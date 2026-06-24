Неполиткорректные шутки: чего не хватило продолжению культовой пародийной франшизы

Спустя 13 лет на экраны выпустили 6-ю часть франшизы «Очень страшное кино 6». К работе над новой главой саги вернулись братья Уайанс — авторы оригинальной дилогии. «Рамблер» рассказывает, чем удивит комедийная новинка.

© Miramax Films

О чём фильм

Всерьёз пересказывать фабулу «Очень страшного кино» — дело заведомо провальное. Фильмы франшизы никогда не славились сюжетной стройностью. Вместо этого на экране разворачивался парад пародийных скетчей на такие картины, как «Крик», «Полтергейст», «Звонок» и многие другие. Источником вдохновения для авторов стали не только известные фильмы ужасов, но и триллеры, фантастика и комедии. Новая часть исключением не стала. После событий первого фильма прошло 25 лет. О кровожадной резне, которую Гоустфейс устроил четверть века назад, многие уже успели забыть. Но убийца в маске неожиданно решает напомнить о себе. Первой жертвой маньяка в чёрном балахоне должна была стать номинантка на премию «Оскар» Тияна Тейлор (в роли самой себя). Но именитая актриса без проблем разделалась с горе-преступником в открывающей сцене фильма.

© Miramax Films

После этого вооружённый ножом душегуб переключился на Тьюздей (Саванна Ли Нассиф) — младшую дочку Синди Кэмпбелл (Анна Фэрис). Пережившая четверть века назад нападение женщина теперь ведёт отшельнический образ жизни, превратив собственный дом в неприступную крепость. За помощью к нерадивой родительнице отправляется старшая дочь Сара (Оливия Роуз Кигэн). Вместе с матерью, а также её старыми друзьями (Реджина Холл, Марлон и Шон Уайансы и Дэв Шеридан) им предстоит вновь столкнуться с убийцей в маске.

Кто работал над фильмом

В 2000 году состоялась премьера комедии «Очень страшное кино». Над ней работали братья Уайанс. Марлон и Шон написали сценарий, а режиссёрское кресло занял Кинен Айвори. Фильм пародировал популярные в нулевых хоррор-франшизы (от «Крика» до «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»), не стесняясь при этом прибегать к пошлым, порой откровенно неполиткорректным шуткам. Простая формула работала как часы. При бюджете в 19 миллионов долларов оригинальная лента собрала в прокате баснословные 278 миллионов долларов и разрослась до целой киновселенной.

© Miramax Films

Но после 2-й части братья Уайанс покинули франшизу из-за финансовых разногласий. Поэтому режиссёром третьего фильма выступил Дэвид Цукер — соавтор культовых кинопародий «Аэроплан» и «Голый пистолет». В краткосрочной перспективе перестановки сыграли киносаге на руку. Триквел до сих пор принято считать одной из лучших частей долгоиграющего киносериала. Чего не сказать о четвёртой и пятой номерных частях «Очень страшного кино». Поэтому о пародийной серии забыли на долгие 13 лет.

Но захлестнувший поп-культуру тренд на ностальгию по нулевым воскресил уже не одну франшизу, включая ужастик «Крик», с высмеивания которого и началась история «Очень страшного кино». К тому же вышедшие в прошлом году «Голый пистолет» и «Фэкхем-Холл» продемонстрировали востребованность жанра кинопародий у современной аудитории. Спустя полтора десятилетия с новым фильмом вернулось и «Очень страшное кино». Братья Уайанс вновь выступили сценаристами ленты, а режиссёрское кресло занял Майкл Тиддес, ранее работавший с Марлоном Уайансом над пародийной комедией «Дом с паранормальными явлениями». Вместе с Уайансами к работе над шестой главой саги вернулся и оригинальный актёрский ансамбль.

© Miramax Films

Плюсы и минусы фильма

По большому счёту чувство ностальгии — единственное, что может предложить зрителям новый фильм. В надежде зацепить аудиторию авторы палят картечью из узнаваемых образов, но выстрелы едва достигают своей цели. За скромные полтора часа хронометража создатели стараются пройтись по всем популярным хоррорам последних лет. В кадре пародируются: «Субстанция», «Грешники», «Орудия», «Собиратель душ», «Уэнздей», «Ужасающий», «М3ГАН», «Носферату» и новые части «Крика». Киносериал о Призрачном лице традиционно выступает материнской франшизой для братьев Уайанс. «Очень страшное кино» воспроизводит целые арки из «Крика» (2022) и «Крика 6». И если наличие вышеупомянутых фильмов вполне объяснимо их недавней популярностью, то пародии на «Кэндимэна» (1992), «Оно приходит за тобой» (2014), «Прочь» (2017) и «Хэллоуин» (2018) кажутся уже анахронизмом. Прибавьте к этому приветливые реверансы в сторону «Кей-поп-охотниц на демонов», «Джона Уика» и «Майкла», и на выходе получается набор бессвязных скетчей.

© Miramax Films

Но «Очень страшное кино» никогда и не претендовало на статус умной комедии. В картине всё же находится место смешным моментам. Главным драматургическим ядром серии (с оговоркой на жанр) всегда оставалась динамика отношений Синди и Бренды (Реджина Холл). Начиная с первой ленты подруги то и дело cсорились, мирились, снова ссорились и снова мирились. К шестому фильму франшизы экранная химия Фэрис и Холл не исчерпала себя.

За чудачествами Синди и Бренды следить любопытнее, чем за всеми вместе взятыми новыми персонажами. Следуя тренду на легаси-сиквелы (от англ. legacy sequel — «наследие» и «сиквел»), авторы вводят целую группу юных героев (детей оригинальных персонажей), но они спешно меркнут на фоне старых, закалённых в боях не только с Гоустфейсом, но и со здравым смыслом товарищей. Кажется, понимает это и сама оригинальная четвёрка. К финалу «Очень страшное кино» окончательно трансформируется из постмодернистского хулиганства в метакомедию, в которой старые герои отчаянно стараются вернуть франшизу под свой контроль. Судя по внушительным кассовым сборам, им это удалось.

© Miramax Films

Стоит ли смотреть

Вопреки обещаниям новая часть предстала довольно безобидной комедией. Авторы словно невзначай упоминают шутки про штурм Капитолия, файлы Эпштейна и сомнительные высказывания американского рэпера Канье Уэста, но делают это со слишком безопасной дистанции. Ревизии жанра не случилось. «Очень страшное кино» — всё ещё глупое развлечение с массой повторяющихся шуток ниже пояса. За 13 лет современное жанровое кино успело измениться, а «Очень страшное кино» — нет. Далеко не факт, что такая стабильность устроит каждого зрителя, но поклонники Мелкого (Марлон Уайанс), Рэя (Шон Уайанс), Синди и Бренды наверняка будут рады провести полтора часа в компании хорошо знакомого квартета чудиков.

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