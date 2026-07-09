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Тому Хэнксу — 70: знаковые роли, которые сделали его легендой Голливуда. Фото

Екатерина Козлова
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Первую главную роль Хэнксу принесла романтическая комедия «Всплеск» (1984). Актёр сыграл обаятельного мужчину, у которого завязываются отношения с русалкой. Его партнёршей стала популярная тогда актриса Дэрил Ханна. После выхода фильма Хэнкс стал знаменитым.
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Первую главную роль Хэнксу принесла романтическая комедия «Всплеск» (1984). Актёр сыграл обаятельного мужчину, у которого завязываются отношения с русалкой. Его партнёршей стала популярная тогда актриса Дэрил Ханна. После выхода фильма Хэнкс стал знаменитым.  
© Touchstone Films
В 1988 году на экраны вышла комедия «Большой». Том Хэнкс виртуозно воплотил образ 12-летнего мальчика, оказавшегося в теле взрослого мужчины и вынужденного разбираться с бизнес-делами. Критики и зрители высоко оценили картину. За эту роль Хэнкса впервые номинировали на «Оскар» как лучшего актёра.
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В 1988 году на экраны вышла комедия «Большой». Том Хэнкс виртуозно воплотил образ 12-летнего мальчика, оказавшегося в теле взрослого мужчины и вынужденного разбираться с бизнес-делами. Критики и зрители высоко оценили картину. За эту роль Хэнкса впервые номинировали на «Оскар» как лучшего актёра. 
© 20th Century Fox
В драматическом фильме «Филадельфия» (1993) Хэнкс воплотил образ адвоката с ВИЧ, который судится с фирмой за дискриминацию своего клиента. Его партнёром стал Дензел Вашингтон. Для роли Хэнксу пришлось похудеть на 16 килограммов, чтобы достоверно сыграть больного человека. За работу актёр получил первый в своей жизни «Оскар».
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В драматическом фильме «Филадельфия» (1993) Хэнкс воплотил образ адвоката с ВИЧ, который судится с фирмой за дискриминацию своего клиента. Его партнёром стал Дензел Вашингтон. Для роли Хэнксу пришлось похудеть на 16 килограммов, чтобы достоверно сыграть больного человека. За работу актёр получил первый в своей жизни «Оскар».  
© TriStar Pictures
Одной из самых запоминающихся работ в карьере актёра стала мелодрама «Форрест Гамп» (1994) режиссёра Роберта Земекиса. Хэнкс сыграл слабоумного мужчину Форреста, который рассказывает случайным попутчикам историю своей необыкновенной жизни. Артист получил за эту роль второй «Оскар» подряд и стал вторым актёром в истории с таким достижением после Спенсера Трейси. Всего картина заработала шесть статуэток.
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Одной из самых запоминающихся работ в карьере актёра стала мелодрама «Форрест Гамп» (1994) режиссёра Роберта Земекиса. Хэнкс сыграл слабоумного мужчину Форреста, который рассказывает случайным попутчикам историю своей необыкновенной жизни. Артист получил за эту роль второй «Оскар» подряд и стал вторым актёром в истории с таким достижением после Спенсера Трейси. Всего картина заработала шесть статуэток.  
© Paramount Pictures

