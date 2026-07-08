Рекордсмен Стайлз и новые «Три богатыря»: что обсуждали 8 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Московские театры выпустили 250 премьер в прошедшем сезоне

В прошедшем сезоне столичные театры выпустили около 250 премьер и дали более 50 тысяч показов, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, его слова передаёт ТАСС. Также он отметил, что посещаемость «Мастерской “12”» выросла на 70%, Театра Олега Табакова — почти на 50%.

В московских ресторанах теперь можно попробовать любимые книги на вкус

Mandy's Group и «Яндекс Книги» запустили литературное сет-меню в четырёх ресторанах сети — итальянском Osteria by Mandy’s, британском Mandy’s Apothecary, французском Bistro Trompette и нью-йоркском Caffe Mandy’s. В каждом заведении повара вдохновлялись разными книгами для создания оригинального меню. Предложения будут действовать до конца лета, рассказывает «Афиша Daily».

Гарри Стайлз вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Музыкант Гарри Стайлз отыграл 12 аншлаговых шоу на британском стадионе «Уэмбли» в туре «Together, Together» и вошёл в Книгу рекордов Гиннеса за самую длинную серию выступлений на объекте, говорится сообщении Би-би-си. Певец побил предыдущий рекорд Coldplay, которые дали 10 концертов.

Вышел тизер новых «Трёх богатырей»

Вышел первый тизер 14-й части франшизы про Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича — «Три богатыря и гуси-лебеди». В новой части детей богатырей похитят гуси-лебеди и троица отправится их спасать. Как сообщает «Афиша Daily», режиссёром выступит Фёдор Дмитриев, картину как обычно снимет студия «Мельница» и СТВ. Премьера намечена на 24 декабря.

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