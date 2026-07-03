«Драйв»: разбираем дорожную комедию о дерзких подростках

В российском прокате можно посмотреть молодёжную комедию «Драйв» американского режиссёра Бобби Фаррелли. Премьера картины состоялась на прошлогоднем фестивале в Торонто. Старшеклассник Джереми пытается спасти отношения со студенткой Самантой, угоняет учебную школьную машину и в компании трёх друзей отправляется в диковатое дорожное путешествие. Автор «Рамблера» объясняет, чем радует и расстраивает комедия, сделанная с оглядкой на культовое кино из 1980-х.

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О чём сюжет

Джереми (Сэм Нивола) готовится выпускаться из школы, но вместо учёбы думает только о любимой девушке Саманте (Лайла Пэйт). Гёрлфренд старше парня на год и уехала в университет Северной Каролины. Отношения на расстоянии паре удаётся поддерживать с трудом, студентка всё реже отвечает на звонки и сообщения старшеклассника, Джереми боится, что Саманта вот-вот его бросит.

В школе мальчики и девочки учатся вождению на специальной учебной машине под присмотром инструктора мистера Риверса (Кумэйл Нанджиани). Во время одного из занятий Джереми решается угнать автомобиль, чтобы доехать до Северной Каролины и расставить все точки над i в отношениях с Самантой. В дикое дорожное путешествие школьник с разбитым сердцем отправляется в компании лёгкой на подъём Эви (София Телегадис), ботанички Апарны (Мохана Кришнан) и бездельника Йоши (Эйдан Лапрет). Ребята случайно стали соучастниками угона машины, но в итоге только рады пуститься в авантюрные приключения. Директриса школы миссис Фишер (Молли Шеннон) хочет вернуть домой и наказать беглецов, по следу учеников идёт полиция.

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Кто работал над фильмом

Премьера «Драйва» состоялась на прошлогоднем фестивале в Торонто. Сценарий картины написал не самый известный Томас Моффетт («Психоаналитик» и «Последний международный плейбой»). Зато имя режиссёра фильма знакомо любителям кино давно. «Драйв» снял Бобби Фаррелли, который вместе с братом Питером делал культовые хулиганские комедии 1990-х и 2000-х — «Тупой и ещё тупее», «Заводила», «Все без ума от Мэри» и «Я, снова я и Ирэн».

В последние годы режиссёрский дуэт распался, и карьера Питера явно сложилась лучше. На счету автора оскароносная «Зелёная книга», симпатичное драмеди «За пивом!», а также комедия «Рики Стэники». Бобби остался в тени брата, но тоже идёт своим путём. Постановщик отметился спортивным драмеди «Чемпионы» и комедией «Дорогой Санта». Оба фильма прошли незаметно. «Драйв» едва ли войдёт в списки лучших картин года, но это точно достойная работа, которая выделяется среди других проектов Бобби Фаррелли.

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Плюсы и минусы фильма

«Драйв» — кино зрительское, лёгкое, понятное и не пытающееся никого удивить. Пожалуй, главной интригой на протяжении всего фильма остаётся судьба отношений Джереми и Саманты. Вполне возможно, что долгожданная встреча станет последней в истории пары, но есть шансы и на счастливый конец. В любом случае для Джереми, Эви, Апарны и Йоши поездка через пару штатов на угнанной машине становится весёлым и богатым на события приключением, выходом из зоны комфорта и в то же время этапом взросления. Все главные герои оканчивают школу и находятся в непростой ситуации выбора. Куда поступать, на кого учиться, как не промахнуться с университетом и специальностью? К тому же это возраст, когда отчаянно хочется любить и быть любимыми.

Комедия Фаррелли в очередной раз говорит о сложности отношений на расстоянии и необходимости рано или поздно принимать трудные решения. Джереми пора взрослеть и перестать смотреть на мир через розовые очки. Эви раскрывается с новой даже для себя стороны, показывает чудеса вождения и начинает чувствовать себя увереннее. Апарна перестаёт думать только об учёбе и находит радость в дорожных приключениях. Йоши впервые говорит о семейной трагедии, которая не даёт ему покоя, и признаётся себе в необходимости выходить из затянувшегося кризиса. Во время совместной поездки ребята раз за разом выпутываются из сложных и комичных обстоятельств и становятся друзьями. Школьники спасают с дерева трёхлапого кота, встречают ограбившего магазин преступника, проводят пару дней без мобильных телефонов и вдали от дома, а также попадают на шумную студенческую вечеринку.

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С «Драйвом» время пролетает быстро и весело. Правда, ждать откровений от фильма точно не стоит. Это кино, сделанное с оглядкой на «Выходной Ферриса Бьюллера» и «Клуб „Завтрак“», но, конечно, картина уступает подростковым шедеврам Джона Хьюза из 1980-х. У Фаррелли получается путешествие со всеми знакомыми по другим представителям дорожного жанра остановками, и каждый сюжетный поворот угадывается с первых минут.

Стоит ли смотреть

В лёгкой и соответствующей возрасту главных героев форме немолодой автор говорит на вечные темы дружбы, первой любви и взросления. Все события картины укладываются в пару насыщенных дней, так что зрители не заскучают. Главные герои, далеко не идеальные и регулярно ошибающиеся, вызывают симпатию и заставляют вспомнить собственные школьные и студенческие годы.

© BondIt Media Capital

Забавный «Драйв» не имеет ничего общего с одноимённым фильмом с Райаном Гослингом и является чуть ли не полной противоположностью картины Николаса Виндинга Рефна. Фильм-путешествие позволяет на полтора часа отвлечься от собственных проблем и не слишком переживать из-за неприятностей центральных персонажей, которые по законам жанра обязательно придут к финишной прямой в приподнятом расположении духа. После титров «Драйв» моментально забывается, но с развлекательной функцией справляется.

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