Снялся в «Сексе в большом городе», написал «Дар Мидаса»: Дональду Трампу — 80

14 июня президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Задолго до того, как стать главой государства, он прославился и как предприниматель, и как медиаперсона. Трамп снимался в камео в различных фильмах и сериалах, вёл и продюсировал реалити-шоу «Ученик» и писал бизнес-книги. «Рамблер» собрал самые запомнившиеся появления Трампа в кино и многосерийных проектах и три его известные книги, переведённые на русский язык.

© Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Кино и сериалы

«Духи этого не могут» (1989)

Фантастическая драма о пожилом мужчине, который после смерти становится призраком и убеждает свою жену Кэти совершить убийство, чтобы он мог вселиться в тело молодого человека и жить дальше. Дональд Трамп появился в роли самого себя: он проводит с Кэти деловую встречу. В фильме также фигурирует яхта бизнесмена Trump Princess.

За своё камео в этой картине Трамп получил антипремию «Золотая малина» как худший актёр второго плана. Также он был номинирован на эту сомнительную награду как худшая новая звезда.

© Epic Productions

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992)

Пожалуй, самое заметное камео нынешнего президента США. В продолжении культовой рождественской комедии о юном Кевине Маккалистере Трамп появляется в короткой сцене в отеле Plaza. По сюжету Кевин оказывается в Нью-Йорке один, без семьи и живёт в этом отеле. Трамп объясняет заблудившемуся мальчику, как пройти в вестибюль.

Как указано на сайте крупнейшей базы киноданных в мире IMDB.com, на тот момент бизнесмен был владельцем Plaza и настоял на эпизодической роли в обмен на разрешение снимать в этой локации. Режиссёр Крис Коламбус рассматривал возможность вырезать этот эпизод, но решил оставить его после того, как фильм получил очень хорошую реакцию тестовой аудитории, в том числе на появление Трампа.

© 20th Century Fox

«Принц из Беверли-Хиллз» (эпизод 1994 года)

Комедийный сериал с Уиллом Смитом в роли уличного парня из Филадельфии, которого мать отправляет жить к богатым родственникам в элитный район Беверли-Хиллз. В эпизоде под названием «Продаётся собственником» Трамп, сыгравший самого себя, посещает семью Бэнкс, и его ошибочно принимают за потенциального покупателя их особняка в Бель-Эйре.

Увидев его входящим в дом, кузен главного героя Карлтон в восторге кричит: «Это Дональд! О боже!» и падает в обморок, а кузина Хилари говорит: «Вживую вы выглядите намного богаче». В этом эпизоде также появляется тогдашняя супруга Трампа Марла Мейплз.

© Quincy Jones-David Salzman Entertainment

«Маленькие негодяи» (1994)

Семейная комедия о приключениях группы мальчишек из клуба «Негодяи». Они враждуют с девочками и пытаются собрать деньги на гоночный автомобиль, чтобы участвовать в гонках и восстановить сгоревшее здание своего клуба.

Это один из немногих случаев, когда Трамп сыграл вымышленного персонажа, а не самого себя. Он появился в роли отца одного из маленьких героев — Уолдо. В короткой сцене он наблюдает за мальчиком во время гонок и говорит ему по телефону фразу: «Ты лучший сын, которого можно купить за деньги».

© Universal Pictures

«Няня» (эпизод 1996 года)

Культовый ситком о Фрэн Файн — продавщице из косметического отдела, которая неожиданно становится няней троих детей состоятельного бродвейского продюсера.

В одном из эпизодов Трамп заходит в гости к Фрэн, она представляет его своему боссу и добавляет, что все симпатичные «зиллионеры» и так друг с другом знакомы. Затем бизнесмен берёт мобильный телефон и говорит собеседнику на другом конце провода: «Я же говорил тебе больше не звонить мне на этот номер!».

Участие Трампа вызвало переполох на съёмках. Как сообщается на IMDB.com, его представители направили создателям сериала письменную просьбу изменить его упоминание в сценарии с «миллионера» на «миллиардера». Продюсер и исполнительница главной роли Фрэн Дрешер предложила компромиссный вариант — «зиллионер». Именно он в итоге появился в эпизоде. Бывший муж Фрэн, продюсер, актёр и режиссёр Питер Марк Джейкобсон, сохранил оригинал той самой записки, оформил её в рамку и повесил в своём офисе.

© TriStar Television

«Компаньон» (1996)

Комедия с Вупи Голдберг о талантливом финансовом аналитике Лорел, которая из-за гендерной дискриминации на Уолл-стрит создаёт вымышленного партнёра-мужчину Роберта С. Кэтти. Но вскоре фиктивный компаньон начинает жить своей жизнью.

Дональд Трамп снялся в эпизоде в ресторане. Он стоит у входа вместе с коварным бывшим боссом главной героини Фрэнком в ожидании столика. Фрэнк хвастается, что собирается сотрудничать с Кэтти, а затем идёт к метрдотелю с требованием выделить столик. Тот отвечает, что им придётся подождать — и тут же бросается к вошедшей в помещение Лорел, чтобы проводить её к столику. Трамп хлопает Фрэнка по плечу со словами «Я собираюсь потерпеть фиаско с Кэтти, позвони мне» и проходит за Лорел.

