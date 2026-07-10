«Бруталист»: сюжет, актёры и интересные факты фильма — трёхкратного обладателя «Оскара»

25 января 2025 года в широкий прокат в США вышла драма с Эдрианом Броуди и Гаем Пирсом в главных ролях «Бруталист». При бюджете в 10 миллионов долларов фильм заработал в прокате по всему миру 50,4 миллиона долларов, следует из данных «Кинопоиска». Лента получила 10 номинаций на «Оскар» и взяла три статуэтки, включая «Лучшую мужскую роль» для Эдриана Броуди. Также картина получила три «Золотых глобуса», четыре награды BAFTA и ряд других знаковых премий.

© Andrew Lauren Productions (ALP), Brookstreet Pictures, Carte Blanche

Коротко о фильме «Бруталист»

Год выхода: 2024

Режиссёр: Брэйди Корбет

Жанр: драма, исторический фильм

Страна: США, Великобритания, Канада

Длительность: 3 часа 21 минута

В главных ролях: Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Олвин, Алессандро Нивола

О чём: Венгерский архитектор-еврей Ласло Тот, переживший Холокост, эмигрирует в Америку в поисках новой жизни. Его талант замечает влиятельный промышленник Харрисон Ли Ван Бюрен, но сотрудничество оборачивается трагедией.

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Бруталист»: краткий сюжет

В 1947 году еврейский архитектор Ласло Тот, переживший Холокост, прибывает из Европы в США. Он селится в Пенсильвании у своего кузена Аттилы, который уже ассимилировался и сменил имя на Миллер. Благодаря случайности Тот получает заказ на реконструкцию библиотеки от влиятельного промышленника Харрисона Ли Ван Бюрена. Спустя три года Ван Бюрен поручает ему амбициозный проект — мемориальный культурный центр в память о своей матери. В это время к Тоту наконец приезжают из Европы его жена Эржебет и племянница Зофия. Строительство становится для архитектора одержимостью, но отношения с меценатом принимают тёмный оборот. Постепенно жизнь героев рушится под грузом травм прошлого и жестокости настоящего.

Кто снял фильм «Бруталист»

Сценарий написали Брэйди Корбет и Мона Фастволд. История была вдохновлена архитектурным наследием и судьбами эмигрантов США. Также в её основе — переосмысление романа «Источник» Айн Рэнд, который рассказывает о пути архитектора Говарда Рорка. Режиссёром выступил Брэйди Корбет, ранее снявший фильмы «Дитя лидера» (2015) и «Вокс Люкс» (2018). Композитором выступил Дэниел Блумберг.

Актёры и роли: Эдриан Броуди (Ласло Тот, гениальный архитектор), Гай Пирс (Харрисон Ли Ван Бюрен, богатый промышленник), Фелисити Джонс (Эржебет Тот, жена Ласло), Джо Олвин (Гарри Ван Бюрен, сын промышленника), Алессандро Нивола (Аттила/Миллер, кузен Ласло).

Интересные факты о фильме

Фильм снимали на 70-мм плёнку VistaVision. Это редкий формат, который использовался в Голливуде 1950–60-х годов, чтобы добиться характерной эстетики эпохи.

Съёмки проходили в Венгрии и Италии, а также в США.

Первоначально фильм планировали снимать в 2020 году. Как пишет «Кинопоиск», в актёрский состав планировали включить Джоэла Эдгертона, Марион Котийяр, Марка Райлэнса. Но из-за неоднократных переносов, связанных с пандемией COVID-19, к 2022 году половина исполнителей покинула проект. В итоге Эдгертона, Котийяр и Райлэнса заменили соответственно Эдриан Броуди, Фелисити Джонс и Гай Пирс.

Рейтинги и критика

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 93% рецензий критиков и 79% отзывов зрителей оказались положительными. На международной платформе IMDb пользовательский рейтинг составляет 7,2 балла из 10. На «Кинопоиске» рейтинг фильма составляет 6,7 балла из 10: многие зрители отмечают затянутость и спорный финал.

Издание Британского института кино (BFI) называет фильм «элегантной, человечной американской эпопеей». Критик Гай Лодж пишет, что по своей структуре и языку картина напоминает «большой американский роман» — с линейным повествованием и литературной убедительностью. Визуальный ряд фильма отсылает к гуманистическим эпическим лентам середины XX века таких режиссёров, как Джордж Стивенс и Отто Премингер. Особо выделена игра Эдриана Броуди, чей персонаж показан как «тщеславный капиталист с иллюзиями гуманитарного величия».

В рецензии издания Newsday «Бруталист» назван «монументальным достижением, несмотря на недостатки». Броуди, по мнению критика, выдаёт лучшую роль в карьере. Но финал фильма настолько стремительно разваливается, что зрители могут решить, будто «здание рухнуло в прах».

Рецензент портала CinemaBlend Эрик Айзенберг называет фильм «уникальным чудом кинематографа XXI века» и отмечает, что это редкий случай, когда эпический хронометраж действительно оправдан. Главным достоинством картины он называет игру Эдриана Броуди — актёр «заставляет чувствовать каждый момент гордости и поражения» своего персонажа. Также похвалы удостоились Гай Пирс и Фелисити Джонс, чья сцена в третьем акте, по мнению критика, является «одним из самых мощных драматических моментов кино 2024 года».

Бюджет и кассовые сборы фильма

При бюджете в 10 миллионов долларов фильм заработал в прокате по всему миру 50,4 миллиона долларов, следует из данных «Кинопоиска».

Награды и номинации фильма «Бруталист»

Картина имеет 10 номинаций на «Оскар», в том числе она боролась за звание лучшего фильма и лучшую режиссуру. В итоге одержала три победы в категориях: «Лучшая мужская роль» (Эдриан Броуди), «Лучшая операторская работа» и «Лучший саундтрек». На счету ленты также три «Золотых глобуса» в категориях «Лучший драматический фильм», «Лучшая мужская роль (драма)» (Броуди) и «Лучший режиссёр». А ещё четыре статуэтки Британской академии искусств (BAFTA) за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и лучший саундтрек, и три приза Венецианского кинофестиваля (в том числе Корбе получил Серебряного льва как лучший режиссёр).

Стоит ли смотреть «Бруталист»

Фильм «Бруталист» можно рекомендовать тем, кому нравятся картины с атмосферой послевоенного времени. Он подойдёт зрителям, которые готовы к неторопливому медитативному повествованию, сложным темам, связанным с психологическими травмами и любит американскую архитектурную эстетику. Зрителям, предпочитающим динамичные сюжеты и короткий хронометраж, лента, скорее всего, покажется затянутой и перегруженной.

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