, когда-либо купленных на кинофестивалях. Хоррор, приобретённый компанией Focus Features на киносмотре в Торонто, обошёл документальный фильм Майкла Мура «Фаренгейт 9/11» (2004), заработавший 222 миллиона долларов.

Вышел первый полноценный трейлер приквела «Блондинка в законе»

Сервис Prime Video выпустил первый полноценный трейлер сериала «Эль». Проект является приквелом культовой комедии «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун в главной роли. Все восемь эпизодов выйдут 1 июля и расскажут о юности Эль Вудс: её учёбе в университете, первой любви и так далее. Главную роль исполнила Лекси Майнтри.

Джастин Бибер выпустит аудиоустройства под своим брендом Skylrk

Певец Джастин Бибер анонсировал выпуск линейки аудиоустройств под своим брендом Skylrk. Об этом артист сообщил в своих соцсетях. По данным портала Hypebeast, среди устройств будут представлены домашние и портативные колонки, а также наушники в ярких цветах, отражающих фирменную эстетику бренда.

Россия планирует запустить прямые рейсы в Малайзию в 2026 году

Россия хочет запустить прямые рейсы в Малайзию в следующем году. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, пишет ТАСС. Также планируется увеличить число рейсов в Индонезию, Китай, Индию и страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

«Майкл» лидирует в России, братья Марио заработали миллиард: что обсуждали 8 июня