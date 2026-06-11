Документалка Хилтон и кинотеатр имени Нолана: что обсуждали 11 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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В Америке начались съёмки третьей части «Мачо и ботана»

Компания Sony Pictures приступила к работе над новой частью франшизы «Мачо и ботан» про двух расследующих преступления полицейских. По данным Deadline, к ролям могут вернуться Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб, которые ведут переговоры с создателями. Режиссёром выступил Родни Ротман, написавший сценарий вместе с Джоной Хиллом. Продюсерами вновь станут Фил Лорд и Крис Миллер. Первые две части вышли в 2012 и 2014 годах.

Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТ имени Горького

Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТ имени Горького, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Причина ухода не уточняется. Булукова была назначена гендиректором театра в октябре 2025 года, она сменила на посту Владимира Кехмана. До этого Булукова возглавляла Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова.

Пост генерального директора МХАТ имени Горького заняла директор Московского Губернского театра Лариса Вильясте, сообщается на сайте МХАТ.

Андрей Кончаловский стал лауреатом Госпремии в области искусства

Режиссёр и продюсер Андрей Кончаловский получил Государственную премию 2025 года в области литературы и искусства. Об этом сообщили на пресс-конференции в ТАСС. Премия присуждена мастеру за вклад в развитие отечественной и мировой культуры. На счету Кончаловского более 20 картин, среди которых «Танго и Кэш», «Дом дураков», «Одиссей» и другие.

Кинотеатр в Сан-Франциско переименовали в честь Кристофера Нолана

Американская сеть кинотеатров Alamo Drafthouse назвала свой кинотеатр New Mission в Сан-Франциско именем прославленного режиссёра Кристофера Нолана, сообщает издание Variety. Теперь название звучит как Christopher Nolan Cinema. Кинотеатр открылся в 1916 году, затем более 20 лет был заброшен, а в 2015-м его восстановили.

Пэрис Хилтон спродюсировала документальный фильм о дедовщине в общежитиях

Телеведущая и светская львица Пэрис Хилтон выступила исполнительным продюсером документального фильма «4000 дней» о дедовщине в студенческих сообществах, сообщает Deadline. Картина рассказывает о трёх семьях, потерявших сыновей из-за насилия в братствах, и их борьбе за реформы. Название символизирует количество дней, потребовавшихся семьям, чтобы добиться справедливости.

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