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Военная драма «Спасти рядового Райана» (1998) — первое сотрудничество Хэнкса со Стивеном Спилбергом. Актёр сыграл капитана Миллера, ведущего отряд на поиски солдата. Роль принесла артисту очередную номинацию на «Оскар».
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Военная драма «Спасти рядового Райана» (1998) — первое сотрудничество Хэнкса со Стивеном Спилбергом. Актёр сыграл капитана Миллера, ведущего отряд на поиски солдата. Роль принесла артисту очередную номинацию на «Оскар».  
© Paramount Pictures
В 1999 году вышла экранизация произведения Стивена Кинга «Зелёная миля» о блоке смертников (отделение в тюрьме, где содержатся заключённые, приговорённые к смертной казни), куда приводят громадного афроамериканца Джона Коффи, обвиняемого в убийстве маленьких девочек. Хэнкс сыграл начальника блока Пола Эджкомба, который верит в невиновность Джона. Фильм стал классикой и закрепил за Хэнксом амплуа «человека с большой душой».
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В 1999 году вышла экранизация произведения Стивена Кинга «Зелёная миля» о блоке смертников (отделение в тюрьме, где содержатся заключённые, приговорённые к смертной казни), куда приводят громадного афроамериканца Джона Коффи, обвиняемого в убийстве маленьких девочек. Хэнкс сыграл начальника блока Пола Эджкомба, который верит в невиновность Джона. Фильм стал классикой и закрепил за Хэнксом амплуа «человека с большой душой».  
© Castle Rock Entertainment
В фильме «Изгой» (2000) о сотруднике почтовой службы, который оказывается в изоляции на острове, Хэнкс провёл на экране большую часть времени в полном одиночестве, разговаривая с волейбольным мячом Уилсоном. Чтобы воплотить на экране измождённого человека, Хэнксу пришлось похудеть на 25 килограммов. За роль актёр снова получил номинацию на «Оскар».
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В фильме «Изгой» (2000) о сотруднике почтовой службы, который оказывается в изоляции на острове, Хэнкс провёл на экране большую часть времени в полном одиночестве, разговаривая с волейбольным мячом Уилсоном. Чтобы воплотить на экране измождённого человека, Хэнксу пришлось похудеть на 25 килограммов. За роль актёр снова получил номинацию на «Оскар».  
© 20th Century Fox
В 2002 году в прокат вышла криминальная комедия «Поймай меня, если сможешь». Хэнкс блестяще сыграл агента ФБР Карла Хэнретти, который годами преследует гениального мошенника. Роль последнего исполнил Леонардо Ди Каприо. Критики называли работу Хэнкса одной из лучших в жанре детектива.
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В 2002 году в прокат вышла криминальная комедия «Поймай меня, если сможешь». Хэнкс блестяще сыграл агента ФБР Карла Хэнретти, который годами преследует гениального мошенника. Роль последнего исполнил Леонардо Ди Каприо. Критики называли работу Хэнкса одной из лучших в жанре детектива.  
© Amblin Entertainment

9 июля 2026 года 70 лет исполняется Тому Хэнксу. На его счету более 80 фильмов, две премии «Оскар», четыре «Золотых глобуса», семь «Эмми» как продюсера. 19 июня в мировой прокат вышла пятая часть франшизы «История игрушек», где Хэнкс озвучил ковбоя Вуди. В Голливуде артиста давно называют «американским папой» благодаря его амплуа обаятельного, добродушного и надёжного американца, которое он воплотил во множестве культовых картин.

Том Хэнкс родился в Конкорде (Калифорния) в семье повара и больничной работницы. Когда ему было пять лет, родители развелись и дети остались с отцом. Семья часто переезжала с места на место, и мальчик сменил множество школ. В это трудно поверить, но в детском возрасте Том был очень застенчивым. В интервью журналу Rolling Stone, на которое ссылается издание The Independent, Хэнкс признавался: «Я был ботан, придурок. Ужасно, мучительно застенчив».

Спасение мальчик нашёл в театре — играл в школьных постановках. Он демонстрировал выдающиеся актёрские способности и неподражаемое чувство юмора. После школы Хэнкс поступил на актёрский факультет в Калифорнийский университет. Но на последнем курсе бросил учёбу и вошёл в состав небольшой актёрской труппы из Кливленда.

В 1980 году Хэнкс дебютировал на большом экране в фильме «Он знает, что вы не одни» — сыграл небольшую второстепенную роль. Известность актёр получил лишь через четыре года — после выхода фильма «Всплеск». Но главная слава ждала его впереди. Сегодня «Американский папа» не только блестяще играет в кино, но и продюсирует картины и снимает собственные. Состояние Хэнкса оценивается в 400 миллионов долларов, согласно данным Celebrity Net. При этом актёр по-прежнему остаётся одним из самых скромных, простых и уважаемых артистов Голливуда.

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