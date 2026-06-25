Тимуру Бекмамбетову — 65. Вспоминаем его биографию и фильмы

25 июня режиссёру, продюсеру и сценаристу Тимуру Бекмамбетову исполняется 65 лет. Он снял первый российский блокбастер «Ночной дозор», дебютировал в Голливуде с боевиком «Особо опасен», запустил одну из самых кассовых кинофраншиз в стране и стал популяризатором формата screenlife, в котором весь фильм разворачивается на экране компьютера. В честь юбилея кинематографиста «Рамблер» вспоминает основные факты его биографии, а также главные режиссёрские и продюсерские проекты.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

От Гурьева до Москвы: образование и первые профессиональные шаги

Тимур Бекмамбетов родился и вырос в городе Гурьеве Казахской ССР (сейчас город носит название Атырау). Его отец, Нуруахит Бекмамбетов, руководил «Гурьевэнерго». Мать, Мира Богословская, работала журналистом в газете «Прикаспийская коммуна». Бывая у матери в редакции, будущий режиссёр увлёкся фотографией и стал интересоваться визуальным искусством.

Окончив школу, Тимур Бекмамбетов по настоянию отца поступил в Московский энергетический институт, где проучился с 1978 по 1980 год. Как поясняло издание «Искусство кино», будущий режиссёр был вынужден оставить вуз, поскольку попал «под зачистку» перед Олимпиадой из-за связи с кружком художников-неформалов. После этого Тимур поступил в Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского (сейчас — Государственный институт искусств и культуры Узбекистана) по специальности «художник театра и кино» и окончил его в 1987 году.

Выпустившись из института, Бекмамбетов работал в театре «Ильхом» и на киностудии «Узбекфильм»: например, он был художником-постановщиком многосерийного детектива «Перед большой дорогой на войну» о расследовании капитаном НКВД диверсии на химическом заводе в предвоенные годы. С 1987 по 1989 год будущий режиссёр проходил срочную службу в артиллерийских войсках в Туркменской ССР под Ашхабадом.

© Илья Питалев/РИА Новости

Тимур Бекмамбетов на пресс-конференции по случаю выхода фильма «Черная молния», 2009 год.

Демобилизовавшись, Бекмамбетов перебрался в Москву, где начал работать в рекламной индустрии. Одним из его первых проектов стал ролик для банка «Кредит-Москва», снятый в 1989 году. Широкую известность ему принесла серия рекламных роликов «Всемирная история» для банка «Империал», выходившая в 1992–1997 годах. В коротких исторических сюжетах появлялись Суворов, Тамерлан, Цезарь и другие персонажи. По данным РБК, серия получила несколько премий «Золотое яблоко» на Московском международном фестивале рекламы (ММФР) и золотую медаль Хьюстонского кинофестиваля. За этот цикл Бекмамбетов был избран членом Российской академии рекламы.

В 1994 году он основал кинокомпанию Bazelevs и дебютировал в кино как режиссёр. Сейчас в фильмографии Тимура Бекмамбетова значится более 20 режиссёрских работ и около 70 спродюсированных проектов.

Главные режиссёрские работы Тимура Бекмамбетова

«Пешаварский вальс» (1994)

© Кинокомпания «Искона»

Дебютный полнометражный фильм Тимура Бекмамбетова снят в соавторстве с Геннадием Каюмовым и рассказывает об одном из эпизодов войны в Афганистане. По сюжету британский журналист Чарли Палмер (Барри Кушнер) и французский доктор Виктор Дюбуа (Виктор Вержбицкий) едут в лагерь моджахедов в крепости Бадабер на территории Пакистана, чтобы взять интервью у пленных советских солдат. В этот момент пленные захватывают лагерь и берут Палмера и Дюбуа в заложники.

Уже в этой работе Бекмамбетов проявил себя как новатор: почти вся картина снята как прямой репортаж от лица журналиста. «Пешаварский вальс» был номинирован на главный приз на российском кинофестивале «Кинотавр» и получил награду за лучшую режиссуру на кинофестивале в Карловых Варах. В 2021 году в интервью ТАСС Бекмамбетов охарактеризовал эту картину как «наверное, самый честный фильм об Афганской войне, который был снят».

