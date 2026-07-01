Дебют Канады на «Евровидении» и секс-символ Суини: что обсуждали 1 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Канада впервые примет участие в «Евровидении» в 2027 году

Канада дебютирует на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2027 году, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление Европейского вещательного союза и Канадской телерадиовещательной корпорации. Она станет первой новой страной на конкурсе с 2015 года — тогда к «Евровидению» присоединилась Австралия. Решение стало возможным после того, как Канадская телерадиовещательная корпорация вступила в Европейский вещательный союз. Представитель страны выступит на полуфинале конкурса, который в следующем году состоится в Болгарии.

В июне на «Театральном бульваре» в Москве выступило свыше 100 коллективов

На московском фестивале «Театральный бульвар», который проходит с 30 мая по 30 августа, за прошедший месяц выступило более 100 коллективов из разных городов России. Об этом сообщил официальный портал правительства Москвы mos.ru со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину. По словам Сергуниной, в июне на фестивале было показано более 300 спектаклей и интерактивных программ.

Пол Дано присоединился к ремейку «Одержимой» 1981 года

Актёр сыграет в новой версии культового психологического хоррора Анджея Жулавского, сообщает Deadline. Какую именно роль Дано исполнит в ремейке, издание не уточняет. В картине также заняты Маргарет Куолли и Каллум Тернер, режиссёром выступает Паркер Финн. Фильм расскажет о супружеской паре в Западном Берлине времён холодной войны. Вернувшись из длительной командировки, муж узнаёт, что жена намеревается подать на развод. Затем поведение женщины становится крайне странным.

Россияне назвали главных секс-символов последних 40 лет

Приложение «Мамба» и онлайн-кинотеатр «Кион» провели опрос с участием 1350 мужчин и выяснили, какие отечественные и зарубежные актрисы оказались самыми привлекательным для россиян за последние 40 лет, пишет «Афиша Daily». По результатам исследования, абсолютной рекордсменкой среди голосовавших стала Анджелина Джоли (48,4% в категории 2000-х годов). Среди секс-символов 1980-х лидировала Ким Бейсингер, 1990-х — Шэрон Стоун, 2010-х — Скарлетт Йоханссон, а 2020-х — Сидни Суини. Среди российских актрис победу одержали Анна Самохина (1990-е), Екатерина Климова (2000-е), Светлана Ходченкова (2010-е) и Любовь Аксёнова (2020-е).

Neon выкупила фильм «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом

Компания Neon приобрела права на картину Луки Гуаданьино о кризисе в OpenAI в 2023 году, сообщает Deadline. Сумма сделки не раскрывается. Лента расскажет о противостоянии генерального директора компании Сэма Альтмана (Гарфилд) и её сооснователя и главного научного сотрудника Ильи Суцкевера (Борисов), а также будет бороться за «Оскар» в этом году. Ранее от проката отказались Netflix, A24, Focus и Amazon.

Рецензия на фильм «Колония»: рассказываем о плюсах и минусах нового фильма про зомби