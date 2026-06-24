Неполиткорректные шутки: чего не хватило продолжению культовой пародийной франшизы

Рецензия на сериал «Очень страшное кино 6»: разбираем продолжение культовой пародийной франшизы нулевых
Спустя 13 лет на экраны выпустили 6-ю часть франшизы «Очень страшное кино 6». К работе над новой главой саги вернулись братья Уайанс — авторы оригинальной дилогии. «Рамблер» рассказывает, чем удивит комедийная новинка.
О чём фильм
Всерьёз пересказывать фабулу «Очень страшного кино» — дело заведомо провальное. Фильмы франшизы никогда не славились сюжетной стройностью. Вместо этого на экране разворачивался парад пародийных скетчей на такие картины, как «Крик», «Полтергейст», «Звонок» и многие другие. Источником вдохновения для авторов стали не только известные фильмы ужасов, но и триллеры, фантастика и комедии. Новая часть исключением не стала. После событий первого фильма прошло 25 лет. О кровожадной резне, которую Гоустфейс устроил четверть века назад, многие уже успели забыть. Но убийца в маске неожиданно решает напомнить о себе. Первой жертвой маньяка в чёрном балахоне должна была стать номинантка на премию «Оскар» Тияна Тейлор (в роли самой себя). Но именитая актриса без проблем разделалась с горе-преступником в открывающей сцене фильма.
После этого вооружённый ножом душегуб переключился на Тьюздей (Саванна Ли Нассиф) — младшую дочку Синди Кэмпбелл (Анна Фэрис). Пережившая четверть века назад нападение женщина теперь ведёт отшельнический образ жизни, превратив собственный дом в неприступную крепость. За помощью к нерадивой родительнице отправляется старшая дочь Сара (Оливия Роуз Кигэн). Вместе с матерью, а также её старыми друзьями (Реджина Холл, Марлон и Шон Уайансы и Дэв Шеридан) им предстоит вновь столкнуться с убийцей в маске.
Кто работал над фильмом
В 2000 году состоялась премьера комедии «Очень страшное кино». Над ней работали братья Уайанс. Марлон и Шон написали сценарий, а режиссёрское кресло занял Кинен Айвори. Фильм пародировал популярные в нулевых хоррор-франшизы (от «Крика» до «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»), не стесняясь при этом прибегать к пошлым, порой откровенно неполиткорректным шуткам. Простая формула работала как часы. При бюджете в 19 миллионов долларов оригинальная лента собрала в прокате баснословные 278 миллионов долларов и разрослась до целой киновселенной.
Но после 2-й части братья Уайанс покинули франшизу из-за финансовых разногласий. Поэтому режиссёром третьего фильма выступил Дэвид Цукер — соавтор культовых кинопародий «Аэроплан» и «Голый пистолет». В краткосрочной перспективе перестановки сыграли киносаге на руку. Триквел до сих пор принято считать одной из лучших частей долгоиграющего киносериала. Чего не сказать о четвёртой и пятой номерных частях «Очень страшного кино». Поэтому о пародийной серии забыли на долгие 13 лет.
Но захлестнувший поп-культуру тренд на ностальгию по нулевым воскресил уже не одну франшизу, включая ужастик «Крик», с высмеивания которого и началась история «Очень страшного кино». К тому же вышедшие в прошлом году «Голый пистолет» и «Фэкхем-Холл» продемонстрировали востребованность жанра кинопародий у современной аудитории. Спустя полтора десятилетия с новым фильмом вернулось и «Очень страшное кино». Братья Уайанс вновь выступили сценаристами ленты, а режиссёрское кресло занял Майкл Тиддес, ранее работавший с Марлоном Уайансом над пародийной комедией «Дом с паранормальными явлениями». Вместе с Уайансами к работе над шестой главой саги вернулся и оригинальный актёрский ансамбль.
Плюсы и минусы фильма
По большому счёту чувство ностальгии — единственное, что может предложить зрителям новый фильм. В надежде зацепить аудиторию авторы палят картечью из узнаваемых образов, но выстрелы едва достигают своей цели. За скромные полтора часа хронометража создатели стараются пройтись по всем популярным хоррорам последних лет. В кадре пародируются: «Субстанция», «Грешники», «Орудия», «Собиратель душ», «Уэнздей», «Ужасающий», «М3ГАН», «Носферату» и новые части «Крика». Киносериал о Призрачном лице традиционно выступает материнской франшизой для братьев Уайанс. «Очень страшное кино» воспроизводит целые арки из «Крика» (2022) и «Крика 6». И если наличие вышеупомянутых фильмов вполне объяснимо их недавней популярностью, то пародии на «Кэндимэна» (1992), «Оно приходит за тобой» (2014), «Прочь» (2017) и «Хэллоуин» (2018) кажутся уже анахронизмом. Прибавьте к этому приветливые реверансы в сторону «Кей-поп-охотниц на демонов», «Джона Уика» и «Майкла», и на выходе получается набор бессвязных скетчей.
Но «Очень страшное кино» никогда и не претендовало на статус умной комедии. В картине всё же находится место смешным моментам. Главным драматургическим ядром серии (с оговоркой на жанр) всегда оставалась динамика отношений Синди и Бренды (Реджина Холл). Начиная с первой ленты подруги то и дело cсорились, мирились, снова ссорились и снова мирились. К шестому фильму франшизы экранная химия Фэрис и Холл не исчерпала себя.
За чудачествами Синди и Бренды следить любопытнее, чем за всеми вместе взятыми новыми персонажами. Следуя тренду на легаси-сиквелы (от англ. legacy sequel — «наследие» и «сиквел»), авторы вводят целую группу юных героев (детей оригинальных персонажей), но они спешно меркнут на фоне старых, закалённых в боях не только с Гоустфейсом, но и со здравым смыслом товарищей. Кажется, понимает это и сама оригинальная четвёрка. К финалу «Очень страшное кино» окончательно трансформируется из постмодернистского хулиганства в метакомедию, в которой старые герои отчаянно стараются вернуть франшизу под свой контроль. Судя по внушительным кассовым сборам, им это удалось.
Стоит ли смотреть
Вопреки обещаниям новая часть предстала довольно безобидной комедией. Авторы словно невзначай упоминают шутки про штурм Капитолия, файлы Эпштейна и сомнительные высказывания американского рэпера Канье Уэста, но делают это со слишком безопасной дистанции. Ревизии жанра не случилось. «Очень страшное кино» — всё ещё глупое развлечение с массой повторяющихся шуток ниже пояса. За 13 лет современное жанровое кино успело измениться, а «Очень страшное кино» — нет. Далеко не факт, что такая стабильность устроит каждого зрителя, но поклонники Мелкого (Марлон Уайанс), Рэя (Шон Уайанс), Синди и Бренды наверняка будут рады провести полтора часа в компании хорошо знакомого квартета чудиков.
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