«Гладиатрикс» (2001)

© Bazelevs

Первый фильм Тимура Бекмамбетова, снятый совместно с голливудскими кинематографистами. По сюжету жестокий римский полководец Тимаркус (Виктор Вержбицкий) устраивает гладиаторские бои с участием женщин. Главными героями становятся рабыни Бодиция (Лиза Дерган) и Джессемина (Карен Макдугал) и варвар Флавиус (Алексей Осипов), вынужденные сражаться друг с другом на арене.

Ремейк картины «Арена» 1974 года был снят по инициативе известного голливудского продюсера фильмов категории Б Роджера Кормана. Фильм снимался в Ленинградской области с участием американских и российских актёров и вышел сразу на видео. Как отмечала киновед Нина Цыркун в журнале «Искусство кино», эта картина не добавила Бекмамбетову лавров художника, но открыла ему дорогу в Голливуд.

«Ночной Дозор» (2004) и «Дневной Дозор» (2006)

© Bazelevs

«Ночной Дозор», снятый по одноимённому роману Сергея Лукьяненко, рассказывал о противостоянии Светлых и Тёмных Иных, в эпицентре которого оказывается главный герой Антон Городецкий (Константин Хабенский). Во время неожиданной встречи с представителями Ночного Дозора, наблюдающего за сохранением баланса со стороны тёмных сил, у Антона обнаруживаются способности Иного. Он идёт служить в Ночной Дозор и выясняет, что у него есть сын, который должен сыграть важную роль в многовековом конфликте Света и Тьмы.

По меркам своего времени фильм выглядел революционно благодаря спецэффектам, сопоставимым по уровню с голливудскими. Например, здесь использовались компьютерная графика, замедление и ускорение кадра, прямо в действие были встроены анимированные надписи.

По данным «Кинопоиска», при бюджете 4,2 миллиона долларов (около 121 миллиона рублей по курсу 2004 года) фильм собрал в мировом прокате почти 34 миллиона долларов (около 963 миллионов рублей по курсу 2004 года). В 2019 году в интервью РИА Новости Квентин Тарантино назвал Бекмамбетова своим любимым российским режиссёром и признался, что «обожает "Ночной Дозор"». «Мне кажется, это фантастическая картина», — заявил постановщик.

Вышедший в 2006 году «Дневной дозор» закрепил успех предыдущего фильма. По данным «Кинопоиска», мировые сборы фильма составили 38,9 миллиона долларов (около 1,06 миллиарда рублей по курсу 2006 года) при бюджете в 4,2 миллиона долларов. Сиквел был номинирован на несколько наград, в том числе на американскую премию в области фантастики, фэнтези и хоррора Saturn Awards как лучший иностранный фильм.

«Ирония судьбы. Продолжение» (2007)

© Первый канал

Картина стала прямым продолжением советской новогодней классики Эльдара Рязанова. Костя Лукашин, сын Жени Лукашина, случайно оказывается в той самой квартире на 3-й улице Строителей в Санкт-Петербурге и знакомится с Надей, дочерью Нади Шевелёвой. История с перепутанным городом, адресом и судьбой повторяется в современности — с мобильными телефонами, красивыми иномарками и спором между прошлым и настоящим. Главные роли сыграли Константин Хабенский, Елизавета Боярская и Сергей Безруков, а из актёров оригинального фильма в проекте участвовали Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев.

При бюджете около 5 миллионов долларов (около 128 миллионов рублей по курсу 2007 года) картина, по данным «Кинопоиска», собрала в мировом прокате более 55 миллионов долларов (около 1,4 миллиарда рублей по курсу 2007 года) и стала одной из самых кассовых российских комедий своего времени.

«Особо опасен» (2008)

© Universal Pictures

В 2008 году вышел первый полностью голливудский проект Бекмамбетова «Особо опасен» — боевик с Джеймсом Макэвоем, Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом. По сюжету главный герой, неприметный офисный служащий Уэсли (Джеймс Макэвой), узнаёт, что его отец был профессиональным убийцей, и попадает в тайное братство ткачей-киллеров. Ему предстоит освоить новые навыки и разобраться, кто на самом деле управляет его судьбой.

