9 июля 2026 года 70 лет исполняется Тому Хэнксу. На его счету более 80 фильмов, две премии «Оскар», четыре «Золотых глобуса», семь «Эмми» как продюсера. 19 июня в мировой прокат вышла пятая часть франшизы «История игрушек», где Хэнкс озвучил ковбоя Вуди. В Голливуде артиста давно называют «американским папой» благодаря его амплуа обаятельного, добродушного и надёжного американца, которое он воплотил во множестве культовых картин.

Том Хэнкс родился в Конкорде (Калифорния) в семье повара и больничной работницы. Когда ему было пять лет, родители развелись и дети остались с отцом. Семья часто переезжала с места на место, и мальчик сменил множество школ. В это трудно поверить, но в детском возрасте Том был очень застенчивым. В интервью журналу Rolling Stone, на которое ссылается издание The Independent, Хэнкс признавался: «Я был ботан, придурок. Ужасно, мучительно застенчив».

Спасение мальчик нашёл в театре — играл в школьных постановках. Он демонстрировал выдающиеся актёрские способности и неподражаемое чувство юмора. После школы Хэнкс поступил на актёрский факультет в Калифорнийский университет. Но на последнем курсе бросил учёбу и вошёл в состав небольшой актёрской труппы из Кливленда.

В 1980 году Хэнкс дебютировал на большом экране в фильме «Он знает, что вы не одни» — сыграл небольшую второстепенную роль. Известность актёр получил лишь через четыре года — после выхода фильма «Всплеск». Но главная слава ждала его впереди. Сегодня «Американский папа» не только блестяще играет в кино, но и продюсирует картины и снимает собственные. Состояние Хэнкса оценивается в 400 миллионов долларов, согласно данным Celebrity Net. При этом актёр по-прежнему остаётся одним из самых скромных, простых и уважаемых артистов Голливуда.

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