«День разоблачения»: чем хорош винтажный блокбастер Стивена Спилберга

«День разоблачения» — научно-фантастический блокбастер от создателя «Инопланетянина» и «Близких контактов третьей степени» Стивена Спилберга. Главные роли в фильме исполнили Эмили Блант и Джош О'Коннор , а антагониста сыграл Колин Фёрт. В центре сюжета — ведущая прогноза погоды и программист-разоблачитель, которые узнают правду о существовании инопланетян. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и поделился впечатлениями.

© Grey Matter Productions

О чём фильм

Действие «Дня разоблачения» разворачивается в наши дни: общество находится на грани глобального военного конфликта. Гений математики и специалист по кибербезопасности Дэниел Келлнер (Джош О'Коннор) крадёт у своего работодателя при правительственной корпорации Wardex секретные технологии, подтверждающие существование инопланетян. Оказывается, первый контакт был установлен десятилетия назад, но власти предпочли скрыть информацию от обычных людей. Дэниел считает, что народ должен знать правду, а пришельцы — получить право на свободу. Генеральный директор Wardex Ноа Скэнлон (Колин Фёрт) в ответ похищает девушку Келлнера, бывшую монахиню Джейн (Ив Хьюсон), и требует, чтобы тот вернул ему украденное. Между сторонами завязывается потасовка, в ходе которой Дэниел и Джейн спасаются бегством, им на хвост садятся агенты.

© Grey Matter Productions

Параллельно ведущая прогноза погоды из Канзас-Сити Маргарет Фэйрчайлд (Эмили Блант) готовится к очередному выпуску на канале NBC, обсуждая с бойфрендом (Уайатт Расселл) возможность скорого переезда. Внезапно в их квартиру залетает птица кардинал, после встречи с которой Маргарет больше никогда не будет прежней. Журналистка внезапно переходит на французский, а потом и вовсе проникает в сознания людей, угадывая их страхи, мысли и тайные мечты. По иронии судьбы её способности оказываются напрямую связаны и с Дэниелом Келлнером, и с визитом НЛО на Землю. В конце концов герои решают объединиться, чтобы вместе противостоять агентам правительства и разоблачить заговор против инопланетян.

Кто работал над фильмом

Над «Днём разоблачения» работала «классическая съёмочная команда» Стивена Спилберга — давние творческие соратники режиссёра, участвующие в создании его самых известных фильмов («Индиана Джонс и королевство хрустального черепа», «Список Шиндлера», «Искусственный разум», «Парк Юрского периода»). Сам Спилберг выступил не только постановщиком проекта, но и исполнительным продюсером. «День разоблачения» — первый фильм Спилберга в жанре научной фантастики со времён «Первому игроку приготовиться», вышедшего в 2018 году. По словам режиссёра, концепция «Дня разоблачения» возникла на фоне обострившегося в 2010-х движения за раскрытие информации об НЛО.

© Grey Matter Productions

Сценарий картины написал Дэвид Кепп («Тайное окно», «Война миров», «Кими»), ориентируясь на оригинальную историю Спилберга. «День разоблачения» — их пятая совместная работа. Во время создания блокбастера было создано более 40 черновиков, пока сюжетные линии главных героев не обрели полноценный смысл.

Визуальный стиль «Дня разоблачения» принадлежит Янушу Камински, бессменному оператору Спилберга, снявшему такие фильмы, как «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», «Мюнхен», «Вестсайдская история». В ходе работы над новым блокбастером Камински вновь вернулся к контрастному освещению, холодной цветовой палитре и характерным синим бликам объектива.

© Grey Matter Productions

Вместе с Эмили Блант, Джошем О'Коннором и Колином Фёртом в актёрский состав «Дня разоблачения» вошли Колман Доминго («Эйфория»), Уайатт Расселл («Чёрное зеркало»), Ив Хьюсон («Флора и сын») и другие.

Плюсы и минусы фильма

«День разоблачения» — не типичный фантастический блокбастер, рассчитанный на передовые визуальные эффекты и громкое имя режиссёра, напротив: это достаточно олдскульное, если не винтажное для выбранного жанра кино, которое делает большую ставку на интертекст. Проще говоря, хорошее знание зрителем фильмографии Спилберга — от «Инопланетянина» до «Близких контактов третьей степени», «Особого мнения» и даже «Челюстей». «День разоблачения» референсирует к культовой фантастике прошлого века, выбирая в качестве основы сюжета реальные прецеденты истории, в которых якобы фигурировал неопознанный летающий объект. Так называемого «раскрытия» секретных данных о контакте с внеземными цивилизациями в Америке ждут с начала президентства Барака Обамы, за это время появилось множество теорий заговора, одна безумнее другой.

© Grey Matter Productions

«День разоблачения» проживает один из сценариев возможного доступа к секретным данным, выбирая двух на первый взгляд обычных людей в качестве послов доброй инопланетной воли. Важную роль в фильме играет религия, которую Спилберг фактически сравнивает с общественной верой в существование «нечеловеческого разума». Для фанатов фантастики и конспирологических теорий встреча с так называемыми зелёными человечками — а в «Дне разоблачения» они именно зелёные — сравнима разве что с пришествием Страшного суда.

Для российских зрителей, которых большая часть слухов о существовании Зоны 51 обошла стороной, «День разоблачения» может быть не так очевиден и понятен. Практические эффекты могут показаться старомодными, а посыл — чересчур гладким и наивным. Тем не менее у блокбастера богатый визуальный язык, который символически отсылает к знаковым произведениям в жанре фантастики: старым добрым «Секретным материалам» Криса Картера, «Знакам» М. Найта Шьямалана и к относительно новому, но быстро ставшему классикой «Прибытию» Дени Вильнёва. При этом посыл у «Дня разоблачения» и правда чрезмерно гуманистический, что само по себе нетипично для фантастики 2020-х, но очень характерно для фантастики 1970-х, в которой Спилберг впервые раскрылся как большой автор.

© Grey Matter Productions

Сюжетные линии главных героев — ведущей прогноза погоды Маргарет и специалиста по кибербезопасности Дэниела — поначалу существуют раздельно, более того — они находятся в разных частях страны. Это создаёт ощущение раздробленного повествования, где нет единой арки, но есть множество разрозненных линий с большим количеством побочных персонажей, которые никак не презентуются в кадре. Ближе ко второму акту происходящее наконец складывается в единую картину: протагонисты объединяются против общего врага, а всё показанное ранее постепенно обретает смысл и место в сюжете. Тем не менее повествование «Дня разоблачения» может показаться некомфортным, особенно первый акт — в первую очередь из-за гигантского потока информации, у которой поначалу нет ни смысла, ни экспозиции.

Стоит ли смотреть

«День разоблачения» позиционируют как главное развлекательное кино лета, но на деле Спилберг снял довольно смелое, далёкое от запросов массового зрителя кино, которое работает по собственным правилам. Уже три фильма подряд культовый голливудский режиссёр возвращается в прошлое, переосмысляя не только поп-культуру, но и собственную жизнь. «Вестсайдская история», «Фабельманы» — самые личные проекты в карьере Спилберга, но и «День разоблачения» от них не отстаёт. Постановщик снял кино с культурным кодом американцев, для которых инцидент в Розуэлле и Зона 51 — далеко не пустой звук. Отечественной аудитории такой урок уфологии может быть не по душе, но фанаты жанра точно смогут хорошо провести время.

© Grey Matter Productions

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