По данным сайта BoxOfficeMojo.com, отслеживающего кассовые сборы, бюджет картины составил 75 миллионов долларов, а мировые сборы — свыше 342 миллионов долларов. Лента получила две номинации на «Оскар» за лучшую звукорежиссуру и лучший звуковой монтаж и награду журнала Empire как лучший фантастический фильм года.

«Ёлки» (2010)

© Bazelevs

Новогодняя комедия-альманах о героях из разных городов России, чьи истории в канун праздника связывает цепочка случайных знакомств и добрых поступков. Тимур Бекмамбетов стал одним из режиссёров, а также продюсером проекта. Впоследствии он работал ещё над шестью фильмами франшизы, превратившейся в ежегодный новогодний ритуал для миллионов зрителей. По данным «Российской газеты», суммарные сборы серии превысили 6 миллиардов рублей. В 2021 году франшизу перезапустили, но уже без участия Тимура Бекмамбетова.

«Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (2012)

© Централ Партнершип

Мрачный экшен-хоррор, в котором 16-й президент США оказывается тайным истребителем вампиров. По сюжету молодой Авраам Линкольн узнаёт, что к смерти его матери причастны сверхъестественные силы, проходит обучение у загадочного наставника и затем совмещает политическую карьеру с войной против вампиров. Главную роль сыграл Бенджамин Уокер, также в картине снимались Доминик Купер, Мэри Элизабет Уинстэд и Руфус Сьюэлл. Продюсером выступил Тим Бёртон.

По данным BoxOfficeMojo.com, при бюджете около 69 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате примерно 116 миллионов долларов. Картина не стала большим хитом, но закрепила за Бекмамбетовым репутацию режиссёра, способного создавать масштабные фильмы-аттракционы.

Пять громких продюсерских проектов Тимура Бекмамбетова

«Чёрная молния» (2009)

© Constantin Film

Фильм режиссёров Александра Войтинского и Дмитрия Киселёва, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, рассказывает о простом московском студенте Диме, который случайно получает в подарок от отца старую «Волгу». Когда главный герой обнаруживает, что автомобиль способен летать, то решает использовать её для борьбы с преступностью. Дима становится супергероем «Чёрной молнией».

В интервью изданию «ПрофиСинема» Тимур Бекмамбетов охарактеризовал эту работу как «первый в России фильм о супергерое». «Наш герой — обычный студент, каких миллионы. Но его жизненный путь привёл к осознанию, что служение — это путь, который делает человека человеком», — отмечал продюсер.

«Девять» (2009)

© Focus Features

Постапокалиптический фэнтези-мультфильм Шейна Экера Тимур Бекмамбетов продюсировал совместно со знаменитым голливудским постановщиком Тимом Бёртоном. Действие ленты происходит в опустошенном войной между людьми и восставшими машинами мире. Учёный создаёт девять тряпичных кукол и вкладывает в каждую частицу человеческой души. Куклам предстоит объединиться и спасти мир от механических монстров.

В интервью русской версии журнала Empire в 2009 году Бекмамбетов рассказывал, что сначала увидел короткометражный мультфильм Экера на кинофестивале в Берлине в 2005 году, очаровался им и захотел сделать с этими же персонажами полный метр. Тим Бёртон присоединился к проекту, когда мультфильм продавали студии Focus Features. Благодаря такому составу продюсеров к озвучиванию удалось привлечь голливудских звёзд, например Элайджу Вуда и Дженнифер Коннелли.

По данным BoxOfficeMojo.com, при бюджете в 30 миллионов долларов мультфильм заработал в мировом прокате 41 миллион долларов.

«Убрать из друзей» (2015)

© Blumhouse Productions

В мистическом хорроре режиссёра Левана Габриадзе речь идёт о группе подростков, собравшейся на ночной видеочат в Skype. Их общение прерывает присутствие загадочного незнакомца, который начинает охоту на героев.

