«Колония»: что не так с новым фильмом про зомби режиссёра “Поезд в Пусан”

18 июня в российский прокат вышел зомби-хоррор корейского режиссёра Ён Сан-хо «Колония». По сюжету биотеррорист проникает в деловой и торговый центр в Сеуле и распространяет опасный вирус, который превращает людей в бешеных заражённых. Здание оцепляют во избежание глобального апокалипсиса. Автор «Рамблера» рассказывает, почему «Колония» разочаровывает.

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О чём сюжет

В деловом и торговом центре Тунгури в самом сердце Сеула проходит крупная конференция, посвящённая биотехнологиям. Принципиальная учёная Квон Сэ-джон (Чон Джи-хён) приходит на мероприятие в компанию бывшего мужа профессора Хан Кю-сона (Ко Су). Хотя супруги в разводе, им удалось сохранить дружеские отношения. Хан прекрасно осведомлён о талантах Квон и надеется помочь экс-жене найти новую работу. С докладом о революционной технологии, которая снабжает организмы коллективным разумом, выступает глава компании «Чейнс Био».

В это время в здание пробирается опальный учёный Со Ён-чхоль (Ку Гё-хван) и совершает биотеракт. Первой жертвой становится как раз глава «Чейнс Био», который украл у подчинённого новую разработку. Заражённый тут же скрючивается, выпускает странную слизь и с налитыми кровью глазами бросается на других людей. Вирус стремительно распространяется, заражённых становится всё больше. Группа выживших прячется по магазинам торгового центра, избегая встреч с зомби.

© Wow Point

Полиция и армия быстро оцепляют здание в надежде остановить распространение вируса. Считается, что в первую очередь нужно вытащить на улицу Со Ён-чхоля. Скорее всего, он нулевой пациент, а заодно знает формулу вакцины, что позволит остановить хаос. Застрявшим в здании приходится спасаться своими силами, а заражённые без слов передают друг другу информацию и образуют один большой улей.

Кто работал над фильмом

Режиссёром зомби-хоррора выступил кореец Ён Сан-хо, один из главных азиатских мастеров зрительского кинематографа. Премьера прошла во внеконкурсной программе Каннского фестиваля всего месяц назад. Ён начинал карьеру с анимационных проектов («Король свиней» и «Подделка»), проявил себя как мастер блокбастеров («Поезд в Пусан» и «Поезд в Пусан 2: Полуостров»), а в последние пару лет ещё и снимал сериалы для Netflix («Зов ада» и «Паразит: Серый»). В своих фильмах кореец освещает актуальные темы социального неравенства, психологических травм, буллинга, семейных конфликтов, мистицизма и неприятного наследства. Хотя чаще Ён обращается к жанровому кинематографу, за экшеном и увлекательным сюжетом обычно стоят невыдуманные проблемы.

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В 2026 году в российский прокат уже выходил другой фильм корейца — минималистичная семейная драма «Без лица». «Колония» куда масштабнее. Что удивительно, обе картины стали заметными кассовыми хитами на родине. «Колония» собрала на больших корейских экранах более 32 миллионов долларов и легко отбила затраченные на производство средства.

Плюсы и минусы фильма

Международная слава к Ён Сан-хо пришла ровно десять лет назад, когда он снял зомби-хоррор «Поезд в Пусан». В динамичном фильме вирус стремительно распространялся среди пассажиров движущегося состава. Бежать героям было некуда, так что представителям разных социальных слоёв приходилось объединять усилия против общей беды. Лихой сюжет не давал зрителям ни на минуту расслабиться, а столь стремительные ходячие мертвецы в кино встречаются не так уж часто. Вышедший спустя четыре года сиквел был масштабнее, но произвёл меньшее впечатление. Странно, что в 2026-м кореец снова, чтобы поговорить о социальных проблемах и будущем нашего мира, выбирает жанр зомби-хоррора.

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В «Колонии», как и в «Поезде в Пусан», центральные персонажи заперты в замкнутом пространстве. негласным лидером группы выживших становится учёная Квон, которая пытается разобраться в устройстве вируса, чтобы помочь остальным. Это единственная героиня, про характер которой зрители хоть что-то знают. Вместе с Квон прячутся от заражённых охранник здания и его парализованная ниже пояса сестра из IT-компании, трусоватый полицейский, несколько школьников, пенсионер, вечно ноющий бизнесмен и ещё пара человек. Никто из героев не запоминается и не вызывает симпатии. Беда фильма в том, что на экране одна серая масса сражается с другой.

Новым элементом становится объединение зомби в коллективный разум. Конечно, для корейца ходячие мертвецы становятся метафорой. Режиссёр боится развития искусственного интеллекта, который может убить всё живое и стандартизировать узнаваемую реальность, критикует социальные сети и неуёмный консюмеризм современных людей. Также в «Колонии» можно усмотреть и метафору общества не самых далёких потребителей, которые мало интересуются чужими судьбами и собственной страной. Заражённые напоминают стадо, которым легко управлять. Подобным положением вещей сегодня пользуются многие политики. К тому же автора волнует проблема коммуникации. В сегодняшнем мире конфликты возникают на ровном месте, никто не хочет идти на уступки и договариваться. Но вряд ли коллективный разум может быть решением недопониманий.

© Wow Point

В последние годы зомби-хорроры столь часто использовались для иллюстрации общественных проблем и выглядят столь широким полем для вписывания любых теорий, что работа корейского автора утомляет. Да, коллективный разум добавляет некоторые новые мазки знакомому сюжету, но кардинально ничего не меняет. Зрители видели схожие истории сотни раз.

Стоит ли смотреть

«Колония» — компетентно сделанный остросюжетный хоррор с солидной массовкой. В картине есть несколько запоминающихся экшен-сцен, ради которых стоит увидеть работу Ён Сан-хо на большом экране. Корейский режиссёр недвусмысленно противопоставляет индивидуальность коллективизму. В очередной раз главным злодеем становится безумный обиженный учёный с комплексом бога, который хочет радикально изменить мир вокруг и хладнокровно расправляется со всеми, кто встаёт у него на пути.

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«Колония» состоит из бесконечного потока жанровых штампов и заставляет всё время вспоминать, где подобную сцену или сюжетный поворот прежде можно было увидеть. Картина разочаровывает отсутствием оригинальности и классической проблемой зрелищного кино — на экране нет любопытно прописанных персонажей, есть условно плохие и хорошие герои. За вторых вроде бы положено переживать, но на самом деле никаких поводов нет.

Ёна подводит слабая драматургия, на первый план выходят жестокие схватки с кровожадными монстрами. Но уже через полчаса повествования повторяющиеся эпизоды приедаются, а больше корейцу предложить зрителям нечего. Пожалуй, «Колонию» уверенно можно посоветовать только большим любителям фильмов ужасов про зомби, которые не пропускают ни одной новинки в жанре.

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