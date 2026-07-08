«Левша»: за что ругают адаптацию Лескова с Юрием Колокольниковым

22 января 2026 года в российский прокат вышла приключенческий экшен «Левша» — вольная киноадаптация знаменитой повести Николая Лескова. Картина стала режиссёрским дебютом Владимира Беседина в большом кино. Ранее он снял короткометражку «Майор Гром» (2017) и участвовал в создании одной из частей полнометражной франшизы «Майор Гром» в качестве сценариста. За всё время показа в России и странах СНГ лента с Юрием Колокольниковым в главной роли заработала 294,2 миллиона рублей, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». Картину посмотрели 672,5 миллиона зрителей.

© Legio Felix

Коротко о фильме «Левша»

Год выхода: 2026

Режиссёр: Владимир Беседин

Жанр: приключенческий детектив, фантастика

Страна: Россия

Длительность: 1 час 57 минут

В главных ролях: Юрий Колокольников, Фёдор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Александр Чевычелов.

О чём: гениальный мастер-самоучка помогает офицеру раскрыть британский заговор против императора

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Левша»: краткий сюжет

Действие разворачивается в альтернативном Санкт-Петербурге времён императора Александра III. Во дворце обнаруживают загадочную механическую блоху, которую считают британским шпионским устройством. Молодой офицер Пётр Огарёв получает задание расследовать происхождение механизма. В поисках ответов он отправляется в Тулу, где находит гениального инженера-самоучку Николая Сурина по прозвищу Левша. Вместе им предстоит раскрыть шпионский заговор, спасти императора и предотвратить войну с Британией.

Кто снял фильм «Левша»

Картина снята по мотивам повести Николая Лескова «Левша». Но фильм имеет мало общего с первоисточником — от повести Лескова остался лишь заглавный герой как символ русского народа-самородка. Режиссёром картины выступил Владимир Беседин, для которого «Левша» стал полнометражным дебютом. До этого он был известен как постановщик короткометражного фильма «Майор Гром» 2017 года, а также выступал сценаристом и креативным продюсером полнометражного «Майора Грома: Чумной Доктор». Сценарий написали Илья Куликов («Полицейский с Рублёвки», «Перевал Дятлова»), Валерия Подорожнова («Отмороженные») и Димит Саровский.

Актёры и роли: Юрий Колокольников (Николай Сурин, он же Левша), Фёдор Федотов (Пётр Огарёв), Леонела Мантурова (Татьяна), Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов (Александр III), Александр Чевычелов

Интересные факты о фильме

Визуальный мир фильма создан в жанре альтернативной истории с элементами стимпанка. Для съёмок строили масштабные декорации, создавали макеты, а также использовали уникальный аниматронный робот — механического спутника Левши. Фильм является полноценным экшеном с множеством трюков и спецэффектов.

Съёмки проходили с ноября 2024 по середину лета 2025 года в Санкт-Петербурге (Казанский собор, Михайловский замок, Петропавловская крепость, Литейный мост) и в московском кинопарке «Москино».

Для роли Юрию Колокольникову сделали длинноволосый парик, а усы актёру пришлось отращивать самостоятельно, отмечалось в материале «Кинопоиска». Из рукава левой руки персонажа торчит протез, внутри которого он хранит различные инструменты — отвертки, молотки и прочее. Это визуальное решение подчёркивает «инженерный» гений героя.

Рейтинга и критика фильма

Зрители оценили картину по разному. На платформе «Кинопоиск» зрительский рейтинг составляет 7,3 балла из 10. Зрительский рейтинг на портале Film.ru составляет 6,3 балла из 10. На портале Кино-Театр.ру ленту оценили на 5,7 балла из 10.

Мнения профессиональных критиков о фильме разделились: одни хвалят визуальную составляющую, другие критикуют слабую драматургию и навязчивый пафос. Юлия Шагельман в

«Коммерсанта» отметила, что от повести Лескова в фильме осталось лишь прозвище героя и одна реплика. По её мнению, картина, призванная внушать патриотические чувства и гордость за отечественные технологии, по итогу воспринимается скорее как непреднамеренная комедия — всё в ней, от актёрской игры до костюмов, выглядит смехотворно, несмотря на тщательно нагнетаемое величие.

Автор рецензии Film.ru охарактеризовал «Левшу» как «разгильдяйский шпионский экшен» и констатировал, что для развесёлого аттракциона фильму не хватает динамики буквально в каждой сцене. Критик признал искреннюю вовлечённость режиссёра-дебютанта в проект, но назвал неуместную политизированность одной из ключевых причин неудачи.

Бюджет и кассовые сборы фильма

Бюджет картины составил 842 миллиона рублей. При этом за всё время показа в России и странах СНГ «Левша» заработал всего 294,2 миллиона рублей, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика», что делает проект провальным. Картину посмотрели 672,5 миллиона зрителей.

Другие экранизации

Повесть Николая Лескова «Левша» (полное название «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»), написанная в 1881 году, несколько раз экранизировалась ранее. В 1964 году вышел советский мультипликационный фильм «Левша», а в 1986-м — одноимённый художественный фильм режиссёра Сергея Овчарова. В нём сыграли Николай Стоцкий, Владимир Гостюхин, Леонид Куравлёв и Юрий Яковлев.

Стоит ли смотреть фильм «Левша»

Картину можно назвать неоднозначным экспериментом, который стоит посмотреть любителям российского жанрового кино в стиле экшена, ценящим визуальные эффекты и необычную стимпанк-эстетику. Картина понравится тем, кто готов принять вольную трактовку классики как самостоятельное приключенческое шоу. Зрителей, которые ждут последовательной экранизации классического сюжета произведения Лескова, фильм, скорее всего, разочарует.

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