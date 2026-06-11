«Лучший фильм Спилберга за последние 20 лет»: что известно о «Дне разоблачения»

В мировом прокате стартовал новый научно-фантастический фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга. Зрители и критики, присутствовавшие на первом закрытом показе картины в Лондоне 4 июня, называли «День разоблачения» лучшим фильмом режиссёра за последние 20 лет. «Рамблер» рассказывает, что известно о новой ленте и почему она заслуживает внимания.

© Universal Pictures

О чём фильм «День разоблачения»

В научно-фантастическом триллере «День разоблачения» Спилберг возвращается к одной из своих любимых тем — контакту с внеземным разумом. Но если в «Близких контактах третьей степени» (1977) или «Инопланетянине» (1982) режиссёр показывал изумление и трепет человека перед лицом неизведанного, то в новой картине акцент смещён на реакцию общества, узнавшего правду.

Главные герои — бывшая журналистка, а ныне метеоролог и ведущая прогноза погоды Маргарет Фэйрчайлд и специалист по кибербезопасности Дэниел Келлнер. Дэниел получает доступ к засекреченным документам, неопровержимо доказывающим существование внеземного разума. Маргарет обнаруживает, что способна разговаривать на любом языке и читать мысли. Ведя прямой эфир, она внезапно начинает издавать нечеловеческие звуки, что привлекает внимание Дэниела.

Оба героя объединяются и пытаются донести до семи миллиардов жителей Земли шокирующую новость: «Мы не одни на этой планете». Но правительства и могущественные корпорации, которые десятилетиями скрывали эту информацию, всеми силами пытаются не допустить её разглашения.

© Universal Pictures

Кто снимал фильм «День разоблачения»

Режиссёром картины выступил Стивен Спилберг. В числе его режиссёрских работ значатся такие культовые ленты, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Парк Юрского периода» — всего около 50 фильмов и сериалов. Также на его счету около 200 продюсерских проектов. Последней его работой до «Дня разоблачения» была драма «Фабельманы» (2022), основанная на личных воспоминаниях постановщика.

На счету Спилберга три премии «Оскар»: два за драму «Список Шиндлера» (1994) как лучшему режиссёру и как продюсеру за лучший фильм, а также за лучшую режиссуру фильма «Спасти рядового Райана» (1999). Кроме того, Спилберг — обладатель специальной награды Американской киноакадемии за выдающийся вклад в кинопроизводство.

В 2026 году американский журнал Forbes признал Спилберга самым богатым режиссёром в мире. Его состояние на март 2026 года оценивалось в 7,1 миллиарда долларов. Капитал кинематографиста за последний год вырос на 1,8 миллиарда долларов — в 2025 году он оценивался в 5,2 миллиарда, писал «Коммерсант».

Идея фильма возникла у Спилберга почти десять лет назад. В 2017 году, когда крупные американские СМИ начали серьёзно обсуждать рассекреченные свидетельства военных лётчиков о наблюдении неопознанных летающих объектов, режиссёр вновь заинтересовался этой темой. «Я вдруг стал смотреть на это более реалистично, не как на научную фантастику, а как на нечто, что, возможно, начинает раскрываться само по себе», — объяснил постановщик в интервью ITV News.

В интервью журналу Empire Спилберг заявлял: «Для меня всегда оставался открытым вопрос: одни ли мы на нашей планете? Я не могу представить, что за пределами нашей планеты никого больше нет. Этот вопрос не только преследовал меня, но и вдохновлял. Но, я думаю, теперь он разрешился к моему удовлетворению в фильме “День разоблачения”».

© Universal Pictures

Сценарий вместе с постановщиком написал Дэвид Кепп — давний соавтор Спилберга. Ранее он работал над сценариями к «Парку Юрского периода», «Войне миров» и «Индиане Джонсу и Королевству хрустального черепа».

Продюсерами выступили давняя соратница режиссёра Кристи Макоско Кригер («Фабельманы», «Первому игроку приготовиться») и сам Спилберг от лица своей компании Amblin Entertainment. Исполнительными продюсерами стали Крис Бригэм и Адам Сомнер.

За музыку отвечал легендарный композитор Джон Уильямс. Он начал сотрудничать со Спилбергом в 1975 году, написав саундтрек к «Челюстям». Уильямс — автор музыки почти ко всем фильмам постановщика.

Кто снимался в фильме

Роль метеоролога Маргарет Фэйрчайлд исполнила Эмили Блант, известная по фильмам «Дьявол носит Prada», «На гребне волны» и «Оппенгеймер». На показе картины в Лондоне Блант рассказала изданию The People's Movies, что её привлекла возможность поработать со Спилбергом, которого она назвала «гением». А также сложность и многогранность её героини — бывшей журналистки, оказавшейся в центре сюжета благодаря случайности, но проявившей невероятное мужество.

Сам постановщик на премьере в Лондоне отметил: ему очень повезло, что Эмили Блант согласилась играть в его фильме. «Со времён “Дьявол носит Prada” она сделала выдающуюся карьеру кинозвезды и замечательной актрисы второго плана. Блант — это сила природы и одна из самых приятных женщин в мире», — передаёт его слова в соцсетях издание Variety.

© Universal Pictures

Джош О’Коннор, известный по сериалу «Корона» и фильму «Претенденты», сыграл специалиста по кибербезопасности Дэниела Келлнера. Его персонаж — тот самый человек, который добывает секретные документы о существовании инопланетян. Актёр отметил в интервью ITV News, что решил участвовать в проекте прежде всего из-за возможности поработать со Спилбергом как с режиссёром, обладающим «чётким видением».

