Roblox разблокировали в России, Кларксон запустил Only Farmers: что обсуждали 10 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Эдвард Блюмель сыграет молодого Пуаро

Актёр Эдвард Блюмель, известный по сериалу «Убивая Еву», исполнит роль детектива Эркюля Пуаро в новом сериале «Би-би-си». Проект называется «Эркюль», сообщает Daily Mail. Он расскажет о начале карьеры сыщика в Лондоне. Таким образом 33-летний Блюмель станет самым молодым артистом, когда-либо воплощавшим культового героя Агаты Кристи.

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

10 июня на 85-м году жизни умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщается на сайте Центрального академического театра Российской Армии, в котором играла актриса. Чурсина скончалась после продолжительной болезни, отмечается на сайте театра. Среди её известных кинокартин — «Донская повесть», «Русь изначальная», «Журавушка», «Любовь Яровая» и «Приваловские миллионы».

В России возрос спрос на песни Майкла Джексона

После мировой премьеры биографического фильма «Майкл» интерес к творчеству певца резко вырос, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Кион музыки». Количество прослушиваний песен артиста на этом стриминговом сервисе увеличилось на 44%, а число слушателей — на 28%. Самой популярной композицией стала Billie Jean. Также в топ вошли Earth Song, They Don’t Care About Us, Bad, Black Or White, Beat It и Thriller.

В Англии запустили онлайн-площадку для бронирования ферм Only Farmers

Бывший ведущий Top Gear, ныне звезда ток-шоу об управлении фермой «Ферма Кларксона» Джереми Кларксон вместе с партнёрами запустил онлайн-платформу Only Farmers, сообщает издание The Independent. Это специальное приложение, которое позволяет бронировать отдых, экскурсии и мастер-классы на британских фермах.

Roblox снова работает в России без ограничений

Игровая платформа Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей и снова доступна на всей территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство цифрового развития РФ. Роскомнадзор ограничивал доступ к сервису с 3 декабря 2025 года из-за несоблюдения требований безопасности.

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