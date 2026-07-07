«Пила X»: сюжет, интересные факты и критика франшизы с Тобином Беллом

29 сентября 2023 года в широкий прокат вышла десятая часть нашумевшей франшизы о маньяке, затевающем с жертвами игру на выживание «Пила X». При этом премьера картины в России состоялась лишь 17 июля 2025 года. К своей роли вернулся неподражаемый Тобин Белл, который последний раз выступал в главной роли в 2006 году в третьей части.

© G8 Entertainment, Galaxy 8 Entertainment, Lionsgate Productions Ltd.

При скромном бюджете в 10 миллионов долларов, согласно данным «Кинопоиска», картина собрала в мировом прокате почти 165 миллионов долларов. Она получила неоднозначные отзывы критиков и зрителей, которые хвалили картину за проработку главного героя и ругали за скучные ловушки.

Коротко о фильме «Пила X»

Год выхода: 2023

Режиссёр: Кевин Гротерт

Жанр: слэшер, триллер, ужасы

Страна: США

Длительность: 1 час 58 минут

О чём: остроумный маньяк по прозвищу Пила наказывает медиков-обманщиков в Мексике, устраивая им хитроумные ловушки

В главных ролях: Тобин Белл, Шони Смит, Сюннёве Макодю Лунд, Стивен Брэнд, Майкл Бич, Рената Вака

Есть ли продолжение: пока не ясно, к выходу готовился «Пила XI», но его отменили из-за конфликта продюсеров

О чём фильм «Пила X»

Действие разворачивается между событиями первой и второй частей серии. Умирающий от рака Джон Крамер — Пила — отправляется в Мексику на экспериментальное лечение. Операция проходит успешно, и врачи обещают ему новую жизнь, но вскоре выясняется шокирующая правда: это была лишь искусно поставленная инсценировка, а весь «медицинский центр» — мошенническая схема, наживающаяся на безнадёжно больных людях. Разъярённый Джон решает не просто отомстить, а проучить аферистов в своём фирменном стиле: вместе со своей помощницей он помещает их в хитроумные и жестокие ловушки, где единственный шанс на спасение — пожертвовать чем-то очень дорогим.

Кто снял фильм «Пила X»

Сценарий к десятой части написали Джош Столберг и Питер Голдфингер — постоянные авторы франшизы, работавшие над сценариями предыдущих фильмов. Режиссёром выступил Кевин Гротерт, который начинал работу над «Пилой» как монтажёр, а затем снял шестую и седьмую части. Именно ему и сценаристам было поручено углубиться в психологию Джона Крамера, сделав его центральной фигурой повествования. Впервые история рассказывается от лица самого Пилы, а не его жертв или полицейских.

Актёры и роли: Главную роль — Джона Крамера — исполнил легендарный Тобин Белл, который является лицом всей серии и появлялся во всех частях (с четвёртой по девятую в качестве различных отсылок). Вместе с ним на экран вернулась Шони Смит в роли помощницы Пилы Аманды Янг. Компанию им составили Сюннёве Макодю Лунд (Сесилия Педерсон — глава мошенников), Стивен Брэнд, Майкл Бич и Рената Вака.

Интересные факты о фильме

Фильм «Пила X» снимался в столице Мексики — городе Мехико. Основные съемки хоррора стартовали в октябре 2022 года и продлились до февраля 2023 года.

Тобину Беллу на момент съёмок было 80 лет. Несмотря на возраст, актёр лично выполнял многие сложные сцены. При этом режиссёр Кевин Гротерт сознательно отказался от использования компьютерной графики для «омоложения» Тобина Белла. Он посчитал, что живые эмоции, которые актёр способен передать в кадре, важнее визуального совершенства.

Хронометраж «Пилы X» составляет 118 минут, что делает её самой продолжительной частью в серии.

Рейтинги и критика фильма

На киноплатформе «Кинопоиск рейтинг фильма составляет 6,9 баллов из 10. На международной платформе IMDb зрители оценили картину на 6,6 баллов из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 81% рецензий от критиков 87% от отзывов от зрительской аудитории являются положительными.

Обозреватель издания Variety Оуэн Глейберман отметил, что «Пила X» неожиданно оказывается самой человечной частью серии: по его мнению, фильм работает прежде всего как портрет Крамера, а не как механический аттракцион с ловушками. Критик подчеркнул, что Тобин Белл играет убедительно и удерживает зрительское внимание даже в сценах без насилия.

Издание The Hollywood Reporter в своей рецензии указало, что картина выигрывает за счёт возврата к истокам: авторы сделали ставку на характер главного героя, а не на эскалацию жестокости. Вместе с тем критик счёл финал предсказуемым для опытных поклонников франшизы.

Профильный ресурс Bloody Disgusting поставил фильму высокую оценку, назвав его лучшей частью серии после оригинальной трилогии и отметив, что режиссёр нашёл баланс между ностальгией и свежим взглядом на материал.

Бюджет и кассовые сборы

Производственный бюджет «Пилы X» составил 10 миллионов долларов, согласно данным «Кинопоиска». Картина собрала в мировом прокате почти 165 миллионов долларов. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Пила X» заработала 48,8 миллиона рублей в России и странах СНГ.

Продолжения и связанные проекты

«Пила X» — десятая часть франшизы, стартовавшей в 2004 году с оригинального фильма Джеймса Вана «Пила: Игра на выживание». Серия включает девять предшествующих картин.

Есть ли продолжение

В декабре 2023 года компания Lionsgate официально объявила о работе над одиннадцатой частью — «Пила 11». Изначально премьера была запланирована на 27 сентября 2024 года, однако затем её перенесли на год, а позже вовсе отменили. По данным разных изданий, всему виной конфликт продюсеров. Когда в итоге стартует одиннадцатая часть и будет ли она вообще, не известно.

Стоит ли смотреть «Пилу X»

«Пилу X» стоит посмотреть всем, кто следил за серией с самого начала и хочет понять, как формировался Джон Крамер как персонаж. Тем, кто ценит в фильмах ужасов глубокую психологическую составляющую, нестандартного антагониста и изобретательные «игры на выживание», картина подарит незабываемые впечатления. Однако зрителям, которые не знакомы с предыдущими частями, смотреть «Пилу X» вряд ли стоит — без знания контекста многие моменты могут показаться непонятными и затянутыми.

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