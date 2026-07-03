«Субстанция»: о чём сюжет и кто сыграл главную роль в нашумевшем боди-хорроре

В мае 2024 на Каннском кинофестивале состоялась триумфальная премьера боди-хоррора «Субстанция» с Дэми Мур в главной роли. Картина получила приз за лучший сценарий и обсуждалась как одно из самых смелых событий десятилетия. В российский прокат лента вышла 19 сентября 2024 года, за всё время проката заработав более 500 миллионов рублей и став одним из самых кассовых зарубежный релизов года, писал Forbes. По данным «Кинопоиска» в мире лента собрала более 77 миллионов долларов, став абсолютным рекордсменом для студии MUBI и возвратив интерес к жанру «боди-хоррор».

© A Good Story, Blacksmith, MUBI, Universal Pictures

Коротко о фильме «Субстанция»

Год выхода: 2024

Режиссёр: Корали Фаржа

Жанр: боди-хоррор, драма, сатира, ужасы

Страна: Великобритания, Франция, США

Длительность: 2 часа 21 минута

В главных ролях: Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд.

О чём: Звезда аэробики Элизабет Спаркл, уволенная из-за возраста, получает шанс на омоложение с помощью секретного препарата «Субстанция»

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Субстанция»: краткий сюжет

Элизабет Спаркл, некогда великая голливудская звезда, а ныне ведущая фитнес-шоу, в свой 50-й день рождения получает уведомление об увольнении от продюсера Харви из-за возраста. Вскоре она получает предложение от странной фирмы принять загадочную «Субстанцию». Препарат создает из её тела молодую версию — Сью. Основное правило: «матрица» и «копия» должны меняться сознанием каждые семь дней. Но Сью, наслаждаясь славой, нарушает баланс, что приводит к чудовищной деградации тела Элизабет и финальному, кровавому слиянию двух личностей в единого монстра.

Кто снял фильм «Субстанция»

Режиссёром, сценаристом и сопродюсером выступила французский постановщик Корали Фаржа, известная по своему дебютному фильму «Выжившая» (2017). Как режиссёр признавалась в интервью разным изданиям, замысел картины родился из её личных ощущений: перешагнув 40-летний рубеж, она столкнулась с давлением социума, внушающего женщинам ощущение «недостаточности» из-за возраста. Сценарий был написан за два года.

Актёры и роли: Деми Мур (Элизабет Спаркл), Маргарет Куолли (Сью), Деннис Куэйд (Харви).

Интересные факты о фильме

Для съёмок фильма использовалось более 136 тысяч литров бутафорской крови, что делает картину одной из самых «кровавых» в истории кинематографа.

Деми Мур проводила в кресле гримёра до 7 часов в день, чтобы превратиться в стареющую Элизабет. А создание финального монстра требовало сложнейших протезов.

Съёмочный процесс занял 108 дней и проходил во Франции.

После демонстрации картины в Каннах, зрители 13 минут аплодировали стоя, что стало одной из самых громких реакций фестивального сообщества в 2024 году.

Рейтинги и критика

Зрители неоднозначно оценили картину. На кинопортале «Кинопоиск» зрительский рейтинг составляет 6,3 балла из 10. На международной платформе IMDb — 7,2 балла из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 89% рецензий критиков и 76% зрительских отзывов являются положительными.

При этом большинство критиков были в восторге от ленты. Критик издания Deadline назвал «Субстанцию» умнейшим и кровавейшим хоррором года, сочетающим Линча с Кроненбергом. Он похвалил Деми Мур за смелость и искренность в образе стареющей звезды. Критик отмечает, что она вложила в образ Элизабет Спаркл невероятный юмор и искренность, находясь в полной гармонии с феминистской повесткой режиссёра. Также обозреватель отметил восхитительный финал истории.

Обозреватель Variety Клейтон Дэвис описывает фильм как тёмное исследование молодости, красоты и безжалостных требований, предъявляемых женщинам в Голливуде. По его мнению, роль Элизабет — лучшая и смелая за всю кинокарьеру Деми Мур. Особо он выделяет сцену, где героиня бесконечно стирает и наносит помаду, называя её «самой экстраординарной сценой, которую Мур когда-либо снимала».

Бюджет фильма и кассовые сборы в мире

Бюджет фильма составляет 17,5 миллионов долларов. По данным «Кинопоиска» в мире лента собрала более 77 миллионов долларов (17,5 миллиона в США и 59,7 миллиона — в других странах). В России кассовые сборы составили более 500 миллионов рублей, пишет Forbes, что сделало картину одной из самых кассовых в 2024 году.

Награды и номинации фильма «Субстанция»

У картины множество номинаций и несколько престижных наград. Она получила приз в категории «Лучший сценарий» на Каннском кинофестивале и была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь». Лента имеет пять номинаций на «Оскар» в том числе за лучший фильм и лучшую женскую роль (Деми Мур): статуэтку фильму дали за лучшие грим и причёски. Деми Мур была удостоена «Золотого глобуса» как лучшая актриса, премии «Сатурн» и получила награду Гильдии актёров. Также «Субстанция» получила премии Британской академии (BAFTA) и «Сатурн» за лучший грим и причёски.

Стоит ли смотреть фильм «Субстанция»

Фильм стоит смотреть поклонникам авторского хоррора, которые не боятся жестоких сцен и готовы к визуальным метафорам. «Субстанция» будет интересна тем, кто ищет не просто хоррора, а глубокую сатиру на культ молодости, индустрию красоты и токсичные стандарты. Чувствительным зрителям и фанатам классического «тихого» кино лента может показаться чрезмерно шокирующей из-за обилия крови и сцен с ужасающими перевоплощениями.

«Анора»: сюжет, актёры и факты триумфатора «Оскара-2025»