Хаметова спасает выпускной, а Фриман — время: яркие киноновинки июля

Каждый месяц онлайн-кинотеатр Okko пополняет свою коллекцию захватывающими фильмами для зрителей всех возрастов. Июль обещает быть насыщенным: киноманов ждут семейное фэнтези «Момо», комедийный хоррор о ведьмах «Запретный плод», французский детектив в духе Хичкока «Преступление на третьем этаже» и другие яркие новинки.

© Beta Film

«Момо» (6+)

Режиссёр: Кристиан Диттер.

Страна: Германия.

Год: 2025.

Семейное фэнтези по мотивам культовой книги знаменитого немецкого писателя Михаэля Энде. Маленькая сирота Момо умеет слушать людей и пользуется любовью всех жителей в округе. Однажды она обнаруживает, что в городе появились таинственные и влиятельные «серые господа». Они учат всех правильно распоряжаться своим временем, но на самом деле похищают его. Ведь в погоне за лучшим результатом люди не успевают общаться со своими близкими. Вместе с черепахой-предсказательницей и хранителем времени Мастером Хорой главная героиня пытается противостоять злоумышленникам.

Добрая сказка с философским подтекстом станет отличным выбором для семейного просмотра с детьми. Она также понравится взрослым, знакомым с творчеством Михаэля Энде, и поклонникам британского актёра Мартина Фримана — он сыграл в картине одну из ключевых ролей.

© Beta Film

«Пропала собака» (12+)

Режиссёр: Фабрицио Каттани.

Страна: Италия.

Год: 2025.

Мальчик Фило отправляется на поиски пса Бирилло — своего любимого питомца, которого главному герою подарила недавно скончавшаяся мать. Рядом верный друг Рулло, впереди — путешествие по ночному лесу, неожиданные открытия, встреча с угрюмым горным отшельником Гуэльфо Табаччи и борьба с собственными страхами.

Семейное приключенческое кино тронет тех, кто любит трогательные и забавные истории о взрослении и верности. Фильм подойдёт подросткам и родителям, которым нравятся фильмы с эмоциями, а не спецэффектами.

© Minerva Pictures

«Тролли возвращаются!» (6+)

Режиссёр: Ян Рабек.

Страна: Дания.

Год: 2026.

Молодой тролль Берли готовится стать хранителем родной пещеры. Он твёрдо знает давно усвоенную истину: люди опасны. Но когда тролль вместе с сестрой оказывается среди них, то обнаруживает, что люди не так уж плохи. Случайная вылазка превращается в полное приключений путешествие, во время которого Берли понимает: смелость — это умение доверять тому, кто не похож на тебя.

Яркий мультфильм с забавными героями-троллями станет отличным способом провести свободное время с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Эта картина доступно рассказывает о предрассудках и дружбе — темах, понятных и взрослым.

© Det Danske Filminstitut

«Шевели перьями!» (6+)

Режиссёр: Бартош Кедзерский.

Страна: Польша, Бразилия, Гонконг, США, Великобритания, Япония.

Год: 2025.

Приключенческий семейный мультфильм. Главный герой, орёл Игги, живёт в мире птиц, давно разучившихся летать. Знакомство с новой одноклассницей Ив, влюблённой в авиацию, переворачивает его жизнь. Впервые за долгое время Игги решается расправить крылья.

«Шевели перьями!» наверняка понравится детям и родителям, которые ценят анимацию с вдохновляющим посылом. А также истории о том, что мечту стоит попробовать осуществить, даже если все вокруг давно перестали верить в неё.

© Orange Studio Animacji

«Запретный плод» (18+)

Режиссёр: Мередит Эллоуэй.

Страна: США.

Год: 2026.

В обычном торговом центре скрывается тайное сообщество ведьм под руководством сотрудницы магазина модной одежды Эппл. Когда в группе появляется новенькая по имени Пампкин, хрупкое равновесие рушится. Девушка быстро понимает, что отношения между Эппл и её подругами далеко не гладкие. На поверхность выходят зависть, страхи и тщательно скрываемые тайны.

Фильм рекомендуется любителям ироничных хорроров с яркими женскими персонажами. А также поклонникам актрисы Лили Рейнхарт — звезда сериала «Ривердэйл» сыграла в этой картине одну из ролей.

© MXN Entertainment

«Преступление на третьем этаже» (18+)

Режиссёр: Реми Безансон.

Страна: Франция.

Год: 2026.

Комедийный детектив с Летицией Кастой и Жилем Леллушем. Писатель Франсуа и его жена Колетт — знаток творчества Хичкока — убеждены, что сосед расправился со своей супругой. Их любительское расследование превращается в авантюру, которая неожиданно оживляет отношения самой пары.

На эту картину стоит обратить внимание поклонникам французского кино, а также детективов, сочетающих в себе юмор и захватывающий сюжет. Фильм хорошо подойдёт для просмотра вдвоём.

© Canal+

«Не одна дома 3. Выпускной» (6+)

Режиссёр: Митрий Семёнов-Алейников.

Страна: Россия.

Год: 2026.

Продолжение хитовой семейной комедии с Миланой Хаметовой в главной роли. Героине Хаметовой Маше снова придётся столкнуться с коварной Няней. Хитрая соперница на этот раз обзавелась сообщником — обаятельным аферистом Антоном. Вместе с другом Егором девочке предстоит вывести мошенников на чистую воду и спасти главное событие года — школьный выпускной.

Смешной и полный приключений фильм хорошо подойдёт для семейного просмотра с детьми школьного возраста. Знакомые герои, стремительное развитие сюжета и добрый юмор — то, что нужно для летних выходных.

© Киноцех, Big Screen Production, Arna Media

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