Хаски сыграет Лермонтова, Уинслет — в «Переходном возрасте»: что обсуждали 7 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Новая экранизация «Героя нашего времени» станет блокбастером

В России снимут новую экранизацию романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Как сообщает ТАСС со ссылкой на создателей проекта, картину планируют сделать в формате современного блокбастера. Знаменитую дуэль покажут с трёх точек зрения: Печорина, Грушницкого и княжны Мери. Режиссёром выступит Игорь Волошин. Съёмки начнутся весной 2027 года, а премьера запланирована на весну 2028-го.

Рэпер Хаски сыграет Лермонтова в новом фильме Павла Лунгина

Известный рэпер Хаски исполнит главную роль новом психологическом триллере режиссёра Павла Лунгина «Лермонтов», сообщается в телеграм-канале портала «Бюллетень кинопрокатчика». Действие картины развернётся в 1837 году и расскажет историю взаимоотношений Лермонтова с Екатериной Сушковой и Александром Пушкиным. Съёмки планируют начать в октябре.

Кейт Уинслет может появиться во втором сезоне «Переходного возраста»

Netflix разрабатывает продолжение нашумевшего психологического мини-сериала 2025 года о подростке, который убил одноклассницу, «Переходный возраст». По информации издания Daily Mail ко второму сезону может присоединиться актриса Кейт Уинслет. Авторами снова выступят Стивен Грэм и Джек Торн. Работа над проектом может начаться в ближайшее время.

«Мачо и ботан 3» снимут по старому сценарию

В основу третьей части комедии «Мачо и ботан» про двух полицейский, попадающих в нелепые ситуации, ляжет сценарий многолетней давности, пишет издание «Афиша Daily». Работу над новым фильмом франшизы студия Sony Pictures начала в июне. Режиссёром выступил Родни Ротман. Ранее сообщалось, что к своим ролям могут вернуться Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб.

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