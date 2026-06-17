От Яшина до Пеле: какие фильмы о футболе смотреть во время чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу — 2026 набирает обороты — впервые его принимают сразу три страны: США, Мексика и Канада. Футбол сегодня у всех на устах, но смотреть можно не только матчи. О об этой игре снято множество художественных фильмов: от вдохновляющих драм до биографий легендарных игроков. «Рамблер» выбрал девять российских и зарубежных картин, которые помогут скоротать время между состязаниями и узнать больше о закулисье футбола.

© AP Cinema; онлайн-кинотеатр START

Кадр из фильма «Золотой дубль»

«Золотой дубль»

Страна: Россия.

Год выпуска: 2026.

Жанр: спортивная драма.

Возрастной ценз: 16+

Легендарный спартаковец Никита Симонян получает предложение стать тренером ереванского «Арарата» — клуба, который никогда не поднимался выше середины турнирной таблицы. Команда встречает нового наставника в штыки, главный соперник готов на всё ради победы. Но Симонян ставит перед собой задачу, которую в советском футболе считали невыполнимой: «золотой дубль» — чемпионство и Кубок СССР в одном сезоне.

Режиссёром картины стал Мгер Мкртчян, известный по фильму «Линия». Съёмки проходили в России и Армении, было задействовано около 170 локаций, 207 актёров и более 500 участников массовки. Сам Никита Симонян, ушедший из жизни в 2025 году, консультировал создателей картины и лично встретился с исполнителем главной роли Егором Бероевым. Также в картине снялись Ксения Алфёрова, Софья Донианц, Сергей Шакуров и Сергей Газаров.

«Стрельцов»

© ТПО «РОК»; «Централ Партнершип»; Студия «ТРИТЭ»; «Россия 1»

Год выпуска: 2020.

Страна: Россия.

Жанр: биография, спорт, драма.

Возрастной ценз: 16+

Конец 1950-х, вся страна знает и обожает нападающего сборной СССР и московского «Торпедо» Эдуарда Стрельцова — ему пророчат славу советского Пеле, а болельщики носят его на руках после каждого матча. Но в июне 1958 года, за два дня до отъезда сборной на чемпионат мира в Швецию, 20-летнего гения футбола арестовывают по ложному обвинению и приговаривают к тюремному заключению. Выйдя на свободу, Стрельцов восстанавливается в «Торпедо» и сборной и готовится к товарищескому матчу между СССР и Бразилией.

Фильм рассказывает историю человека, в жизни которого были не только слава, но и множество испытаний: у него отняли свободу, семью и даже право называться футболистом, но не смогли сломать его дух. Режиссёр Илья Учитель показывает не только футбольные подвиги, например победу советской сборной на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне и участие нашей команды в чемпионате мира, но и лагерную жизнь, где бывший кумир играет за зону против охранников, рискуя получить нож в спину за победу.

Главную роль исполнил Александр Петров. Как отмечало издание «Советский спорт», из десятков кандидатов выбрали именно его, потому что он хорошо играл в футбол — в детстве Петров профессионально занимался этим видом спорта. В фильме также снялись Стася Милославская, Александр Яценко и Виктор Добронравов. В 2021 году картина была номинирована на 10 премий «Золотой орёл», включая категории «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль», и в итоге получила статуэтку за лучший монтаж.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

© Kremlin Films

Год выпуска: 2019.

Страна: Россия.

Жанр: биография, спорт, драма.

Возрастной ценз: 6+

Чёрный паук и Чёрная пантера — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Фильм охватывает его путь от позорного дебюта в основном составе «Динамо» в 1949 году, когда он пропустил нелепый гол в пустые ворота, до статуса единственного вратаря в истории, получившего «Золотой мяч».

Режиссёр Василий Чигинский показывает не только футбольные триумфы, но и тяжёлые моменты карьеры, включая поражение на чемпионате мира в Чили, после которого от Яшина отвернулись даже болельщики. Картина строится как воспоминание главного героя в преддверии его прощального матча, где впервые в истории советского спорта звёзды мирового футбола чествовали одного игрока. Образ молодого Яшина воплотил Александр Фокин, зрелого — Александр Ермаков. Кроме того, в картине снялись Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко. На фестивале спортивного кино Paladino d’Oro Sport Film Festival (Италия) в 2023 году «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил приз как лучший фильм.

«Тренер»

© Студия «ТРИТЭ»

Год выпуска: 2018.

Страна: Россия.

Жанр: драма, спорт.

Возрастной ценз: 16+

Знаменитый футболист сборной России и московского «Локомотива» Юрий Столешников после провального пенальти в решающем матче на глазах у всей страны срывает капитанскую повязку и уходит из спорта. Спустя два года он получает унизительное предложение от бывшего одноклубника — стать играющим тренером провинциального аутсайдера «Метеор», которому его предшественник желал «сгореть и не мучиться». На полупустом стадионе, среди равнодушных к своему делу футболистов, Столешников неожиданно для себя находит повод доказать всем и себе, что его карьера не была ошибкой.

Режиссёр и исполнитель главной роли Данила Козловский, сам известный болельщик, снимал ключевые футбольные сцены на настоящих стадионах, например на Центральном стадионе Новороссийска и «Краснодаре», и привлёк к участию профессиональных игроков — Дмитрия Сычёва и Алана Гатагова. Проект консультировал бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Помимо Козловского, в картине снялись Ольга Зуева, Александр Ильин — младший, Андрей Смоляков и Виктор Вержбицкий.

«Пеле: Рождение легенды»

© Imagine Entertainment

Страна: США.

Год выпуска: 2016.

Жанр: биографическая спортивная драма.

