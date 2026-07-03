«Еретик»: о чём сюжет и кто сыграл главную роль в психологическом хорроре

В сентябре 2024 года на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) был представлен психологический хоррор «Еретик», главную роль в котором исполнил Хью Грант. Картина о зловещем философе мгновенно привлекла внимание критиков и зрителей: многие называли её лучшей работой Гранта. При бюджете в 10 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате, который стартовал в ноябре, более 60 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска».

© A24, Beck Woods, Catchlight Studios

Коротко о фильме «Еретик»

Год выхода: 2024

Режиссёр: Скотт Бек и Брайан Вудс

Жанр: психологический хоррор, триллер

Страна: США, Канада

Длительность: 1 час 51 минута

В главных ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист

О чём: две молодые мормонские миссионерки попадают в ловушку к загадочному мистеру Риду, который заставляет их усомниться в своей вере

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Еретик»

Две мормонские миссионерки — набожная и рассудительная сестра Барнс и более юная, рефлексирующая сестра Пэкстон — отправляются в очередной тур на поиски новых последователей. Путь заводит их в небольшой городок, где они решают нанести визит мистеру Риду, который ранее проявлял интерес к их вере. Гостеприимный и интеллигентный хозяин в клетчатом джемпере приглашает девушек на чай с черничным пирогом. Но уютная беседа о религии постепенно превращается в провокационный теологический диспут. Мистер Рид задаёт всё более неудобные вопросы, подвергая сомнению саму суть их веры. Девушки понимают, что попали в ловушку к человеку с нездоровыми наклонностями, чьи истинные намерения скрыты. Начинается игра на выживание, где ставкой становятся не только их убеждения, но и жизнь.

Кто снял фильм «Еретик»

Режиссёрами и сценаристами выступили дуэт Скотта Бека и Брайана Вудса. Наибольшую известность они получили как авторы сценария громкого хоррора «Тихое место» (2018) в соавторстве с Джоном Красински. Позже они также написали сценарий хоррора «Бугимен» (2023) по одноимённому произведению Стивена Кинга. В разных интервью режиссёры признавались, что тяжеловесные монологи мистера Рида они писали по мотивам собственных дружеских дискуссий о религии, что придало репликам особую живость и искренность.

Актёры и роли: Хью Грант (мистер Рид), Софи Тэтчер (сестра Барнс), Хлоя Ист (сестра Пэкстон)

Интересные факты о фильме

Фильм снимался в канадском Ванкувере, Канада. Производством занималась студия A24, известная своими нестандартными хоррорами вроде «Солнцестояния» и «Реинкарнации».

Хью Грант, который долгие годы был известен по романтическим комедиям, среди которых «Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджит Джонс», в очередной раз доказал, что способен прекрасно воплотить роль злодея. До «Еретика» он уже играл отрицательных персонажей в «Паддингтоне 2» и «Подземельях и драконах: Честь среди воров». Режиссёры признавались, что написали роль зловещего философа специально под Гранта с расчетом именно на его фирменную харизму, интеллект и способность к самоиронии.

По информации «Кинопоиска», актрисы Софи Тэтчер и Хлоя Ист выросли в мормонских семьях. На съёмках они делились с режиссёрами своими знаниями о вере и указывали на важные религиозные тонкости.

Рейтинги и критика

На международной платформе IMDb зрители оценили картину на 7 баллов из 10. Рейтинг на «Кинопоиске» составляет 6,7 баллов из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 90% отзывов критиков и 78% оценок зрителей являются положительными.

Критик издания Variety Питер Дебрюж называет «Еретика» «острым интеллектуальным матчем» и отмечает, что Хью Грант в роли мистера Рида демонстрирует «изысканно пугающую» игру, которую сложно было ожидать от актёра, прославившегося романтическими комедиями.

Обозреватель Юлия Шагельман в рецензии для «Коммерсанта» также отмечала прекрасную игру Гранта. Также она писала, что «Еретик», в первую очередь, работает как интеллектуальный, разговорный триллер, который держит в напряжении благодаря диалогам и блестящей игре актёров. Хотя религиозный диспут не отличается глубиной, а вторая половина скатывается в более традиционный хоррор с не всегда честными приёмами, фильм всё равно выглядит как увлекательный поединок умов, заключает критик.

Бюджет фильма и кассовые сборы

Бюджет фильма составил 10 миллионов долларов, мировые кассовые сборы превысили 60 миллионов миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска». При этом два миллиона долларов фильм заработал в России, почти 28 миллионов — в США, и 32 миллиона — в других странах.

Награды и номинации фильма

Фильм был отмечен несколькими престижными номинациями. Хью Грант получил номинацию на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр — комедия или мюзикл». Также он был номинирован на премию BAFTA (Британской академии кино и телевидения) как лучший актёр.

Стоит ли смотреть фильм «Еретик»

«Еретик» стоит посмотреть поклонникам психологических триллеров и интеллектуальных хорроров с длинными диалогами и нагнетающей атмосферой ужаса. А также любителям картин о религии и вере. Ленту обязательно нужно увидеть поклонникам таланта Хью Гранта, который предстаёт в необычном для себя амплуа.

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