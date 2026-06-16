Памятник Балабанову и продолжение «Чебурашки»: что обсуждали 16 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Питер Серафинович сыграет Пивза в сериале о Гарри Поттере

Комедиант и актёр Питер Серафинович, известный по фильмам «Зомби по имени Шон» и «Стражи Галактики», сыграет полтергейста Пивза в новом сериале HBO про Гарри Поттера. Об этом сообщает издание Variety. Ранее этот персонаж не вошёл в оригинальную франшизу о мальчике-волшебнике, хотя фигурирует в книгах Джоан Роулинг. Премьера первого сезона планируется 25 декабря. Главные роли сыграют Доминик МакЛоклин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

Продажи книг о Майкле Джексоне увеличились после выхода байопика о нём

После премьеры фильма «Майкл» резко увеличились продажи книг о знаменитом артисте, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на результаты исследования издательского проекта «Кладезь. Музыка». Книги «Майкл Джексон. Биография в комиксах» за первые 15 дней июня продавалась в три с половиной раза активнее, чем за весь май. Издание «В студии с Майклом Джексоном», автором которого стал работавший над альбомами певца Thriller и Bad звукоинженер Брюс Свиден, поднялись в 2,7 раза. Также до 7,7 раза увеличилось добавление этих издания в корзину на Wildberries.

«Союзмультфильм» планирует продолжить франшизу «Чебурашка»

Глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в интервью РИА «Новости» заявила, что студия планирует продолжать снимать фильмы про Чебурашку после выхода третьей картины. Слащева напомнила, что премьера «Чебурашки 3» намечена на 1 января 2027 года, в ней появится настоящая семья главного героя.

В Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову

В центре Екатеринбурга открыли памятник знаменитому советскому и российскому режиссёру Алексею Балабанову. Его установили у Дворца Молодёжи: недалеко от дома и школы, где жил и учился кинематографист, пишет «Интерфакс». Монумент представляет собой грузовой трамвай, внутри которого сидит сам Балабанов. Стены вагона оформлены как хроника: здесь запечатлены отсылки к свердловскому рок-клубу, сюжетам фильмов и ключевым моментам биографии режиссёра.

Аня Тейлор-Джой сыграет эльфийку в фильме «Охота на Голлума»

Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой присоединилась к актёрскому составу картины «Властелин Колец: Охота на Голлума», пишет издание Variety. Она исполнит роль эльфийки Серен, которую создатели описывают как «доверенного и смертоносного агента короля Трандуила». Ранее сообщалось, что в актёрский состав также вошли Кейт Уинслет, Джейми Дорнан и Лео Вудолл. Режиссёром выступит Энди Серкис, также вернувшийся к образу Голлума во всех частях франшизы. Премьера состоится 17 декабря 2027 года.

«Пикник Афиши х Сбер» объявил спортивную программу

20 июня в «Коломенском» состоится самое масштабное музыкальное событие лета — «Пикник Афиши х Сбер». Организаторы раскрыли спортивную программу мероприятия. Гостей ждут футбол, гольф, йога, зумба, VR-теннис, стритбол и смузибайки. Спортивный портал «Чемпионат» организует интерактивную зону с футбольными играми для гостей разных возрастов. Сеть клубов World Class проведёт групповые тренировки, а Ассоциация гольфа — мастер-классы.

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