Главным новаторством «Убрать из друзей» стал формат screenlife, чьи популяризатором выступали Тимур Бекмамбетов и его студия Bazelevs. Действие фильма происходило на экранах мониторов героев. Это создало эффект полного присутствия и оказалось очень актуальным для поколения, выросшего со смартфонами в руках. В интервью «Афише» Леван Габриадзе рассказывал, что идея снять фильм целиком на десктопе принадлежала Бекмамбетову.

«Он обосновывал это просто: мы перенесли туда свою жизнь, а значит, и драму. На драме — то есть на отношениях людей — построено кино, и значит, надо перенести действие туда, где эти отношения разворачиваются», — говорил Габриадзе.

«Убрать из друзей» стал кассовым хитом. По данным BoxOfficeMojo.com, при бюджете в 1 миллион долларов он заработал в мировом прокате свыше 62 миллионов долларов.

Также фильм стал предтечей субжанра, который Bazelevs продолжала развивать. Например, в формате screenlife была снята режиссёрская работа Тимура Бекмамбетова «Профиль» (2018), получившая на кинофестивале в Берлине приз зрительских симпатий. Речь в триллере шла о британской журналистке, внедряющейся под прикрытием в террористическую организацию.

«Хардкор» (2015)

© Bazelevs

Фантастический боевик Ильи Найшуллера рассказывал о загадочном мужчине по имени Генри, который просыпался в секретной лаборатории, обнаруживал, что он киборг и всё, что он помнит, — это его любовь к создательнице Эстель. Когда женщину похищает злодей Акан, Генри отправляется в путь по Москве, чтобы спасти её. Всё происходящее зритель видит глазами Генри. Главную роль в картине сыграл южноафриканский актёр Шарлто Копли, также в картине снялись Данила Козловский, Сергей Шнуров, Даша Чаруша и другие звёзды.

Тимур Бекмамбетов предложил режиссёру снять этот фильм в стиле «экшен от первого лица», увидев клип Ильи Найшуллера на песню Bad Motherfucker, рассказывал Найшуллер в интервью «Кино-Театр.ру». Благодаря Бекмамбетову в картину удалось привлечь исполнителя главной роли.

«Когда я начал писать сценарий, то понял, что для одного персонажа мне нужен определённый актёр. Когда Тимур Бекмамбетов спросил меня, кто, я ответил: “Шарлто Копли”. А они, оказывается, были знакомы», — рассказывал Илья Найшуллер в интервью журналу «Мир фантастики».

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в рамках программы Midnight Madness. По данным «Кинопоиска», при бюджете в 2 миллиона долларов «Хардкор» заработал в мировом прокате 16,8 миллиона долларов.

«Уроки фарси» (2020)

© Hype Film

Действие драмы Вадима Перельмана происходит во время Второй мировой войны. Главный герой, еврейский парень Жиль, оказывается в концентрационном лагере и в попытке спастись от расстрела выдаёт себя за перса. Его отводят к лагерному повару Коху, который мечтает выучить фарси, чтобы после войны открыть ресторан в Иране. Жилю приходится выдумывать несуществующий язык, чтобы выжить. Главные роли в фильме сыграли Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер.

Тимур Бекмамбетов стал одним из продюсеров этого проекта наряду с Ильёй Стюартом, Мурадом Османном и другими. В интервью ТАСС Илья Стюарт рассказывал, что его именитый коллега начал работать над фильмом в 2013 году, когда ему в руки попал набросок сценария «Уроки фарси», написанный Ильёй Цофиным.

«Изначально Тимур Бекмамбетов хотел снять эту историю сам, но впоследствии планы изменились. Режиссёрское кресло оказалось свободно, и только в 2017 году к проекту присоединился Вадим Перельман», — добавлял Стюарт.

Фильм был снят совместными усилиями трёх стран: России, Германии и Белоруссии. Его премьера состоялась на Берлинском кинофестивале в секции Berlinale Special. В 2020 году картина была заявлена на «Оскар» от Белоруссии в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но в список номинантов в итоге не попала.

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