Снимут хоррор о Сиреноголовом и экранизацию «Садко» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события из мира отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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Сиреноголовый получит собственный фильм

Студия Warner Bros. выиграла борьбу за права на экранизацию крипипасты (жанр сетевого фольклора и любительских хоррор-рассказов) «Сиреноголовый», пишет издание The Hollywood Reporter. Уточняется, что сделке предшествовало соперничество студии с другими гигантами — Sony, Universal, Paramount и 20th Century Studios. Сумма прав на экранизацию превысила миллион долларов. Обязательным условием стал кинотеатральный релиз без стримингов.

Сценарий напишут режиссёр успешного хоррора «Орудия» Зак Креггер и Брайан Даффилд («Никто тебя не спасёт»). Последний, по предварительным оценкам, может стать режиссёром, а Крегер выступит продюсером.

Монстра придумал канадский художник Тревор Хендерсон в 2018 году. С тех пор образ существа с сиренами вместо головы стал вирусным. По данным издания, Сиреноголовый получил миллиарды просмотров в TikTok и на YouTube, а также миллионы запусков в Roblox. Создатели отметили, что их привлекла сложившаяся мифология, а не просто мем. Дата премьеры нового проекта пока неизвестна.

Букеровская премия получила имя миллиардера из Вологды

Международная Букеровская премия официально переименована в The Bukhman International Booker Prize (Международная Букеровская премия имени Бухмана), сообщается на официальном сайте премии. Как пояснили организаторы, это связано с десятилетним обязательством фонда Bukhman Philanthropies финансировать награду. Основателями фонда являются сооснователь игрового гиганта Playrix, 41-летний миллиардер родом из Вологды Дмитрий Бухман и его супруга Дарья. Состояние Дмитрия Бухмана деловое издание Forbes оценивает 13,6 миллиарда долларов.

Также отмечается, что призовой фонд премии увеличится вдвое — до 100 тысяч фунтов, которые поровну разделят автор и переводчик. Букеровская премия является одной из самых престижных и влиятельных наград в мире литературы. С 2016 года она стала ежегодной и вручается за лучший оригинальный роман, написанный на английском языке.

Фильм «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории

Биографический фильм «Майкл» режиссёра Антуана Фукуа установил мировой рекорд в жанре, об этом 28 июня сообщал журнал Variety. Лента о жизни Майкла Джексона собрала более 977 миллионов долларов за всё время проката (фильм вышел 22 апреля), превзойдя предыдущего лидера — «Оппенгеймера» Кристофера Нолана с 975 миллионами долларов.

С момента премьеры картина заработала 370,2 миллиона долларов в США и 607,2 миллиона за рубежом, пишет издание. Кроме того, «Майкл» стал самым кассовым проектом студии Lionsgate, обогнав фантастический боевик «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013) более чем на 100 миллионов долларов.

Сюжет фильма охватывает ключевые этапы карьеры легендарного исполнителя: от выступлений в семейном коллективе The Jackson 5 в 1960-х годах до статуса мировой суперзвезды и грандиозных концертных туров конца 1980-х. Главную роль Майкла Джексона исполнил родной племянник певца Джаафар Джексон, для которого она стала дебютной в кино.

Началась работа над третьей частью мультфильма «Моана»

Студия Disney в своих соцсетях официально анонсировала работу над третьей частью анимационной франшизы «Моана» про отважную девочку, живущую на острове и спасающую свой народ. Сценарий пишут Дэна Леду Миллер и Джаред Буш, ранее работавшие над первыми двумя частями мультфильма. Другие подробности не сообщаются.

Первая «Моана» вышла в 2016 году и рассказала о путешествии дочери вождя для спасения народа. Сиквел 2024 года показал повзрослевшую героиню, объединяющую племена Океании. По данным «Кинопоиска», первая часть заработала в прокате свыше 643 миллионов долларов и была номинирована на «Оскар» за лучшую песню и лучший анимационный проект. Вторая часть собрала в мире миллиард долларов.

10 июля 2026 года на экраны также выйдет игровой фильм «Моана». Главную роль исполнит 18-летняя дебютантка Кэтрин Лагайя, а друга девочки, полубога Мауи воплотил Дуэйн Джонсон, который озвучивал героя в мультфильме. Режиссёром проекта стал Томас Кейл.

Джорджо Армани получит байопик

Датский режиссёр Билле Аугуст, двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» и «Оскара» за картину о легендарном футболисте «Пелле-завоеватель» (1987), назначен режиссёром нового проекта об известном итальянском модельере, законодателе моды Джорджо Армани, сообщает издание Deadline. Картину под названием «Армани: Король моды» будет продюсировать Андреа Иерволино, ранее работавший над лентами «Феррари» и «Ламборгини».

Фильм расскажет о личной и профессиональной жизни Джорджо Армани, его главных успехах и поражениях. Иерволино отметил, что это история человека, чьё влияние выходит за пределы моды, и режиссёр должен почтить наследие с чуткостью. Напомним, Армани умер в своём доме в Милане 4 сентября 2025 года. Модельеру был 91 год. Съёмки, вероятно, пройдут в Венгрии, а не в Италии, как планировалось ранее, из-за изменений в итальянском финансировании, пишет издание.

Россияне назвали главных секс-символов за последние 40 лет

Стриминговый сервис «Кион» и приложение для знакомств «Мамба» провели опрос, приуроченный ко дню рождения Памелы Андерсон о главных секс-символах россиян за последние 40 лет. В опросе приняли участие 1350 респондентов. Исследование показало, что абсолютным секс-символом 2000-х стала Анджелина Джоли, которая набрала 48,4% всех голосов, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на исследование. Такой результат также стал рекордным для всего опроса в целом.

Среди секс-символов 1980-х годов лидирует Ким Бейсингер (у неё 30% голосов). В 1990-х лидером стала Шэрон Стоун (30%), за ней с результатом 25,3% следует Памела Андерсон. При этом 81% опрошенных вспоминают Памелу Андерсон в красном купальнике из «Спасателей Малибу». Среди звёзд 2010-х победу одержала Скарлетт Йоханссон (40%). А главным секс-символом 2020-х большинство опрошенных мужчин (38%) назвали Сидни Суини.

Среди российских актрис в топе Анна Самохина (1990-е), Екатерина Климова (2000-е), Светлана Ходченкова (2010-е) и Любовь Аксёнова (2020-е).

Почти 80% мужчин признались, что их юношеские кумиры остаются привлекательными. Из экранных героинь на свидание чаще всего пригласили бы Лару Крофт (22,39%). А идеальной внешностью, по мнению большинства (6%), обладает Анджелина Джоли.

В Петербурге стартовали съёмки новой экранизации «Садко»

Стартовали съёмки новой экранизации «Садко» по мотивам известной русской былины, сообщила «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу компании СТВ. Режиссёром выступит Иван Оганесов. Главную роль Садко исполнит Антон Рогачёв. Его возлюбленную Любаву сыграет Анна Пересильд. Также в картине снимаются Никита Кологривый и Юрий Стоянов.

По сюжету бедный гусляр Садко после плавания возвращается в Великий Новгород и влюбляется в княжну Любаву. Чтобы добиться её расположения, он заключает сделку с Морским царём. Создатели обещают современное прочтение былины с музыкальными номерами и спецэффектами. Премьера намечена на 8 марта 2028 года.

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