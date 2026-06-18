Крид готовит документалку, Овечкин снялся в сериале: что обсуждали 18 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Бен Стиллер снимет сериал о баскетбольном клуба «Нью-Йорк Никс»

Американский актёр и режиссёр Бен Стиллер готовит многосерийный проект о баскетбольной команде «Нью-Йорк Никс». Об этом Стиллер сообщил в подкасте Roomates, пишет издание Deadline. Сюжет охватит историю команды начиная с 1990-х годов до возвращения чемпионского титула. Съёмки уже начались и продлятся около года. Актёрский состав пока держится в секрете.

Егор Крид снимет документальный фильм о своей жизни

Российский исполнитель Егор Крид в своём Telegram-канале объявил о старте съёмок документальной ленты о своём творческом пути. В картине расскажут о подготовке к концертам в «Лужниках», которые пройдут 10 и 11 июля, а также покажут редкие архивные кадры. Дата релиза пока неизвестна.

Александр Овечкин сыграл камео в финале «Беспринципных»

Хоккеист Александр Овечкин появился в заключительной серии пятого сезона сериала «Беспринципные», которая вышла на «Кинопоиске». Он сыграл собеседника главного героя Славика (Павел Деревянко). Ранее в проекте в качестве камео уже снимались Андрей Малахов, Александр Цыпкин, Тимати и Владимир Познер. Премьера пятого сезона состоялась 30 апреля.

Завершились съёмки финального сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»

Актёр Норман Ридус в своих соцсетях сообщил об окончании съёмок заключительного спин-оффа франшизы «Ходячие мертвецы» — сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». В нём будет рассказываться о возвращении главных героев Дэрила и Кэрол домой из заражённой зомби-вирусом Франции. Дата премьеры пока не раскрывается.

Вышел трейлер нового «Человека-паука» с Томом Холландом

YouTube-канал Spider-Man опубликовал второй трейлер нового фильма про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли — «Человек-паук: Совершенно новый день». По сюжету повзрослевший Питер Паркер борется с преступностью в Нью-Йорке и сталкивается с последствиями эволюции своих способностей. К своим ролям также вернулись Зендея и Джейкоб Баталон. Мировая премьера намечена на 31 июля.

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