«Ветер» Сергея Члиянца: чем удивит режиссёрская работа продюсера «Бумера»

В российском прокате идёт «Ветер» Сергея Члиянца. Премьера картины состоялась на фестивале «Дух огня» в 2025 году, где лента удостоилась сразу двух наград: за лучший дебютный фильм и лучшую мужскую роль. В марте этого года работа Члиянца получила премию «Ника» как лучший игровой фильм. Автор «Рамблера» рассказывает, почему «Ветер» имеет все шансы стать одним из важнейших фильмов нашего времени.

© Пигмалион Продакшн

Каков сюжет картины

В выжженном солнцем, войной и эпидемией Нигде, предположительно на юге России, живут, точнее выживают, супруги Иван (Даниил Феофанов) и Катя (Серафима Гощанская). Еды нет, денег нет, вода в море — да и та иссохла. На вопрос жены «Как жить дальше будем?» супруг молча пожимает плечами, берёт в руки гарпун и отправляется за тридевять земель на поиски добычи и платья, которое пообещал любимой перед уходом.

По пути мужчина встречает старого знакомого Серёжку Волкова (Олег Васильков), который составляет Ивану компанию в его путешествии. Путники бродят по постапокалиптической пустоши, ведут диалоги о вере, моральных дилеммах и не теряют надежд поймать чудо-рыбу. Не выходит.

© Пигмалион Продакшн

Но стоит огромному сому укрыться в болотной тине, издевательски махнув хвостом на прощание, у мужчин сразу же появляется возможность поймать счастье за хвост вновь. Если дело выгорит, то Иван вернётся домой с набитыми деньгами карманами и с обещанным новым платьем.

Кто работал над сценарием фильма

«Ветер» — кино, снятое вопреки многим обстоятельствам. Сценарий фильма написали Пётр Луцик и Алексей Саморядов ещё в 1993-м. Но воплотить задумку в переходные для страны и вместе с тем для национального кинопроизводства времена не вышло. Для амбициозного проекта не нашлось финансирования.

Луцик и Саморядов — без преувеличения великий дуэт российских сценаристов, подаривший зрителям «Гонгофера», «Дюба-дюба», «Лимиту» и один из важнейших фильмов постсоветской эпохи — «Окраину». В переломный период они формировали национальный киноландшафт. В своих сценариях Луцик и Саморядов предлагали пристальнее всмотреться не только в удушающее настоящее, но и в обещанное счастливое будущее. Авторы понимали, что ветер перемен и минутные послабления, названные термином «перестройка», — не что иное, как часть системы, которая вместе с системой и умрёт. Поэтому в их работах не найти иллюзий предстоящей счастливой жизни, лишь ещё большую неопределенность, которая ожидала страну.

© Пигмалион Продакшн

В 1996 году, после смерти Саморядова, сам Луцик снял «Окраину». Вероятно, позже снял бы и «Ветер», если бы трагично не скончался от сердечного приступа в 2000 году. Изначально фильм задумывался как начало трилогии, в которую также войдут упомянутая «Окраина» и «Дикое поле». Последнюю картину экранизировал в 2008 году Михаил Калатозишвили.

Чем известен режиссёр картины

Почти 30 лет сценарий «Ветра» пылился на полке Сергея Члиянца — известного российского продюсера, за плечами которого работа над дилогией «Бумер» Петра Буслова и ещё десятком важнейших российских фильмов. Члиянц дебютировал в режиссуре в 1992 году с криминальной драмой «По прямой». До недавнего времени эта картина оставалась его единственным режиссёрским проектом. Сам факт того, что «Ветер» всё-таки долетел до больших экранов и нашёл своего зрителя, — огромное чудо.

Продюсировавший «Окраину» Члиянц с огромным трепетом относится к работе дуэта. Сценарии Луцика и Саморядова были изданы отдельной книгой «Пётр Луцик, Алексей Саморядов. Собрание сочинений». Поэтому сравнить текст и адаптацию не составляет большого труда. Режиссёр практически дословно следует замыслу авторов, позволяя себе совсем незначительные отступления (мальчишку на коне в начале фильма сменила девочка, полная сцена прощания Ивана и Кати демонстрируется во флешбэках). Поэтому «Ветер», несмотря на свою обескураживающую актуальность, одновременно кажется и анахронизмом, приветом из далёких и беспокойных 90-х.

© Пигмалион Продакшн

Фильм-путешествие без примет места и времени

Как и в случае с «Окраиной», «Ветер» с большими оговорками можно отнести к жанру фильм-путешествие. Персонажи вновь бредут в далёкие края ради благих целей: в «Окраине» — вернуть свои земли, в «Ветре» — поймать рыбу, чтобы прокормить жену. Но путь тернист и сложен, поэтому к финалу обоих путешествий на руках героев оказывается кровь.

В случае с «Ветром» сложно атрибутировать место и время действия. На экране одновременно появляются казаки на конях с шашками в руках и белый мерседес с наклейкой OSCU (оммаж OSCE – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – Примечание «Рамблера») на боку. Кажется, война, которая обрушилась на цивилизацию, длится уже вечность. Начавшись как душевный фильм-путешествие по постапокалиптическим пустошам, картина не торопясь трансформируется в криминальную комедию, а после переворачивается с ног на голову, представая психологическим триллером с нотками магического реализма.

© Пигмалион Продакшн

Луцик и Саморядов со свойственными им ироничными постмодернистскими интонациями обращаются к национальному наследию — в данном случае к персонажам мифов и сказок. Иван — то ли дурачок, то ли царевич без царства, который отправляется сам не знает куда ради того, чтобы найти сам не знает что.

Плюсы и минусы картины

Одним из главных достоинств и вместе с тем одновременно минусов картины оказались её пластичность и гибкость к любым интерпретациям. В «Ветре» контекст оказывается важнее текста, а символ — важнее сюжета. Картина словно существует одновременно в двух плоскостях. В первой (реальной) персонажи просто пытаются не умереть от голода и дотянуть до завтрашнего утра, чтобы всё повторить по новой. Во второй (метафизической) происходит непонятно что: в болоте водится рыба-левиафан, люди после смертельных ранений готовы пробежать марафон по степи, а мёртвые неожиданно оживают.

© Пигмалион Продакшн

Стоит ли смотреть

«Ветер» даже не планирует щадить своего зрителя. Прорываться сквозь интертекстуальный и притчевый пласт оказывается не самым простым занятием. Но это кино такого бунтарского духа, пьянящей свободы и бесстрашных размышлений, что в сегодняшнем кинорепертуаре оно кажется самым диковинным зверем из всех возможных. Как чудо-рыба, которую пытались поймать Иван и Серёжа. Оно словно затаилось в тени и ждало годами своего часа, чтобы шокировать публику своим появлением. А после о нём бы складывали легенды.

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