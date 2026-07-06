Клуни получит «Золотого льва», а «Миньоны» провалились в прокате: главные новости за 6 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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«Майкл» снова лидирует в России

Байопик о Майкле Джексоне продолжает доминировать в кинопрокате России и стран СНГ — уже восьмую неделю подряд. За выходные 2–5 июля картина собрала 121,7 миллионов рублей, а суммарные сборы перевалили два миллиарда рублей, следует из данных kinobusiness.com. Комедия с Кристиной Асмус и Павлом Прилучным «Холоп 3» заняла второе место с результатом 81,1 миллиона рублей, третью строчку удерживает «Закулисье реальности» с 36,9 миллионами рублей.

Клуни получит почётного «Золотого льва»

Джордж Клуни станет лауреатом почётной награды 83-го Венецианского кинофестиваля. Актёр получит почётного «Золотого льва» за выдающийся вклад в мировое кино. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Церемония состоится с 2 по 12 сентября. Худрук фестиваля Альберто Барбера охарактеризовал актёра как харизматичного артиста, которому удалось органично совместить массовое кино с авторскими проектами. Сам Клуни отреагировал с иронией: «Наверное, это означает, что я старею», — приводит издание слова актёра.

Неизвестные ограбили ювелирный музей во Франции

В ювелирном музее Рене Лалика в Винжен-сюр-Модер на востоке Франции произошло ограбление. По данным газеты Le Parisien, злоумышленники выломали входную дверь, разбили шесть витрин и похитили 20 хрустальных ювелирных изделий общей стоимостью около 4 миллионов евро. Следователи уверены, что воры действовали целенаправленно и заранее знали, какие экспонаты представляют наибольшую ценность.

В преддверии Гран-при Великобритании прошла гонка на болидах из LEGO

Перед стартом Гран-при Великобритании в Сильверстоуне все 20 пилотов «Формулы-1» приняли участие в необычной гонке. Как сообщает РИА Новости, уникальность турнира заключается в том, что каждый из болидов был собран из 28 тысяч деталей LEGO. Победу одержал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Второе место занял Эстебан Окон, третьим финишировал Валттери Боттас.

«Миньоны и монстры» провалились в дебютные выходные

Новый мультфильм анимационной франшизы про Миньонов «Миньоны и монстры» с момента выхода 1 июля заработал в мировом прокате 159,8 миллионов. Как сообщает издание Variety, это самый провальный старт среди всех серий проекта. Хотя аналитики издания не торопятся с пессимистичными выводами и рассчитывают на хорошую «выдержку» картины в прокате на длинной дистанции.

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