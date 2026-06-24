Ремейк «Ведьмы из Блэр» и сиквел «Реальных упырей»: что обсуждали 24 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Стартовали съемки сиквела фильма «Реальные упыри»

Тайка Вайтити и Джемейн Клемент начали писать сценарий сиквела «Реальных упырей» под рабочим названием «Мы — волки», сообщил Клемент изданию Collider на кинофестивале в Анси. По его признанию, новый фильм будет посвящён семейству оборотней — антагонистам оригинальной картины 2014 года, в которой рассказывается о группе вампиров, обитающих в пригороде новозеландского Веллингтона.

Французский триллер «Параллельные истории» выходит в российский прокат 20 августа

Остросюжетный триллер оскароносного режиссёра Асгара Фархади («Коммивояжер», «Развод Надера и Симин») выйдет в российский прокат 20 августа. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на компанию «Экспонента Фильм». В картине звёздный актёрский состав — Изабель Юппер, Венсан Кассель, Виржини Эфира и Катрин Денев. В центре сюжета — писательница Сильви, которая подглядывает за соседями и превращает их жизни в роман.

Стало известно, сколько книг в год читают россияне

Издательство Fоrma провело опрос и выяснило, сколько книг в год читают российские жители (в опросе приняли участие тысяча человек). Согласно исследованию, которое приводит ТАСС, 26% опрошенных прочитывают за год 10–20 книг, 23% — от 5 до 10 книг, ещё 21% — менее пяти. Самыми популярными жанрами стали детективы (24%), классика (18%), исторические романы (12%) и нон-фикшн (10%). При этом шесть из десяти респондентов предпочитают бумажные издания электронным форматам.

Ремейк хоррора «Ведьма из Блэр» выйдет в мировой прокат в 2027 году

Компания Lionsgate выпустит ремейк культового фильма ужасов «Ведьма из Блэр» 1999 года. Как пишет издание Variety, релиз назначен на 24 сентября 2027 года. Режиссёром выступит Дилан Кларк, сценаристом — Крис Томас Девлин. Детали сюжета пока не раскрываются, но отмечается что проект станет «новым видением», которое познакомит молодую аудиторию с классикой. Оригинальная картина, снятая с бюджетом в 22 тысячи долларов, собрала в мировом прокате 248,6 миллиона долларов, согласно «Кинопоиску» и породила жанр «найденной плёнки». Однако сиквел 2000 года и ремейк 2016-го не повторили такого успеха.

Мультсериал «Время приключений» получит продолжение

Студия HBO Max на кинофестивале в Анси объявила о начале работы над спин-оффом мультсериала «Время приключений», сообщает Variety. Новый проект будет состоять из десяти серий и расскажет о приключениях героинь принцессы Бубльгум и Марселин, которые отправятся исследовать дальние уголки вселенной Ооо. Шоураннером и исполнительным продюсером вновь выступит обладатель «Эмми» Адам Муто. Подробности сюжета и дата премьеры пока не раскрываются.

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