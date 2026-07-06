«Конклав»: о чём сюжет и кто снялся в оскароносной драме по роману Эдварда Харриса

В сентябре 2026 года исполнится 10 лет с момента выхода романа Роберта Харриса «Конклав», который лёг в основу одноимённого фильма. Картина вышла в мировой прокат 25 октября 2024 года и мгновенно завоевала признание критиков и зрителей. При бюджете в 20 миллионов долларов, лента заработала в мировом прокате 127,8 миллиона долларов, следует из данных «Кинопоиска». Также фильм получил восемь номинаций на «Оскар», выиграв одну статуэтку за лучший адаптированный сценарий, и ряд других знаковых наград.

© Access Entertainment, FilmNation Entertainment, House Productions

Коротко о фильме «Конклав»

Год выхода: 2024

Режиссёр: Эдвард Бергер

Жанр: политический триллер, драма, детектив

Страна: Великобритания, США

Длительность: 2 часа

В главных ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Серджо Кастеллитто, Изабелла Росселлини

О чём: После смерти папы в Ватикане собирается тайное собрание, чтобы выбрать нового: разворачивается борьба амбиций, интриги и скандалы, которые могут пошатнуть основы католической церкви.

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Конклав»: краткий сюжет

После внезапной смерти папы римского кардинал-декан Томас Лоуренс назначается ответственным за проведение конклава — тайного собрания, которое должно выбрать нового папу. Вместе со 118 кардиналами он запирается в Апостольском дворце. Сам Лоуренс не хочет становиться папой и поддерживает либерала Беллини. Но конкуренты — консерватор Тедеско, нигериец Адейеми и умеренный Трембле — ведут грязную политическую борьбу. В процессе голосования Лоуренс узнаёт шокирующие тайны о каждом кандидате. Неожиданно появляется таинственный кардинал Бенитес из Афганистана, о котором никто не знал. Финал заставляет переосмыслить понятия веры и истины.

Кто снял фильм «Конклав»

Сценарист Питер Строхан написал сценарий по одноимённому роману Роберта Харриса, который был выпущен в 2016 году. Харрис также известен своими бестселлерами «Офицер и шпион» и «Призрак». Писатель выступил одним из продюсеров проекта.

Режиссёром стал британец Эдвард Бергер, известный по оскароносному фильму «На Западном фронте без перемен» (2022) и драме «Баллада о маленьком игроке» (2025) с Колином Фарреллом в главной роли. Музыку написал композитор Фолькер Бертельман, работавший с Бергером над «На Западном фронте без перемен».

Актёры и роли: Рэйф Файнс — кардинал Томас Лоуренс (декан Коллегии кардиналов), Стэнли Туччи — либеральный кардинал Альдо Беллини, Джон Литгоу — кардинал Жозеф Трембле, двуличный умеренный кандидат, Серджо Кастеллитто — консервативный кардинал Тедеско, Изабелла Росселлини — сестра Агнес.

Интересные факты о фильме

Интерьеры Ватикана воссоздавались на римской студии Cinecittà — там были найдены готовые декорации частей Апостольского дворца. Также картину снимали в Королевском дворце в Казерте.

Художник-постановщик Сьюзи Дейвис, номинированная на «Оскар», специально изменила цвета ковров и деталей интерьера, чтобы подчеркнуть статус персонажей, так как на съёмки в реальной Сикстинской капелле запрещено даже фотографировать.

Бергер строил кадры на долгих эмоциональных диалогах, почти всё действие происходит в закрытых помещениях.

Рейтинги и критика фильма

На киноплатформе «Кинопоиск» зрители оценили картину на 7,3 балла из 10. На международной платформе IMDb рейтинг составляет 7,4 балла из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 93% рецензий критиков и 86% отзывов зрителей оказались положительными.

Обозреватель Ричард Лоусон для портала Vanity Fair отметил, что фильм правильно передаёт «и серьёзность процесса, и его комичную нелепость», назвав картину «развлекательным триллером с привкусом престижного кино». При этом критик раскритиковал спорный сценарный поворот в самом финале.

Критик Венди Айд для The Guardian писала, что исполнение Рэйфа Файнса — «одна из лучших актёрских работ года». В целом «Конклав» она называет «взрывным» фильмом и ставит ему пять звёзд. Питер Дебрюдж из Variety назвал «Конклав» захватывающим «умным триллером», отметив блестящую актёрскую игру Рэйфа Файнса и напряженную атмосферу интриг внутри Ватикана. Критик особо выделил работу оператора и монтажера, благодаря которым создаётся высокое напряжение в кадре. Финальный твист фильма, по его мнению, является «одним из самых удовлетворительных за многие годы, который одновременно удивляет и восстанавливает веру».

Бюджет и кассовые сборы фильма

При бюджете в 20 миллионов долларов, картина заработала в мировом прокате 127,8 миллиона долларов, следует из данных «Кинопоиска». Из них в России картина заработала больше 1 миллиона долларов, в США — 32,5 миллиона долларов, и 95,2 миллиона долларов — в других странах.

Награды и номинации фильма «Конклав»

Фильм был номинирован на «Оскар» в восьми категориях, включая номинации «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль» (Рэйф Файнс). Победу он одержал в категории «Лучший адаптированный сценарий». В той же номинации картина получила «Золотой глобус». Кроме того, «Конклав» удостоен премии Британской академии киноискусств (BAFTA) в четырёх категориях: «Лучший фильм», «Лучший британский фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший монтаж». Всего он был заявлен в 12 номинациях. Также лента получила Премию Гильдии киноактёров в номинации «Лучший актёрский ансамбль».

Стоит ли смотреть «Конклав»

«Конклав» стоит посмотреть поклонникам интеллектуальных политических триллеров и герметичных детективов. Фильм понравится тем, кто ценит сильную актёрскую игру, эстетичную операторскую работу и напряжённые диалоги о власти, морали и вере. Зрителям, ожидающим динамичного экшена, скорее всего, картина покажется скучной.

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