Бизнесмен снялся в этом камео в знак дружбы с Вупи Голдберг, с которой тогда состоял в хороших отношениях.

© Hollywood Pictures

«Знаменитость» (1998)

В драмеди Вуди Аллена о писателе и журналисте Ли Саймоне, переживающем личный и творческий кризис, Трамп снялся в камео в сцене в фешенебельном ресторане. Когда журналистка спрашивает, над чем он работает, он отвечает: «Хочу купить собор Святого Патрика, снести его и поставить высокое красивое здание».

Как отмечается на IMDB.com, предприниматель настоял на этой эпизодической роли в обмен на разрешение снимать в принадлежавших ему зданиях: Trump International Hotel & Tower и Trump Castle. В сентябре 2025 года режиссёр картины Вуди Аллен в подкасте Club Random заявил, что с Трампом было «приятно работать»: «Он был очень вежлив, всё делал правильно и обладал настоящим талантом к шоу-бизнесу».

© Darren Star Productions

«Секс в большом городе» (эпизод 1999 года)

В культовом сериале о четырёх подругах в Нью-Йорке Трамп появился в камео во восьмой серии второго сезона. По сюжету он сидит в баре с бизнесменом, которого пытается соблазнить Саманта. Сама героиня в это время пьёт коктейль за барной стойкой. Завершая встречу, Трамп оглядывает Саманту с ног до головы, кивает партнёру и уходит со словами: «Я буду в своём офисе в Трамп-Тауэр».

© HBO

«Образцовый самец» (2001)

В комедии Бена Стиллера о самовлюблённом мужчине-модели Дереке Зуландере Трамп появляется в эпизоде с красной ковровой дорожкой премии VH1 Fashion Awards вместе со своей будущей женой Меланией. Он хвалит персонажа Стиллера, заявляя журналистам: «Без Дерека Зуландера мужской модельный бизнес не был бы таким, как сейчас».

© Paramount Pictures

«Любовь с уведомлением» (2002)

В романтической комедии с Хью Грантом и Сандрой Буллок об эгоцентричном девелопере-богаче, который не может сделать шагу без своей гениальной юристки Люси Келсон, Трамп снялся в сцене с коктейльной вечеринкой. Он интересуется у Уэйда, действительно ли Келсон наконец-то бросила его, спрашивает, кто теперь станет юрисконсультом главного героя, и грозится увести новую сотрудницу, если она окажется хороша в своём деле.

© Castle Rock Entertainment

Три книги Трампа о бизнесе, которые можно прочитать на русском языке

«Почему мы хотим, чтобы вы были богаты»

В соавторстве с Робертом Кийосаки, Шэрон Лектер и Мередит Макивер

На английском языке книга вышла в 2006 году. Основным соавтором Трампа стал бизнесмен, создатель образовательной компании Rich Dad Company Роберт Кийосаки. В интервью знаменитому телеведущему Ларри Кингу Трамп объяснял, что был впечатлён бестселлером Кийосаки «Бедный папа, богатый папа» и решил объединить с ним усилия.

Книга посвящена личным финансам: авторы обсуждают экономические проблемы США, в том числе сокращение среднего класса и госдолг, и советуют читателю развивать финансовую грамотность. Их главный посыл — нельзя полагаться на государство, нужно создавать богатство самостоятельно, используя такие концепции, как «чужие деньги» и «чужое время»

Книга дебютировала на первом месте списка бестселлеров газеты The New York Times в первую неделю публикации и оставалась в топ-4 этого списка в последующие три недели. Первое издание, по данным CNNMoney, разошлось тиражом 260 тысяч экземпляров.

© Издательство «Попурри»

«Мысли по-крупному и не тормози!»

В соавторстве с Биллом Занкером

Трамп написал эту книгу вместе с предпринимателем, основателем образовательной компании The Learning Annex Биллом Занкером. На английском языке она была опубликована в 2007 году. В ней собраны советы в жанре «помоги себе сам».

Основное внимание уделяется необходимости ставить перед собой грандиозные цели, сохранять оптимизм и решительность. В главе «Месть» Трамп размышляет, что важно отвечать на нанесённые обиды, и пишет о своей вражде с ведущей телешоу The View Рози О'Доннелл, которая критиковала его. Кроме того, он рассказывает о своих отношениях с женщинами. Билл Занкер, в свою очередь, размышляет о том, насколько для Трампа важна сила бренда.

© Издательство «Альпина Бизнес Букс»

«Дар Мидаса»

В соавторстве с Робертом Кийоcaки

Еще одна совместная работа Трампа и Кийосаки, опубликованная на английском в 2011 году. В книге авторы выражают мнение, что у успешных людей есть так называемый «дар Мидаса» — способность притягивать богатство и превращать в золото всё, к чему они прикасаются.

Они развивают тезисы о финансовой грамотности из предыдущего совместного издания и делятся практическими советами и реальными историями из жизни. Например, Кийосаки рассказывает о неудачном проекте по продаже кошельков на липучках, а Трамп описывает свои приключения в период инвестирования в недвижимость на Манхэттене.

© Издательство «Попурри»

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