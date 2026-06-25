Экранизация Джейн Остин и новый «Универ»: что обсуждали 25 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Вышел первый трейлер новой экранизации романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность»

Компания Focus Features представила трейлер новой экранизации романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность». Как передаёт «Афиша Daily», премьеру фильма сдвинули с 25 сентября на 16 октября. В центре сюжета — сёстры Элинор и Марианна, олицетворяющие разум и чувства. Режиссёром выступила Джорджия Окли. В картине снялись Эсме Крид-Майлс, Дейзи Эдгар-Джонс, Джордж МакКей, Фрэнк Диллейн и Герберт Нордрум.

Крупнейший в Азии оперный театр в форме веера откроется в Шанхае

Во второй половине 2026 года в Шанхае откроется один из самых больших в Азии оперных театров, передаёт ТАСС со ссылкой на китайскую версию People.com. Культурный комплекс с тремя залами займёт площадь 146 тысяч квадратных метров. Визитная карточка здания — белая винтовая лестница, переходящая в крышу, из-за которой театр напоминает раскрытый веер. Уже в этом году на сцене выступят мировые коллективы, включая российские.

Стартовали съёмки сериала «Универ. 17 лет спустя»

В Москве начались съёмки четвёртой части продолжений оригинального сериала о студентах — «Универ. 17 лет спустя». Как сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу ТНТ, сериал будет состоять из 12 серий по 45 минут каждая. Повзрослевшие герои столкнутся с семейными трудностями. К ролям вернутся Станислав Ярушин, Мария Кожевникова, Виталий Гогунский, Анна Хилькевич и другие артисты. Дата премьеры пока не объявлена.

Студия DC снимет аниме-сериал по комиксу «Абсолютный Бэтмен»

Студия DC анимационный сериал по серии комиксов «Абсолютный Бэтмен», пишет Deadline. Проект анонсировали на Международном анимационном фестивале в Анси. Шоураннером станет автор комикса Скотт Снайдер. В этой версии Бэтмен — инженер-строитель без наследства, а Альфред — не дворецкий, а агент MI6, охотящийся на героя. Комикс вышел в 2024 году и разошёлся тиражом свыше шести миллионов экземпляров.

По вселенной «Лило и Стича» выйдет анимационная короткометражка

На сайте Film Ratings, где публикуют возрастные рейтинги фильмов, появилась информация, что студия Disney готовит короткометражку под названием «Лило и Скретч». Как сообщает DTVA News, проект, вероятно, связан с китайским спин-оффом «Стич и Ай» (2017), в котором как раз появляется персонаж Скретч. Дата релиза и подробности сюжета нового проекта пока не раскрываются. Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году и рассказывал о дружбе гавайской девочки и инопланетного монстра.

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