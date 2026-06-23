Девочка из космоса и новая история игрушек: что смотреть всей семьёй в июне

Долгожданная «История игрушек 5», полнометражный дебют звёздных блогеров-животных Дени и Мэни, встреча с озорными медвежатами из Китая. «Рамблер» отобрал пять фильмов, которые стоит посмотреть всей семьёй в июне.

© Walt Disney Pictures

«Побег из волшебного измерения»

Страна: Китай.

Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения.

Премьера: 4 июня.

Возрастной ценз: (6+)

© Fantawild Animation

Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл и представить не могли, что однажды встретятся с легендарным Нянем — чудищем из древних сказаний. Получив от него таинственные силы, друзья оказываются в скрытом от глаз людей волшебном измерении, где царит весёлый хаос, а воздух пропитан магией. Им предстоит научиться управлять своими способностями и найти своё место в этом удивительном мире, чтобы суметь вернуться домой.

Фильм основан на китайской легенде о чудовище Нянь, которое в традиционных сказаниях пугало людей, — отсюда пошли традиции запускать фейерверки и надевать красное на Новый год. Но создатели переосмыслили миф: в этой картине Нянь предстает не злодеем, а таинственным существом, дарующим главным героям суперспособности. Режиссёр картины — Линь Хуэйда, а производством занималась студия Fantawild Animation, известная по франшизе Boonie Bears, известной в России как «Медведи-соседи». Роли озвучили Чжань Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо и другие.

«Дени и Мэни в кино!»

Страна: Россия.

Жанр: семейная комедия.

Премьера: 4 июня.

Возрастной ценз: (6+)

© Red Carpet Studio

Знаменитый дуэт лабрадора Дени и сфинкса Мэни, чьи забавные видео ежедневно собирают миллионы просмотров в социальных сетях, впервые перенёс свои приключения на большой экран. В центре сюжета — история дружбы, которой предстоит пройти серьёзную проверку: Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к агенту Андрею, в результате чего друзья впервые оказываются в разлуке.

Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно осознает, что никакой успех не заменит семью, а искренность важнее любого контракта. Картину сняли режиссёры Антон Калинкин, Руслан Князев и Джаник Файзиев. В фильме задействованы актёры Степан Девонин (агент Андрей), Ольга Веникова, Артём Ткаченко, шоумен Дмитрий Хрусталёв и фигуристка Евгения Медведева. Кстати, все сцены с участием животных снимались вживую — создатели полностью отказались от использования компьютерной графики и технологий искусственного интеллекта.

«Шевели перьями!»

Страна: Польша, Бразилия, Гонконг, США, Великобритания, Япония.

Год выпуска: 2025.

Жанр: мультфильм, приключения, комедия.

Премьера в России: 4 июня.

Возрастной ценз: (6+)

© Orange Studio Animacji

Юный орлёнок Игги живёт в высокотехнологичном обществе птиц, где удобства и комфорт давно заменили свободу: его сородичи разучились летать и даже не помнят, что когда-то небо было их домом. Каждую ночь Игги видит один и тот же сон: он парит в небе вместе с воображаемым братом Феликсом. Но наяву никто не воспринимает его мечты всерьёз, а родственники лишь посмеиваются над «глупыми фантазиями». Всё меняется с появлением новой одноклассницы Ив — дерзкой девочки, без ума влюблённой в авиацию и старинные чертежи самолётов.

Вдохновленный её увлечением, Игги наконец обретает смелость бросить вызов привычному порядку, чтобы впервые в жизни расправить крылья по-настоящему. Режиссёром картины выступил Бартош Кендзерский, а одним из авторов сценария стал голливудский актёр Дуан Мюррэй («Трасса 60»). Роль Игги озвучил Тимотеуш Глищиньский. Ив — Антонина Бадуховская. Международная премьера прошла 22 сентября 2025 года на кинофестивале в Гдыне (Польша) — до широкого проката картина получила признание профессионального сообщества.

«Космическая Машка»

Страна: Россия.

Жанр: семейная комедия, приключения.

Премьера в России: 4 июня 2026 года.

Возрастной ценз: (12+)

© Студия 812

11-летняя Машка всё детство провела с отцом-космонавтом на космодроме. Она умеет управлять самолётом и лодкой, оказывать первую помощь и говорит на трёх языках, но совершенно не представляет, как устроена обычная жизнь среди сверстников. Пока папа в космической командировке на МКС, Машка отправляется в Санкт-Петербург к бабушке — ей предстоит пойти в обычную школу и найти друзей. Но новое окружение встречает её холодно: подростки увлечены социальными сетями и не интересуются космосом.

Машка же не сдаётся — она полна решимости изменить атмосферу вокруг себя, научить одноклассников мечтать и преодолевать страхи. Фильм снял Никита Владимиров, известный по фильмам «Я на перемотке!» и «Родители строгого режима». Роль Машки исполнила Азарелль Сенлис Ляфей — для 13‑летней актрисы это был актёрский дебют в полнометражном кино. Её выбрали из сотен претенденток на кастинге. Татьяна Догилева сыграла её бабушку, а Константин Плотников — папу Машки.

«История игрушек 5»

Страна: США.

Жанр: мультфильм, приключения, комедия, семейный.

Премьера: 25 июня.

Возрастной ценз: (6+)

© Walt Disney Pictures

Любимые игрушки возвращаются на большой экран. Бонни исполнилось восемь лет, и теперь её внимание полностью захватил новый планшет по имени Лилипад. Умное устройство предлагает девочке игры и общение с друзьями, одновременно убеждая её, что она уже выросла из старых игрушек. Джесси и остальные игрушки теряют свою хозяйку, и тогда Вуди, который после событий четвёртой части стал «потерянной игрушкой» и помогал другим обретать дом, решает вернуться и спасти своих друзей.

В этот раз им предстоит сразиться не со злым игрушечным медведем, а с настоящим вызовом современности — миром гаджетов. Режиссёрами картины выступили обладатель «Оскара» Эндрю Стэнтон, известный по мультфильмам «В поисках Немо» и «ВАЛЛ·И», а также Маккенна Харрис, ранее поставившая короткометражный фильм «Чао, Альберто». Том Хэнкс озвучил Вуди, Тим Аллен — Базза Лайтера, а Джоан Кьюсак — Джесси. Специально для этого фильма певица Тейлор Свифт написала и исполнила оригинальную песню «I Knew It, I Knew You».

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