«Что случилось осенью»: сюжет, актёры и критика фильма Франсуа Озона

В сентябре 2024 года на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) состоялась премьера картины французского режиссёра Франсуа Озона «Что случилось осенью». Тогда фильм получил сразу две награды: за лучший сценарий, а сыгравший в картине Пьер Лоттен был признан лучшим актёром второго плана. В мировом прокате фильм собрал около 6,8 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска». В России картину стали показывать в январе 2025 года, за всё время она заработала свыше 239 тысячи долларов.

© Canal+ [fr], Centre National du Cinéma, Ciné

Коротко о фильме «Что случилось осенью»

Год выхода: 2024

Режиссёр: Франсуа Озон

Жанр: комедия, драма

Страна: Франция

Длительность: 1 час 44 минуты

В главных ролях: Элен Винсент, Жозиан Баласко, Людивин Санье, Пьер Лоттен

О чём: пожилая женщина случайно отравляет дочь и теряет возможность видеть внука

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Что случилось осенью»: краткий сюжет

Мишель — образцовая бабушка и добрая соседка. Она живёт в бургундской деревне и с нетерпением ждёт в гости дочь Валери и внука. Однажды перед семейным обедом Мишель идёт с подругой Мари-Клод в лес за грибами. За столом случается страшное: Мишель случайно травит дочь. Та выживает и даже прощает мать, но запрещает ей видеть внука. Мишель впадает в глубокую депрессию. Всё меняется, когда из тюрьмы выходит Венсан — сын её давней подруги. Он решает помочь Мишель и исправить ситуацию по-своему.

Кто снял фильм «Что случилось осенью»

Режиссёром, сценаристом и продюсером выступил один из самых известных французских постановщиков Франсуа Озон. Среди его работ «8 женщин» (2002), «Бассейн» (2003), «Моё преступление» (2023). Над сценарием он работал вместе с Филиппом Пьяццо. Композиторами картины стали братья Евгений и Саша Гальперины, которые уже работали с Озоном раньше.

Актёры и роли: Главную роль Мишель сыграла Элен Винсент. Её подругу Мари-Клод воплотила Жозиан Баласко. Также в картине снялись Людивин Санье (дочь Мишель Валери) и Пьер Лоттен (сын Мари-Клод Венсан).

Интересные факты

Фильм снимался в Бургундии — регионе на востоке Франции, известном своими виноградниками и деревнями.

Как пишет «Кинопоиск», Франсуа Озон перенёс в фильм случай из собственной семьи. Одна из его тётушек отправилась в лес за грибами, приготовила угощение и подала его за общим столом. Родственники, которые ели грибы, почувствовали себя плохо. По мнению Озона, женщина действовала умышленно и хотела отравить домашних. При этом в фильме он не обвиняет героиню в умышленности.

Рейтинги и критика

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 97% из всех рецензий критиков являются положительными. На международной платформе IMDb зрители оценили картину на 6,9 баллов из 10. На «Кинопоиске» рейтинг составляет 7,1 балла из 10.

Кинокритик Оля Смолина для портала Film.ru называет фильм самым добрым в карьере Озона. По её мнению, не смотря на все обстоятельства, режиссёр дарит своим «неидеальным» героям право на безусловное счастье и принятие, которого заслуживает каждый вне зависимости от социального статуса. Корреспондент «Коммерсанта» также называет «Что случилось осенью» самым человечным фильмом Франсуа Озона. Режиссёр демонстрирует себя мастером психологического кино: он не даёт однозначных ответов, и в этом главная сила картины, пишет автор.

Бюджет фильма и кассовые сборы

Бюджет картины составил 4,8 миллиона евро, согласно данным портала JP Box-Office. В мировом прокате фильм собрал около 6,8 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска». В России картина заработала свыше 239 тысячи долларов.

Награды и номинации фильма

Премьера фильма состоялась в сентябре 2024 года на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Картина была номинирована на главный приз — «Золотую раковину». В итоге фильм получил две награды на этом фестивале: приз жюри за лучший сценарий (Франсуа Озон), а Пьеру Лоттену досталась «Серебряная раковина» за лучшую мужскую роль второго плана. Это первая знаковая награда в карьере актёра.

Стоит ли смотреть фильм «Что случилось осенью»

Картина понравится тем, кто любит французское кино с тонким юмором и психологической глубиной. Фильм стоит посмотреть поклонникам творчества Франсуа Озона и зрителям, которые ценят хорошие актёрские работы. Тем, кто ждёт динамичного триллера или лёгкой комедии, фильм может показаться слишком медленным и камерным.

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