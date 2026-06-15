«Холоп 3» возглавил прокат, Янковский в новом «Курьере»: что обсуждали 15 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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«Холоп 3» стал лидером проката России и СНГ в минувший уикэнд

Третья часть франшизы «Холоп», которая вышла на экраны 11 июня, собрала за минувшие выходные 262,8 миллиона рублей и возглавила прокат России и СНГ, согласно данным портала Kinobusiness.com. По сюжету дети отправляют родителей (Павел Прилучный и Кристина Асмус), находящихся на грани развода, на перевоспитание к бывшему мажору Грише (Милош Бикович). В итоге герои попадают в эпоху Петра I. На втором месте проката — байопик «Майкл», собравший за уикэнд 250,1 миллиона рублей, на третьем — хоррор «Закулисье реальности» (142,9 миллиона рублей).

В Москве стартовал фестиваль «Фабрика Станиславского»

15 июня в Доме-музее Станиславского состоялось торжественное открытие VIII фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского». Как сообщает ТАСС, в этом году проект объединит более 90 молодых участников из 30 регионов России. Событие будет проходить в формате образовательной программы для студентов театров, актёров и режиссёров. Оно продлится до 26 июня, его главной площадкой станет Московский губернский театр.

Умерла актриса из «Альфа» Энн Шедин

Американская актриса Энн Шедин, известная зрителям как Кейт Таннер из популярного ситкома «Альф» (1986—1990) про мохнатого инопланетянина Альфа, ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом на странице артистки в соцсетях сообщили её родственники. Причина смерти не уточняется. Также Шедин играла в сериалах «Если наступит завтра» и «Частный детектив Магнум».

Бювар с автографом Николая II выставили на торги за 700 тысяч рублей

На предстоящих торгах аукционного дома «Литфонд» представят кожаный бювар с портретом императора Николая II и его автографом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома. Стартовая цена реликвии составляет 700 тысяч рублей. Также среди лотов будет выставлен сборник Николая Клюева с дарственной надписью, первый сборник стихов Осипа Мандельштама «Камень» и другие редкие вещи. Торги состоятся 18 июня.

Стал известен актёрский состав новой экранизации «Курьера»

Кинокомпания «Кинотека» раскрыла актёрский состав современной адаптации поколенческой комедии Карена Шахназарова «Курьер» (1986), сообщает ТАСС. Главных героев — Ивана и Катю — исполнят Денис Косиков и Александра Тихонова. Также в проекте задействованы Филипп Янковский, Анна Михалкова и Анастасия Немоляева, которые уже играли в оригинальной истории. Съёмки фильма начнутся в июне, премьера ожидается в первом квартале 2027 года.

В историческом Круговом депо на Комсомольской площади откроется новая арт-площадка

В здании Кругового депо, построенном по проекту архитектора Константина Тона, 8 июля откроется новое арт-пространство «Тон-центр», пишет «Афиша Daily» со ссылкой на создателей проекта. Площадка объединит выставки, перформансы, концерты и образовательные программы об искусстве, музыке, театре и архитектуре. Для посетителей также будут работать кофейня и книжная гостиная.

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Холоп Прилучный и бездомная Екамасова: что смотреть в кино в июне