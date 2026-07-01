«Филателия»: о чём сюжет, кто сыграл и какие награды получил последний фильм Натальи Назаровой

В августе 2024 года на 32-м фестивале российского кино «Окно в Европу», который проходил в Выборге, был представлен фильм режиссёра и сценариста Натальи Назаровой «Филателия». Тогда лента получила Гран-при, и продолжила триумфальное шествие по кинофестивалям. В российский прокат картина вышла в сентябре 2025 года, согласно данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», заработав за всё время показов более двух миллионов рублей. Зрители и критики единодушно назвали ленту «хрустальным кино» и одной из главных премьер года.

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Коротко о фильме «Филателия»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Наталья Назарова

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Страна: Россия

Длительность: 1 час 39 минут

В главных ролях: Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Ирина Носова, Илья Носков, Олеся Иванцова

О чём: девушка с лёгкой формой ДЦП неожиданно сближается с непосредственным моряком

Есть ли продолжение: нет

О чем фильм «Филателия»: краткий сюжет

Яна — девушка с лёгкой формой ДЦП, проявляющейся незначительной хромотой и особенностями речи, живёт в заполярном Мурманске. Она работает на почте, собирает марки (её хобби называется филателия — отсюда и название фильма) и каждый день выходит на берег, чтобы встретить корабль, на котором должен вернуться её отец-моряк. Однажды в отделение заходит веселый моряк Петр, который не обращает внимания на особенности девушки. Между ними возникает сначала дружба, а затем настоящие чувства, вызывающие у окружающих смешанные эмоции. Но море уносит Петра прочь в самый неподходящий момент, оставляя Яну один на один с коварной соперницей.

Кто снял фильм «Филателия»

Режиссёром и автором сценария выступила Наталья Назарова. Изначально проект носил название «Светлячок» — так же, как и дебютная короткометражка режиссёра 2016 года. В апреле 2025 года Назарова скоропостижно скончалась от онкологии в возрасте 55 лет, не дожив несколько месяцев до широкого проката. Поэтому лента стала последней работой режиссёра. Продюсером выступил Денис Ковалевский.

Актёры и роли: Главную роль Яны исполнила Алина Ходжеванова. Роль моряка Петра сыграл Максим Стоянов. Также в фильме заняты Ирина Носова, Илья Носков и Олеся Иванцова.

Интересные факты о фильме

Съёмки проходили в Мурманске — режиссёр искала место, которое было бы похоже на «край земли», и нашла его именно там.

Часть ролей сыграли местные непрофессиональные актёры, которых отбирали на кастинге в Мурманске. По замыслу режиссёра, это должно было привнести в картину релаистичности.

Визуальный ряд картины насыщен метафорами. Например, образ светлячков символизирует жизнь, надежду и красоту момента, признавалась сама Назарова в разных интервью.

Рейтинги и критика

Зрители и критики высоко оценили картину. Зрительский рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,6 баллов из 10. На международной платформе IMDb — 7 баллов из 10. На портале «Кино-Театр.ру» зрители оценили картину на 8,7 баллов из 10.

В своей рецензии критик профильного портала InterMedia Вадим Богданов называет «Филателию» «тихим и трогательным чеховским кино о маленьких людях с их огромными сердцами, которые незаметно бьются под звук прибоя и приливов редких моментов счастья в бессчастных жизнях». Особого внимания, по мнению автора, заслуживает «безумно аутентичный дуэт Стоянова и Ходжевановой».

Критик издания «КиноРепортёр» Анна Ентикова пишет, что место действия в картине — всего лишь фон, на контрасте с которым проявляется истинный жанр «Филателии». По её мнению, картина, в первую очередь остается сказкой для взрослых. «Да, грустной, но при этом такой наивно волшебной, что само ее существование кажется чудом», — говорит критик.

Бюджет фильма и кассовые сборы

Точные данные о бюджете фильма не разглашаются. По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», за всё время проката в России картина заработала более двух миллионов рублей.

Награды и номинации фильма

Фильм «Филателия» получил широкое признание на разных кинофестивалях. Он был удостоен Гран-при кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге, где также получил специальное упоминание жюри «За пронзительный актёрский дуэт». На IX Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон» картина стала триумфатором, завоевав «Большой Золотой Ворон» по итогам зрительского голосования и приз экспертного жюри за лучший фильм, а Алина Ходжеванова получила специальный приз «За лучшую женскую роль».

Также на 45-м Каирском международном кинофестивале лента удостоилась «Серебряной пирамиды» за лучшую режиссуру (Наталья Назарова), приза за лучшую мужскую роль (Максим Стоянов) и специального упоминания жюри за лучшую женскую роль (Алина Ходжеванова). Кроме того, фильм получил Гран-при фестиваля «Сталкер» и специальный приз Верховного управления комиссара ООН по правам человека.

Стоит ли смотреть фильм «Филателия»

«Филателия» будет интересна зрителям, которые ценят камерное авторское кино с неспешным повествованием, глубокими характерами героев и своей атмосферой. Фильм стоит посмотреть тем, кто любит трогательные истории о внутренней силе и поиске счастья, а также поклонникам скандинавской и северной эстетики.

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