Пётр I перевоспитывает Прилучного и Асмус: разбираем фильм «Холоп 3»

В российском прокате идёт третья часть «Холопа» с Милошем Биковичем, Павлом Прилучным и Кристиной Асмус. Бюджет нового фильма знаменитой франшизы, по данным «Кинопоиска», составил 1,2 миллиарда рублей, а кассовые сборы, согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино, уже превысили 388 миллионов рублей. По сюжету в целом знакомая по предыдущим частям команда проворачивает всё то же самое, но с большим размахом. Автор «Рамблера» рассказывает, в чём сильные и слабые стороны этой картины.

© Yellow, Black & White

Каков сюжет фильма

Уникальный проект по перевоспитанию мажоров стал международным. У компании Льва Арнольдовича (Иван Охлобыстин) франшизы во многих странах мира: Турция, Франция, Монголия, Казахстан. Примечательно, что в этих же странах сняли реальные ремейки первого «Холопа», — метаирония, следы которой можно заметить и в других аспектах фильма.

Гриша (Милош Бикович) живёт от одной командировки до другой, чтобы рулить всеми филиалами. Новыми клиентами компании в России становятся не родители мажоров, а их дети — Милана (Виталия Корниенко) и её младший брат Елисей (Степан Шевяков). Прогрессивная молодёжь надеется, что инновационная методика поможет сохранить брак их родителей — Бориса (Павел Прилучный) и Елены (Кристина Асмус).

© Yellow, Black & White

Борис — наследник судостроительной компании с большой историей. Он подозревает супругу в измене, Елена подозревает мужа в том же самом. Крики, скандалы, стычка в офисе, разбитая плазма и взаимная ненависть, градус которой только возрастает. По плану Льва Арнольдовича обоих «переносят» в эпоху Петра I, роль которого играет Гриша с накладными усами и париком. Вместе с командой проекта Борису и Елене предстоят путешествие в Турцию, сражение с бутафорской акулой, перемена деятельности и ностальгия по раннему периоду отношений.

В жизни самого Гриши также происходят перемены. Его отец (Александр Самойленко) и бывшая жена Льва Арнольдовича Настя (Мария Миронова) поженились и завели ребёнка. На работе появился конкурент Игорь (Пётр Рыков). А в перевоспитании разводящихся Вяземских ему помогает сотрудница компании Вера (Аня Чиповская), которой в реальности приходится в одиночку воспитывать маленькую дочь Олю. Вскоре рабочие отношения Веры и Григория перерастают в романтические.

© Yellow, Black & White

Кто снял «Холопа 3»

На посту режиссёра без изменений — постановщиком третьей части, равно как и предыдущих, выступил Клим Шипенко. Главная кадровая перемена произошла в сценарной группе. Вместо трио авторов, работавших над первым и вторым фильмом — Дарьи Грацевич, Антона Морозенко и Дмитрия Пермякова, — третью часть писали сам Шипенко вместе с Саввой Минаевым («Плевако», «Рыжий») и Максимом Кудымовым («Моя собака — космонавт», «Баранкины и камни силы»). Клим в триквеле выступил ещё и сопродюсером — вполне логичная траектория для кинематографиста, который прошёл вместе с этой франшизой солидный путь.

«Холоп 3» стал самой дорогостоящей частью франшизы: его бюджет, согласно «Кинопоиску», составил 1,2 миллиарда рублей. Для сравнения: первая часть обошлась создателям в 160 миллионов рублей, а вторая — в 768 миллионов (данные «Кинопоиска»). Фильм снимали в Москве и турецком городе Анамуре, а также расположенной неподалёку от него средневековой крепости Мамуре.

© Yellow, Black & White

Сильные стороны

Клим Шипенко снимает третий фильм с явным удовольствием человека, который любит то, что делает. Это отчасти отражается в палитре декораций и богатых интерьерах, будь то деловой офис в Москве, модная студия с десятками мониторов под управлением героя Охлобыстина или размашистые паруса корабля, на котором герои плывут «бить супостата турецкого». Масштаб «Холопа 3» пропорционален бюджету картины, который со времён первой части увеличился почти в десять раз.

Актёры стараются играть, а не кривляться — возможно, сработала та самая метаирония. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный с лёгкостью изображает сволочь-мажора. Кристина Асмус, пережившая реальный развод после фильма Клима Шипенко «Текст», подвергается актёрской ретравматизации, отыгрывая схожий кейс. За порцию умиления отвечают дети, переживающие за будущее родителей и за романтические отношения Гриши и героини Ани Чиповской.

© Yellow, Black & White

В фильме присутствует ностальгическая атмосфера, которую дарит, например, исполнение на корабле композиции «Есть только миг». Пусть артикуляция Кристины Асмус, блуждающей по палубе, катастрофически не совпадает с куплетами песни (поёт за кадром участница шоу «Голос» Александра Воробьёва), пара минут гармонии и умиротворения в безудержном экшене триквела всё-таки наступает.

Слабые места

«Холоп 3» — пример, опровергающий тезис «В одну реку не войти дважды». Команда франшизы доказала, что можно войти в одну реку трижды. Третья глава похождений мажоров движется по всё той же проторенной дорожке — едва ли от перемены сценаристов что-то кардинально изменилось, помимо масштаба.

Особое место занимают интеграции продакт-плейсмента. Вероятно, продюсерам было мало шуток после космооперы «Выход», где топорно вставили откровенно раздражающие упоминания банков и мобильных операторов. В «Холопе 3» несколько раз упоминаются банковские сервисы, но интеграции настолько плоско и бесцеремонно вписаны в нарратив, будто напоминание, что «Холоп» совершает путешествие в прошлое не только для родителей-мажоров, но и для зрителей.

Центральная проблема триквела — бессодержательность. Первый и второй «Холопы» были комедиями, пытавшимися выехать на социальной иронии: мажор узнал, что мир не крутится вокруг него, и решил измениться. Третья часть, несмотря на высокий рейтинг 16+, свернула в сказочный оптимизм. От классового неравенства создатели уходят в мир семейной мелодрамы — с ревностью, слабоволием и эмоциональностью.

© Yellow, Black & White

Заметно убавился градус асоциального поведения, до которого доходят родители-мажоры. Их выходки на фоне поступков персонажей первых двух фильмов кажутся мелким хулиганством. Если Аглая Тарасова во второй части франшизы угоняла полицейский катер, рассекала на нём по Неве, а потом врезалась в ресторан, то Кристина Асмус всего-навсего сбивает курьерский самокат на парковке бизнес-центра. А в финале наружу проступают топорные лозунги о необходимости поднимать демографию.

Вердикт

«Холоп 3» — довольно беспомощная попытка выехать на ностальгии. Исправление родителей-мажоров (то есть пробуждение в них чувств по-новому) выглядит как сеанс семейной терапии у психотерапевта, когда специалист окончательно понимает, что никакого «долго и счастливо» уже не будет. Да и сама терапия больше напоминает испытания франшизы «Пила» в антураже «Гардемаринов».

В истории российского кино франшиза «Холоп» останется как одна из самых коммерчески успешных серий фильмов: сборы первой части, по данным ЕАИС Фонда кино, превысили 3 миллиарда рублей, второй — 3,8 миллиарда рублей, ремейки картины сняли турки и французы. К сожалению, вслед за перевоспитанием богатых и аморальных людей внутри Садового кольца не последовало перевоспитание зрительской аудитории, считающей, что избиение и подтрунивание над богатым — это правильно, весело и задорно.

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