Оскароносный Колин Фёрт («Король говорит!», «Дневник Бриджит Джонс») и двукратный номинант на «Оскар» Колман Доминго («Синг Синг», «Растин») исполнили роли второго плана. Также в картине снялись Ив Хьюсон («Заговор сестёр Гарви», «Идеальная пара»), Уайатт Рассел и Генри Ллойд-Хьюз.

Как проходила работа над фильмом

Бюджет картины официально не раскрывается. Но, по информации издания Puck News, он составляет 115 миллионов долларов (для сравнения: бюджет снятого в 2008 году «Индианы Джонса и Королевства хрустального черепа» составил 185 миллионов долларов, приводит цифры портал ComingSoon.net).

Производством занималась Amblin Entertainment Стивена Спилберга, а дистрибуцией — Universal Pictures.

Хотя действие картины разворачивается в Канзас-Сити, большая часть съёмок проходила в Атланте, а также штате Нью-Джерси, в котором, как упоминает издание New Jersey Monthly, Спилберг провёл часть своего детства. Создатели выбрали именно этот штат, чтобы минимизировать использование зелёных экранов и создать максимально достоверную, «приземлённую» атмосферу. На отрезках железной дороги Cape May Seashore Lines в Вудбайне и Такахо снимали масштабную сцену автомобильной погони и впечатляющую катастрофу с участием поезда. Также картину снимали в Нью-Йорке и его окрестностях, включая Лонг-Айленд и долину реки Гудзон.

В фильме героиня Эмили Блант, телеведущая прогноза погоды, во время прямого эфира начинает говорить на нечеловеческом языке. Актриса призналась в интервью для YouTube-шоу Hot Ones, что у создателей была возможность сгенерировать нужные звуки с помощью искусственного интеллекта, но она отказалась от этого варианта, поскольку «немного боится ИИ». Вместо этого актриса сама пришла в студию звукозаписи и нагенерировала «целый диапазон странных звуков» — от щёлкающих и жужжащих до гортанных и дыхательных.

© Universal Pictures

Интересной деталью стал кастинг массовки. В январе 2025 года был объявлен набор актёров для сцены с участием «фанатов рестлинга». Позже искали статистов для сцен в закусочной и отеле.

Кроме того, для участия в сценах на дорогах требовались люди, умеющие управлять автомобилями. По информации портала NJ.com, базовая ставка этих статистов составляла 216 долларов за восьмичасовой рабочий день, а компенсация за использование автомобиля — 37,5 доллара. Также требовались актёры на роли северокорейских солдат.

Первые отзывы критиков о фильме

Премьерный показ прошёл в Лондоне 4 июня. Первые отзывы критиков оказались восторженными, передавало профильное издание The Hollywood Reporter. Например, старший обозреватель Gizmodo Жермен Люссье признался, что ему очень понравилась картина, и отметил её захватывающий сюжет.

«Это лучший фильм Спилберга за 20 лет, наполненный всей магией, которая делает его фильмы такими особенными», — отметил он в своём аккаунте в соцсетях.

Главный редактор издания Collider Стивен Вайнтрауб в своих соцсетях назвал картину «ещё одним потрясающим прорывом» Спилберга. Он подчеркнул, что Эмили Блант исполнила невероятную роль.

«Я мог бы долго рассказывать о том, что мне понравилось, но мне посчастливилось посмотреть фильм, почти ничего не зная о нём, и я настоятельно рекомендую вам сделать то же самое», — пишет Вайнтрауб.

Обозреватель портала IndieWire Джим Хемфилл назвал «День разоблачения» фильмом Спилберга высшего уровня, «таким же захватывающим, как “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега”, но с эмоциональной глубиной и более масштабными амбициями».

«С самого начала Спилберг бросает вызов и напоминает, что он делает это лучше, чем кто-либо в истории кино», — добавил критик.

© Universal Pictures

Кинообозреватель Variety Оуэн Глейберман оказался более скептичен. В своей рецензии для издания он отметил, что «День разоблачения» — «роскошный, напряжённый триллер-погоня с примесью глубоких размышлений» и «от одной сцены к другой представляет собой энергичное и увлекательное путешествие», но в то же время картина не приводит зрителя ни к чему неожиданному.

Автор Empire Дэн Джолин поставил картине четыре звезды из пяти. В своей рецензии он отметил визуальное мастерство режиссёра и выразил мнение, что в фильме присутствуют одни из лучших экшен-сцен Спилберга за последние годы, включая захватывающую сцену со скоростным поездом, которая «переносит прямо в эпоху классических фильмов об Индиане Джонсе». Но в фильме есть некоторые элементы, в основном связанные с научно-фантастическими легендами, которые могут раздражать некоторых зрителей, признал критик. В качестве примера он привёл основной технологический артефакт инопланетян, чьё действие больше напоминает колдовство, а не физику. К тому же в сценарии совершенно зря поднят большой философско-религиозный вопрос, который приводит к разочаровывающе банальному ответу, добавил Джолин.

На сайте — агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «День разоблачения» получил высокий рейтинг: 84% из 138 отзывов критиков оказались положительными. Поскольку картина только вышла в мировой прокат, рейтинги на других платформах, например IMDB.com, формируются.

Когда фильм выйдет в международный и российский прокат

В ряде европейских и азиатских стран, например Бельгии, Франции и Южной Корее, картина вышла 10 июня. 12 июня она появится в широком прокате в США, Великобритании, Китае и на других кинорынках. Выйдет ли картина в кинотеатральный прокат в России, пока неизвестно.

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