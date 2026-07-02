«Анора»: сюжет, актёры и факты триумфатора «Оскара-2025»

Мировая премьера картины американского режиссёра Шона Бейкера «Анора» состоялась 21 мая 2024 года на 77-м Каннском кинофестивале. Тогда лента с русскими актёрами получила «Золотую пальмовую ветвь» и была восторженно принята критиками. Но главное ждало её впереди: 2 марта 2025 года на 97-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм завоевал пять статуэток, в том числе в главной номинации «Лучший фильм». А актёры, включая Марка Эйдельштейна и Юру Борисова, тут же стали мировыми звёздами. При бюджете всего в 6 миллионов долларов «Анора» собрала в мировом прокате (фильм вышел в октябре 2024 года) более 57 миллионов долларов, согласно данным «Кинопоиска».

© Cre Film, FilmNation Entertainment

Коротко о фильме «Анора»

Год выхода: 2024

Режиссёр: Шон Бейкер

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Страна: США

Длительность: 2 часа 19 минут

В главных ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова

О чём: молодая секс-работница из Бруклина выходит замуж за сына российского олигарха, но родители жениха намерены аннулировать этот брак

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Анора»: краткий сюжет

Анора, или Эни, — молодая стриптизёрша из Бруклина, зарабатывающая на жизнь откровенными танцами. Однажды в клубе она знакомится с Ваней, сыном российского олигарха. Между героями завязываются отношения, и они спонтанно женятся. Узнав об этом, родители Вани приходят в ярость и отправляют в Нью-Йорк «решателей» во главе с армянином Торосом, чтобы аннулировать брак. Начинается хаотичная погоня по городу, в ходе которой иллюзии героини о сказочном замужестве разбиваются о суровую реальность.

Кто снял фильм «Анора»

Сценарий фильма написал сам режиссёр Шон Бейкер, известный по независимым картинам «Проект «Флорида» (2017) и «Красная ракета» (2021), в которых речь также идёт о секс-работниках и их семьях. Сюжет не основан на литературном произведении — это оригинальная история, которую Бейкер создал специально для экрана.

Актёры и роли: Главную роль Аноры исполнила американская актриса Майки Мэдисон. Роль Ивана сыграл российский актёр Марк Эйдельштейн. Юра Борисов исполнил роль Игоря — немногословного «гопника», который оказывается тонко устроенным и эмпатичным человеком. Также в фильме снялись Алексей Серебряков (Николай Захаров), Дарья Екамасова (Галина Захарова), Карен Карагулян (Торос) и Ваче Товмасян (Гарник).

Интересные факты о фильме

В фильме заняты сразу четверо российских актёров: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Юра Борисов благодаря этой роли вошёл в историю как первый российский актёр, номинированный на премию «Оскар» (за лучшую мужскую роль второго плана).

Дарья Екамасова в интервью «Рамблеру» признавалась, что получила роль в «Аноре» благодаря жизненным обстоятельствам и сарафанному радио. По её словам, кастинг был долгий, актрису на роль Галины Захаровой искали в Америке, России и Европе. Екамасова рассказала, что у неё уже был опыт работы в США над сериалом «Американцы» и над проектом «Гив ми Либерти». «“Гив ми Либерти” — это один из любимых фильмов Шона Бейкера. Я знаю, что Юра и Карен (Карагулян, который также снимался в «Аноре» и ряде других проектов Бейкера. — прим. «Рамблера») напомнили Шону обо мне. Шон позвонил по зуму, мы поговорили, он попросил сделать пробы и после позвал меня на роль», — рассказывала актриса и признавалась, что считает этот проект определённой ступенью в карьере.

Фильм стал самым кассовым в карьере Шона Бейкера, писало издание Deadline. При бюджете в 6 миллионов долларов, он собрал в прокате более 59 миллионов долларов.

Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства включили «Анору» в свои списки 10 лучших фильмов 2024 года.

Рейтинги и критика фильма

На международной киноплатформе IMDb зрительский рейтинг фильма составил 7,4 балла из 10. На «Кинопоиске» пользователи оценили картину всего на 6,4 балла из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 93% из всех рецензий критиков и 84% отзывов зрителей оказались положительными.

Кинокритики высоко оценили фильм, особо выделяя режиссуру Шона Бейкера, актёрские работы Юры Борисова и Майки Мэдисон. Обозреватель издания The Guardian (Великобритания) Питер Брэдшоу называет «Анору» «громким, безумным внежанровым фильмом», который победил на «Оскаре» благодаря игре Майки Мэдисон. По его мнению, это фильм о насилии и власти, где американка противостоит токсичной маскулинности. Игру артистки Брэдшоу сравнивает с современной Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок».

Кинокритик The New Yorker Джастин Чанг в своей рецензии писал: «Фильм играет как дикий сон — сначала радостный, затем катастрофический и всегда яростно непредсказуемый». Чанг также отмечал, что режиссёр Шон Бейкер последовательно создаёт умные фильмы о секс-работе, и его победа стала «одним из лучших исходов» сложного наградного сезона.

Награды и номинации фильма «Анора»

«Анора» стала триумфатором 97-й церемонии вручения премии «Оскар», получив пять статуэток в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» (Шон Бейкер), «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» (Шон Бейкер), «Лучший монтаж». Также Юра Борисов был номинирован на награду как лучший актёр второго плана.

Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале. Также картину отметили премией Британской киноакадемии (BAFTA) за лучший кастинг, а Майки Мэдисон была признана лучшей актрисой. Фильм также имеет пять номинаций на «Золотой глобус», номинацию на «Сезар» и другие престижные награды.

Стоит ли смотреть фильм «Анора»

«Анора» будет интересна зрителям, которые ценят авторское независимое кино с глубокими характерами персонажей и неожиданной драматургией. Фильм стоит посмотреть поклонникам творчества Шона Бейкера, а также тем, кто хочет увидеть сильную актёрскую работу Юры Борисова и триумфальное выступление Майки Мэдисон. Зрителям, которые ожидают лёгкого развлекательного кино с хорошей концовкой в духе «Красотки», стоит быть готовыми к разочарованию: «Анора» — это скорее антисказка о столкновении романтических иллюзий с реальностью.

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