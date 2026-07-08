Одиссея Нолана и повзрослевший Человек-паук: что смотреть в июле в кино

В июле в прокат выходят долгожданная «Одиссея» Кристофера Нолана и не менее звёздная новая часть «Человека-паука» с Томом Холландом. Кроме этого, Надежда Михалкова и Павел Деревянко отправятся строить экодеревню в «Старом Орле», Оскар Айзек — за манускриптом в «Кодексе Данте», а Арам Вардеванян и Юлия Франц поедут в дорожное путешествие в ромкоме «Трасса «Море-море». «Рамблер» рассказывает о самых заметных кинопремьерах июля.

© Marvel Studios

«Кодекс Данте»

Криминальная драма «Кодекс Данте» режиссёра Джулиана Шнабеля в лучших традициях Индианы Джонса стильно и увлекательно расскажет о поисках древнего манускрипта.

Действие происходит в двух эпохах. Главный герой, современный нью-йоркский писатель Ник, вынужден найти и украсть бесценную рукопись — мафиози поручил ему добыть оригинал «Божественной комедии» Данте Алигьери. В это же время в XIV веке Данте находится в поисках вдохновения для этого же произведения. Несмотря на века, разделяющие персонажей, их тревожат одинаковые чувства: одержимость любовью, величием и божественным.

В картине снялись Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа, Аль Пачино, Джон Малкович и другие.

© Dreamcrew

Релиз намечен на 9 июля.

«Трасса «Море-море»

Фильм-путешествие и одновременно романтическая комедия «Трасса «Море-море» понравится поклонникам жанра «эксцентричная комедия о бывших».

В центре сюжета — нагловатый фотограф Тёма, который никак не может отпустить свою бывшую жену Сашу. В попытке отменить её свадьбу с новым возлюбленным он уговаривает Сашу и её будущего супруга поехать с ним в красном кабриолете из серого Санкт-Петербурга в солнечный Сочи. Поездка, задуманная как хитроумный план по возвращению любви, идёт не по плану, когда к их безумному трио присоединяется дерзкая автостопщица Кира.

Фильм подкупает своей динамикой. Дорога здесь выступает как лакмусовая бумажка: чем южнее оказываются персонажи, тем меньше на них остаётся городской показушности и шелухи. Жанровые клише здесь компенсируются эксцентричными диалогами и актёрским тандемом, а операторская работа превращает дорогу в отдельного персонажа.

В фильме снялись Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс, Дарья Матвеева.

© Кинокомпания СТВ

Премьера намечена на 9 июля.

«Одиссея»

Один из самых ожидаемых фильмов года — «Одиссея» Кристофера Нолана, эпический пеплум со звёздным актёрским составом.

Нолан берёт за основу древнегреческий эпос Гомера и интерпретирует историю в своём собственном, необычном, ключе. В центре сюжета — царь Итаки Одиссей, который возвращается с Троянской войны к верной жене Пенелопе. На пути его жду преграды в виде циклопа, сирен, лестригонов и других. Но Нолан не был бы собой, если бы снял прямолинейную, хронологически точную версию.

В его версии 10-летнее путешествие Одиссея превращается в масштабное исследование субъективности восприятия и травмы войны. Встречи с монстрами здесь сняты с минимумом спецэффектов и внушительной реалистичностью. Здесь же — игры со временем, оглушительный саундтрек и любопытные актёрские работы. На экране появятся Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон и другие.

© Universal Pictures

Премьера намечена на 15 июля.

«Человек-паук: Новый день»

Новый «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом — это супергероика в тонах нуара и с ноткой драмы.

Студия Marvel делает необычный, но важный шаг в сторону взросления главного героя. «Новый день» отбрасывает в сторону подростковый юмор и глобальные космические угрозы и концентрируется на личной драме героя.

Действие происходит спустя четыре года с момента, когда Доктор Стрэндж стёр воспоминания о Питере Паркере из памяти всего человечества. Жизнь героя в трико очень изменилась — он остался без друзей, возлюбленной и привычной среды обитания. Питер компенсирует социальную изоляцию ночными патрулированиями в холодном, дождливом Нью-Йорке. Параллельно с этим его суперспособности ведут себя непредсказуемо, а на горизонте появляется новый пугающий антагонист.

К своим ролям в проекте вернулись Том Холланд, Зендея, Марк Руффало, на экране также появятся Сиди Синк, Джон Бернтал и другие.

© Marvel Studios

Релиз картины намечен на 15 июля.

«Старый орёл»

Драмеди «Старый орёл» расскажет о том, что упрямство — настоящий двигатель прогресса, и понравится ценителям душевного кино.

Фильм делает ставку на региональную фактуру: «Старый орёл» — это сказка, но с акцентом на социальные реалии. Главный герой, дед Батраз Зелимханович, отказывается покидать своё опустевшее горное село. Для молодого бюрократа Семёна он — досадная статистическая погрешность, мешающая ликвидировать «нерентабельную» территорию. Но Батраз, вдохновившись статьёй о швейцарских Альпах, решает превратить местные руины в модную экодеревню. Чтобы осуществить затею, ему придётся позвать своих родственников, которые давно переехали в город и знакомы с деревенскими реалиями только понаслышке.

В фильме снялись Алик Караев, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Павел Лёвкин и другие.

© MEM Cinema Production

Премьера запланирована на 30 июля.

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