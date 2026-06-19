«Гринч» получит сиквел, по «Маше и Медведю» снимут спин-офф — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные новости в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Imagine Entertainment, LUNI Productions, GmbH and Company KG, Universal Pictures

Комедия «Гринч — похититель Рождества» в Джимом Керри получит продолжение

Компании Universal и Imagine Entertainment разрабатывают продолжение фильма «Гринч — похититель Рождества», сообщает The Hollywood Reporter. По данным издания, Джим Керри, исполнивший главную роль злобного зелёного отшельника Гринча в оригинальной ленте, ведёт переговоры о возвращении в проект.

Режиссёром вновь станет Рон Ховард, также он выступит продюсером вместе с Брайаном Грейзером. Сценарий сиквела напишут Алек Берг, Джефф Шаффер и Дэвид Мандел. Другие подробности пока не сообщаются.

Комедия «Гринч-похититель Рождества», снятая по сюжету произведения Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», вышла в прокат в 2000 году. За всё время показов она заработала более 345 миллионов долларов по всему миру (данные «Кинопоиска»), а также получила «Оскар» за лучший грим. Как рассказывал Керри в интервью изданию Vulture, нанесение грима занимало изначально около восьми часов. Это было настолько мучительно, что Керри даже хотел покинуть проект, признавался актёр.

В Иванове стартовал фестиваль сериалов «Пилот»

С 17 по 21 июня в Иванове проходит VIII российский фестиваль сериалов «Пилот». Как сообщал ТАСС, в конкурсной программе заявлены 21 игровой проект от телеканалов и стриминговых сервисов, 12 документальных лент и 6 продолжений популярных сериалов. Последние будут рассматриваться в новой программе «Вторые сезоны».

Среди конкурсантов в категории игровых сериалов — «Фестиваль» Алексея Камынина, «Марик» Егора Бероева, «Жизнь заново» Александра Богуславского, «Трудный ребенок» Владимира Болгова и другие. В документальном конкурсе представлены 12 проектов об истории, науке, спорте и культуре, среди них «Камчатский блюз» Игоря Мальцева, «Русские усадьбы» Никиты Тихонова-Рау и другие. В программе «Вторые сезоны» заявлены продолжения сериалов «Ира», «Краснов», «Олдскул», «Праздники», «Ронин» и «Такси под прикрытием».

Открылся смотр 17 июня историческим детективом «Куколка» режиссёра Егора Анашкина. Также на церемонии открытия гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту вручили специальный приз за вклад в развитие сериального производства. Победителей во всех основных номинациях объявят на церемонии закрытия смотра 21 июня.

Байопик «Майкл» собрал больше миллиарда рублей в России

Байопик о Майкле Джексоне «Майкл» спустя три недели после выхода в прокат (картина вышла 28 мая) собрал в России более 1,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. В мировом прокате картина заработала более 932 миллионов долларов, став вторым самым кассовым биографическим фильмом после «Оппенгеймера» и самым кассовым среди музыкальных байопиков, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Лента рассказывает о детстве, становлении артиста, его отношениях с отцом и продюсерами, записи альбомов Off the Wall и Thriller. Главную роль исполнил племянник музыканта Джафаар Джексон. Как ранее писал «Рамблер», после премьеры фильма в России аналитики издательского проекта «Кладезь. Музыка» также зафиксировали резкий рост продаж книг об артисте: биография в комиксах за первые 15 дней июня продавалась в 3,5 раза активнее, чем за весь май, а мемуары работавшего над альбомами Джексона звукоинженера Брюса Свидена показали рост в 2,7 раза.

В Париже нашли неизвестную тетрадь Моцарта

В Национальной библиотеке Франции обнаружена тетрадь австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта с семью пьесами для арфы и флейты, сообщает Agence France-Presse. Находка была обнаружена среди безымянных рукописей, конфискованных из дома графа де Гин в 1794 году. После исследований эксперты пришли к выводу, что композитор вёл её в 1778 году во время последней поездки в Париж, давая уроки дочери графа — арфистке Мари-Луизе-Филиппине.

На 44 страницах записаны около дюжины ежедневных уроков и семь пьес, последняя из которых не завершена. Произведения, согласно экспертизе почерка, созданы композитором в соавторстве с ученицей. Пьесы исполнят музыканты Филармонического оркестра Радио Франции в Национальной библиотеке Франции в День музыки, который отмечается в стране 21 июня. Тогда же слушателям представят оригиналы рукописей.

В Марокко стартовал первый фестиваль российского кино

18 июня в Центре кинематографии в Рабате (Марокко) впервые открылся фестиваль российского кино, передаёт корреспондент ТАСС. В программе заявлены семь картин, которые местные зрители смогут посмотреть в течение четырёх дней фестиваля.

В первый день гостям представили фильм «Авиатор» Егора Кончаловского с Александром Горбатовым, Дарьей Кукарских и Константином Хабенским в главных ролях. Также на фестивале покажут драму «Август», детектив «Левша», комедию «Человек, который смеется», фэнтези «Яга на нашу голову» и анимацию «Доктор Динозавров». Все фильмы демонстрируются с субтитрами на арабском или французском языке. Вход на сеансы бесплатный для всех желающих.

Мультсериал «Маша и Медведь получит собственный спин-офф

Российская компания Animaccord в своих соцсетях сообщила, что ведёт работу над новым анимационным сериалом «Маша и три медведя». Проект станет спин-оффом популярного во всём мире мультсериала студии «Маша и Медведь» с новым составом персонажей. Помимо озорной Маши, в нём появятся три взрослых медведя, которые станут воспитывать девочку каждый своими методами.

По задумке авторов, действие развернётся в лесу, где живут три не очень дружных брата-медведя. Их быт меняется с появлением Маши: сперва девочка наводит беспорядок в доме, но благодаря ей братья постепенно сближаются. Компания сообщила, что раскроет все подробности в третьем квартале 2026 года.

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Переснятый финал и семейные распри: что известно о фильме «Майкл»