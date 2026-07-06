«Давление»: разбираем историческую драму со Скоттом и Фрейзером

Фильм «Давление» стал адаптацией одноимённой пьесы английского драматурга Дэвида Хэйга, основанной на реальных событиях Второй мировой войны. В центре сюжета — история метеоролога Джеймса Стагга, от прогноза погоды которого зависит судьба высадки в Нормандии войск союзников в июне 1944 года. Автор «Рамблера» рассказывает, почему не стоит пропускать эту новинку.

© Working Title Films; Studiocanal

О чём сюжет

Июнь 1944 года. Армия союзников под предводительством американского генерала Дуайта Эйзенхауэра (Брендан Фрейзер) готовится к высадке в Нормандии. По личной рекомендации Уинстона Черчилля прямиком из Лондона в расположение штаб-квартиры антигитлеровской коалиции прибывает Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт) — гениальный метеоролог с непростым характером. Ради исполнения национального долга дома ему пришлось оставить беременную жену (Тэмсин Топольски). Обязанность Стэгга — дать точный, желательно положительный прогноз погоды на утро 5 июня за три дня до назначенной даты. Задача сложно осуществимая даже сейчас.

© Working Title Films; Studiocanal

Спустя несколько бессонных ночей Стэггу удаётся практически невозможное. Прогноз готов, но вряд ли он обрадует главнокомандующего. По заверениям специалиста, с 4 на 5 июня ожидается сильнейший шторм, который не позволит совершить высадку. Кажется, словно сама погода разгневалась на человечество за бесконечные кровопролитные бойни. Военные верить в подобный исход отказываются — тянуть больше нельзя. К тому же за окном стоит не предвещающая урагана солнечная погода, а местный синоптик Ирвинг Крик (Крис Мессина) убеждает руководство в том, что нет никаких причин для беспокойства.

Генералу Эйзенхауэру предстоит принять непростое решение. Два месяца назад он возглавлял операцию «Тигр» — генеральную репетицию высадки, — которая обернулась настоящей катастрофой. От его вердикта зависят не только жизни солдат, но и судьба миллионов граждан.

© Working Title Films; Studiocanal

Кто работал над фильмом

В массовой культуре «День Д» — военный термин, обозначающий день начала важнейшей военной операции, чаще всего ассоциирующийся с высадкой в Нормандии 6 июня 1944 года, — пользуется большим спросом, чем, например, операция «Динамо», более известная как Битва за Дюнкерк. Если события 1940 года легли в основу фильмов Джо Райта («Тёмные времена», «Искупление») и Кристофера Нолана («Дюнкерк»), то к истории 1944 года кинематографисты обращаются с заядлым постоянством.

Действие «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга начинается с момента высадки морского десанта на оккупированной нацистами территории Франции. События операции в Нормандии также осмысляются в оскароносном фильме «Самый длинный день» 1962 года и в недавнем мини-сериале «Весь невидимый нам свет» от сценариста Стивена Найта («Острые козырьки») и режиссёра Шона Леви («Дэдпул и Росомаха»). Помимо прочего, отголоски «Дня Д» можно заметить в видеоиграх — от Medal of Honor до Call of Duty — и театральных пьесах. В 2014 году на подмостках Королевского театра «Лицеум» в Эдинбурге состоялась премьера спектакля «Давление» английского актёра и драматурга Дэвида Хэйга.

© Working Title Films; Studiocanal

Спустя 12 лет на экраны вышла киноадаптация пьесы. Режиссёром выступил Энтони Марас, для которого «Давление» стало вторым фильмом в карьере. Дебют постановщика состоялся в 2018 году с триллера «Отель Мумбаи: Противостояние». Сюжет был основан на реальной истории теракта в роскошном отеле «Тадж-Махал Палас», в ходе которого погибло 175 человек. Ужасающие события развернулись в Мумбаи с 26 по 29 ноября 2008 года. Марас вновь обращается к жанру исторической драмы, действие которой разворачивается в течение трёх дней.

Плюсы и минусы фильма

«Давление» подкупает довольно необычным взглядом на военно-историческую драму. Львиная доля хронометража разворачивается не в горниле боевых действий, а в крошечных кабинетах. Главными лицами же становятся не бравые герои, а обычные синоптики, на плечах которых лежит ответственность за исход кровопролитной войны. Стэгг и Крик громко спорят между собой, стараясь как можно больнее уколоть оппонента. Там, где первый видит потенциальную катастрофу, второй, желая угодить военачальникам, готов подтасовывать факты и говорить то, что те больше всего желают услышать. Противостояние метеорологов становится драматургическим ядром фильма. Но их взаимоотношения лишены классической оппозиции «хороший — злой».

Глобально они желают одного — мирного неба над головой. Поэтому их конфликт перетекает в совершенно иную плоскость — историю об ущемлённом мужском эго. Стэггу важно доказать свою правоту. Крик же не может смириться с тем, что появился метеоролог, прозванный гением, к мнению которого прислушиваются охотнее, чем к его. Вопрос об ущемлённом эго встаёт и в контексте Дуайта Эйзенхауэра. Коллеги до сих пор припоминают ему провал операции «Тигр». Поэтому «День Д» для него — не только возможность прекратить войну, но и шанс восстановить пошатнувшуюся репутацию.

© Working Title Films; Studiocanal

Уравновешивать мужской треугольник приходится ассистенту генерала Кей Саммерсби (Керри Кондон). Женщина выступает единственным голосом разума, успокаивающим бушующие страсти между основной троицей.

К тому же «Давление» наполнено христианской символикой и отсылками к Священному Писанию. В открывающей сцене фильма серьёзно раненный солдат лежит в красном море. Первой из десяти египетских казней стало превращение реки Нил в кровь. Библейский сюжет о божественной каре невольно рифмуется с одной из главных трагедий человечества. А мощнейший шторм, о котором предупреждает Стэгг, — едва ли не аналогия Всемирного потопа. Сама природа хочет прекратить бесконечную войну.

© Working Title Films; Studiocanal

Стоит ли смотреть

Хотя ближе к финалу «Давление» трансформируется в конвенциональную историческую драму с пафосными речами и готовыми умереть за родину юношами, первой половины картины оказывается более чем достаточно, чтобы окрестить ленту Энтони Мараса одним из самых необычных военных фильмов последних лет.

Театральность всего происходящего лишь подчёркивает критичность ситуации, в которой оказались метеорологи. Вся их жизнь, а заодно и судьба всего человечества, схлопнулась до 72 часов, проведённых в комнате с синоптической картой в руках. Немецкий географ и публицист Оскар Пешель говорил: «Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники». После событий июня 1944 года в этот список стоит добавить ещё и синоптиков.

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