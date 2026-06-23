Бекхэм дебютирует в кино, Матвеев — в ювелирке: что обсуждали 23 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Киану Ривз может сняться в фильме по мотивам конструктора Lego

Актёр Киану Ривз ведёт переговоры об участии в проекте студии Universal по мотивам конструктора Lego. Как пишет издание The Hollywood Reporter, режиссёром выступит Джош Кули, а продюсированием займутся Джилл Уилферт и Райан Кристиансен. Названия у нового фильма пока нет, детали сюжета держат в тайне, но известно что проект будет сочетать в себе анимацию и игровое кино. Дата выхода не уточняется.

Дэн Трахтенберг снимет комедийный хоррор по комиксу «Фредди 13-й»

Студия Paramount Animation адаптирует графический роман японского автора Ехуди Меркадо «Фредди 13-й» («Freddy the 13th») в анимационный комедийный хоррор. Как сообщает издание Deadline, режиссёром станет Дэн Трахтенберг, известный по фильмам «Добыча» и «Кловерфилд». Сюжет крутится вокруг неудачника Фредди, случайно убившего монстра и получившего его паранормальные силы. Теперь ему предстоит разрушить проклятие. Название фильма пока не раскрывается.

Вышел дебютный трейлер хоррора «Клара и солнца» с Дженной Ортегой

Компания Sony Pictures опубликовала первый трейлер фантастического фильма режиссёра Тайки Вайтити «Клара и солнце», основанный на романе Кадзуо Исигуро. Вайтити также выступил соавтором сценария вместе с Дави Уоллером. Главную роль андроида-компаньона исполнила Дженна Ортега. Также в касте — Эми Адамс, Наташа Лионн и Стив Бушеми. По сюжету робот-компаньон Клара пытается понять людей и спасает больную девочку. Мировая премьера намечена на 23 октября.

Ромео Бэкхем дебютирует в кино

Сын Дэвида Бэкхема Ромео получил роль в драме о большом теннисе «Forty Love» (рабочее название «Счет 40:0»), об этом сообщает Variety. Его партнёром стал Поль Киршер. По сюжету Саша Галло (Киршер) готовится к турниру в Париже, но сталкивается с новым опасным соперником (Бэкхем). Режиссёром выступил фэшн-фотограф Пьер-Анж Карлотти. В проекте также задействованы Гийом Кане, Бенжамен Вуазен и Катрин Денев.

Максим Матвеев запускает ювелирный бренд

Российский актёр Максим Матвеев («Триггер») и PR-продюсер Ксения Дрёмова запускают собственный бренд украшений «Микс». Первая коллекция под названием «Создавая связь» выходит 25 июня, пишет Афиша Daily. По информации издания, эскизы Матвеев создавал лично. В производстве используют старинные техники, включая северную чернь. Все изделия ручной работы будут выпускаться ограниченным тиражом.

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Рекордсмен «Закулисье реальности» и возвращение «Истории игрушек»: что обсуждали 22 июня