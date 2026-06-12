Холоп Прилучный и бездомная Екамасова: что смотреть в кино в июне

В третьей части «Холопа» объектами перевоспитания становится не один герой, а семейная пара. Картина «День рождения» с Уиллемом Дефо станет сатирой на привилегированное общество, а «Преступление на третьем этаже» с Жилем Леллушем и Летицией Кастой переосмыслит хичкоковский саспенс. Эндрю Скотт и Брендан Фрейзер разыграют драму времен Второй мировой войны в триллере «Давление», а в картине «Ганди молчал по субботам» снова объединятся Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. «Рамблер» рассказывает о главных кинопремьерах июня.

© Yellow, Black and White

Кадр из фильма «Холоп 3»

«Закулисье реальности»

© А24

Сюрреалистический хоррор c элементами научной фантастики «Закулисье реальности» объединил в кадре Чиветеля Эджиофора и звезду «Сентиментальной ценности» Ренате Реинсве.

По сюжету продавец мебели находит в подвале собственного магазина таинственный портал, который ведёт в пространственно-временную аномалию. Герой рассказывает об этом своему психотерапевту Мэри, а затем пропадает. Женщина отправляется в загадочный подвал на поиски своего пациента и сталкивается с собственными демонами.

Фильм от студии A24 играет с эстетикой ограниченных пространств, делая ставку не на каком-либо монстре, а на ощущении нереальности мира. Режиссёр картины, 20-летний дебютант Кейн Парсонс, нагнетает саспенс не столько скримерами, сколько акцентами на клаустрофобии и экзистенциальной боязни застрять в обыденности.

Фильм идёт в прокате.

«День рождения»

© Wanda Halcyon Entertainment

Социальная драма с Уиллемом Дефо, Викторией Кармен Сонн и Эммой Суарес. В этой картине гламур 1970-х встречается с сатирой на привилегированное общество. Действие происходит на частном средиземноморском острове в разгар праздника, напоминающего ярмарку тщеславия.

Дефо играет всемогущего миллиардера Маркоса, который собирает богачей на день рождения своей дочери. Но пока под звон бокалов и шелест дизайнерских платьев гости сражаются за кусок торта и пытаются решить свои проблемы за счёт ресурсов Маркоса, внутри самой семьи назревает бунт поколений.

Испанский режиссёр Мигель Анхель Хименес (хоррор «Ночной сторож») с удовольствием препарирует жизнь состоятельных людей, а замкнутое пространство острова сгущает краски страстей. Большие деньги разлагают родственные связи, а привилегированное положение элиты превращается в ширму для циничных сделок.

Фильм идёт в прокате.

«Преступление на третьем этаже»

© Lionsgate

Французская вариация на тему знаменитого хичкоковского саспенса «Окно во двор». Главные роли играют Жиль Леллуш, Летиция Каста и Гийом Гальенн.

Франсуа пишет увлекательные детективы, но в реальной жизни умирает от скуки. Его супруга Колетт преподает студентам кино, профессионально обсуждая спрятанные в фильмах интриги, которых ей явно не хватает в повседневности. Но однажды она начинает подозревать соседа в убийстве, и это становится для пары не только источником страха, но и возвращает ей романтические чувства.

Достоинство фильма режиссёра Реми Безансона («Секса много не бывает», «Аферисты») — баланс между детективом, комедией и семейной драмой. Создатели иронизируют над тем, как выдуманная или реальная опасность становится лучшим топливом для брака, потерявшего искру.

Картина вышла в прокат.

«Холоп 3»

© Yellow, Black and White

Комедия перевоспитания «Холоп 3» Клима Шипенко масштабируется — в кадре появятся новые герои и изменится эпоха.

На этот раз «Шоу Трумана» с историческим уклоном устраивают не для юных мажоров, а для их родителей. Ими станут супруги Лена и Борис Вяземские (Кристина Асмус и Павел Прилучный), которые со скандалом разводятся. Их дети Милана и Елисей решают отправить мать и отца на перевоспитание в период царствования Петра I. За дело берутся психолог-экспериментатор Лев Арнольдович (Иван Охлобыстин) и ставший его помощником Гриша (Милош Бикович). Очнувшись в тщательно сконструированном ими прошлом, Борис обнаруживает, что стал холопом, а Елена — знатной дамой.

Перенос фокуса конфликта на поколение 40+ добавило истории свежести. Если первые части рассказывали о том, как сбить спесь с молодых мажоров, то теперь — про то, как вразумить пафосных родителей. Зрителей ждут аттракцион веселья, приключения с историческим колоритом и эмоциональная линия с семейной драмой.

Картина идёт в прокате.

«Давление»

© Focus Features

Действие этой исторической драмы происходит в июне 1944 года во время подготовки операции по высадке союзных войск в Нормандии. Исход важной десантной битвы зависит не только от генералов, но и от британского метеоролога Джеймса Стэгга, который за трое суток до сражения должен предсказать движение двух атлантических циклонов.

Фильм режиссёра Энтони Мараса («Отель Мумбаи: Противостояние») — редкий пример «кабинетного триллера» про эпоху Второй мировой войны наряду с «Игрой в имитацию» и «Тёмными временами». Это картина с театральной структурой строится вокруг расчётов, сомнений и ответственности. Главному герою придётся спорить с военными, временем и самой непредсказуемой сферой — погодой.

В проекте снялись Эндрю Скотт, Брендан Фрейзер, Керри Кондон, Дэмиэн Льюис и другие.

Фильм выходит в прокат 18 июня.

«Ганди молчал по субботам»

© Киностудия им. М. Горького

В инди-драме Юрия Зайцева «Ганди молчал по субботам» звёзды оскароносной «Аноры» Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова снова объединятся, но свяжут их не семейные узы.

Главный герой, подросток Мот, очень переживает из-за развода родителей и начинает действовать вопреки здравому смыслу. Вместо откровенного разговора он делает ставку на провокационный жест и приводит домой бездомную женщину.

Необычная история взросления совмещает трогательную эмоциональную хрупкость и радикальный абсурд. В этой пронзительной картине режиссёр рассуждает, как дети реагируют на лицемерие взрослых. Здесь персонаж бездомной женщины становится катализатором, который выносит на поверхность все тайны благополучной с виду семьи.

В картине также снялись Виктория Толстоганова, Евгений Коряковский, Анастасия Краковская и другие.

Картина выйдет в прокат 18 июня.

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