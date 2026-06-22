Рекордсмен «Закулисье реальности» и возвращение «Истории игрушек»: что обсуждали 22 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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«Закулисье реальности» собрал 277 миллионов долларов в мире

Хоррор 21-летнего режиссёра Кейна Парсонса «Закулисье реальности» собрал в мире 277,4 миллиона долларов с момента старта 29 мая, пишет The Numbers. Это абсолютный рекорд студии A24 за всю её историю. При этом рекорд был установлен ещё на десятый день проката, когда лента заработала 212,6 миллиона долларов. В России премьера состоялась 4 июня, фильм заработал более 500 миллионов рублей, сообщила в своём telegram-канале кинокомпании «Вольга», которая выступает прокатчиком.

В Москве стартовали съёмки новой версии «Курьера»

В российской столице начались съёмки новой версии советского фильма Карена Шахназарова «Курьер» 1986 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Кинотека». Проект приурочен к 40-летию оригинальной картины. Главного героя Ивана сыграет Денис Косиков. Действие перенесено в наши дни: юноша, спасаясь от семейных проблем, устраивается доставщиком и встречает девушку из высшего общества.

Ирина Шейк выступила с лекцией в Оксфорде

Супермодель родом из России Ирина Шейк стала почетным гостем дискуссионного общества старейшего британского университета «Оксфорд». Об этом она написала в своих соцсетях. Шейк рассказала студентам о своей карьере и жизненном пути. Знаменитость назвала приглашение огромной честью и поблагодарила слушателей за тёплый прием и содержательный диалог.

Тарантино и Миноуг объединятся в новом проекте

Знаменитый режиссёр Квентин Тарантино и австралийская певица Кайли Миноуг вошли в актёрский состав будущей ленты режиссёра Джейми Адамса, пишет издание Variety. Название картины и детали сюжета пока держатся в секрете. Но известно, что звёзды ведут переговоры с режиссёром и продюсерской компанией Visor Entertainment.

Disney и британское крыло A24 снимут семейную драму «Папа»

Американский гигант Disney впервые заключил соглашение о сотрудничестве с британским крылом международной компании A24 для создания сериала «Папа», передает издание Deadline. Ранее Disney работал только с американским представительством A24. Сценарий, написанный Клемом Гарритти, расскажет о троих взрослых детях, чья жизнь переворачивается после обвинения отца в старом убийстве.

«История игрушек 5» заработала 312 миллионов долларов в первый уикэнд

Пятая часть анимационной франшизы «История игрушек» в первый уикэнд проката (19-21 июня) заработала в мире 312 миллионов долларов, сообщает Variety со ссылкой на свои источники. При бюджете в 250 миллионов картина окупилась за первые дни. В материале сказано, что это рекорд среди старта всех серий мультфильма об отважных героях Вуди и Баззе. В пятой части они сражаются с новым противником — планшетом LilyPad.

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