Возрастной ценз: 12+

Юный Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту) растёт в трущобах Сан-Паулу и не может позволить себе даже кожаный мяч, играя тряпкой или фруктом. Его никто не воспринимает всерьёз из-за бедности и необычного стиля «жинга» — основного движения бразильского боевого искусства капоэйра, перенесённого в футбол. Но именно эта техника и природная гениальность помогут 17-летнему парню вывести сборную Бразилии к первой в её истории победе на чемпионате мира в 1958 году.

Режиссёры Джефф и Майкл Цимбалисты снимали многие футбольные сцены в настоящих трущобах с участием местных жителей, добиваясь полной достоверности. Роль Пеле в фильме исполнили два актёра: в детстве — Леонардо Лима Карвальо, в юности — Кевин де Паула. Также в картине снялись Винсент д’Онофрио, Родриго Санторо и Колм Мини.

Сам Пеле, скончавшийся в 2022 году, одобрил сценарий и консультировал создателей, хотя некоторые критики упрекали фильм за то, что некоторые реальные события выведены по-голливудски сглаженными.

«Проклятый “Юнайтед”»

© Left Bank Pictures; BBC Film

Страна: Великобритания.

Год выпуска: 2009.

Жанр: спортивно-биографическая драма.

Возрастной ценз: 16+

Брайан Клаф, блестящий и скандальный тренер, приводивший «Дерби Каунти» к чемпионству, принимает предложение возглавить «Лидс Юнайтед» — клуб, который он публично ненавидел и чей предыдущий тренер Дон Реви был его заклятым врагом. Всего через 44 дня его уволят, оставив с репутацией «худшего тренера в истории клуба». В итоге он перейдёт в «Ноттингем Форест», где воссоединится со своим помощником Питером Тейлором, выведет клуб в первый дивизион, приведёт его к победе на чемпионате Англии и двум Кубкам чемпионов.

Фильм, основанный на реальных событиях, показывает не красивые победы, а изнанку футбольного управления: предательство, интриги и давление, где результат нужен любой ценой. Режиссёр Том Хупер, впоследствии поставивший «Король говорит!» и «Отверженные», снимал картину в мрачных, холодных тонах, подчёркивая одиночество героя.

Сценарий написан по одноимённому роману Дэвида Писа, который использовал реальные дневники Клафа и интервью с его семьёй. В ролях: Майкл Шин, Тимоти Сполл и Колм Мини.

«Гарпастум»

© Киностудия «Ленфильм»

Год выпуска: 2005.

Страна: Россия.

Жанр: драма, спорт.

Возрастной ценз: 16+

Действие картины происходит в 1914 году в Санкт-Петербурге накануне Первой мировой войны. В центре повествования — братья Андрей и Николай, чей отец разорился и сошёл с ума, поставив всё состояние на олимпийскую сборную Российской империи, проигравшую немцам со счётом 0:16.

Одержимые футболом, юноши мечтают построить собственное поле и начинают играть на деньги с местными командами — грузчиками, студентами и газетчиками. Фильм повествует не столько о спорте, сколько о попытке сохранить себя и свою мечту в мире, который стремительно скатывается в катастрофу.

Фильм режиссёра Алексея Германа — младшего участвовал в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля и претендовал на главную награду — «Золотого льва». В актёрский состав вошли Данила Козловский, Евгений Пронин, Фёдор Лавров и Гоша Куценко.

«Гол!»

© Touchstone Pictures

Год выпуска: 2005.

Страна: Великобритания / США.

Жанр: спортивная драма.

Возрастной ценз: 12+

Молодой мексиканец Сантьяго Муньес, нелегально живущий в Лос-Анджелесе и работающий на садовых участках вместе с отцом, скрывает свой футбольный талант от суровой семьи. Случайный знакомый организует ему просмотр в английском «Ньюкасл Юнайтед», куда Сантьяго летит на последние деньги, одолженные у бабушки. В Англии его ждут насмешки партнёров, скепсис тренера и жесточайшая конкуренция за место в основном составе.

В фильме режиссёра Дэнни Кэннона снялись Куно Бекер, Стивен Дилейн и Алессандро Нивола. На экране также мелькают Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм и Рауль. Трилогия «Гол!» включает три фильма: первый вышел в 2005 году, второй — в 2007-м, а третий, «Гол 3: Взятие мира», — в 2009-м.

«Победа»

© Lorimar Film Entertainment

Страна: США / Великобритания / Италия.

Год выпуска: 1981.

Жанр: военно-спортивная драма.

Возрастной ценз: 16+

Вторая мировая война, лагерь для военнопленных. Английский капитан, бывший футболист Джон Колби (Майкл Кейн) по требованию немцев собирает команду из заключённых для показательного матча против сборной вермахта. Американский капитан Роберт Хэтч (Сильвестр Сталлоне) видит в этом шанс организовать массовый побег прямо во время игры. Но когда в перерыве, проигрывая 4:1, команда получает возможность уйти через подкоп, футболисты принимают неожиданное решение — остаться и доиграть матч.

Режиссёр Джон Хьюстон («Сокровища Сьерра-Мадре», «Африканская королева») снимал матч на стадионе MTK в Будапеште, специально выбрав его из-за отсутствия прожекторов, — в 1940-х их ещё не было. Фильм основан на венгерской ленте 1962 года «Два тайма в аду» и вдохновлён знаменитым «Матчем смерти», который состоялся в 1942 году в оккупированном немцами Киеве. В картине снялись Сильвестр Сталлоне, Майкл Кейн, Макс фон Сюдов, а также профессиональные футболисты, например Пеле и легендарный капитан сборной Англии Бобби Мур.

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