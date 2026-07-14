Трудные съёмки и критика от Маска: что известно об «Одиссее» Кристофера Нолана

В середине июля в мировой прокат выходит «Одиссея» — тринадцатый полнометражный фильм Кристофера Нолана. После триумфа «Оппенгеймера», получившего семь премий «Оскар», режиссёр взялся за экранизацию поэмы Гомера. Бюджет картины составил 250 миллионов долларов, а в актёрский состав вошли Мэтт Дэймон, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендея и другие звёзды. «Рамблер» рассказывает, что известно об этом фильме.

© Universal Pictures

Каков сюжет фильма «Одиссея»

В основе картины — эпическая поэма Гомера «Одиссея», написанная в VIII веке до нашей эры. Десятилетняя Троянская война закончилась, и главный герой поэмы, мифический царь Итаки Одиссей, отправляется домой. Он попадает в плен к нимфе Калипсо, в пещеру циклопа-людоеда Полифема, сталкивается с сиренами, которые заманивают моряков сладкоголосым пением и губят их, встречает на пути чудовищ Сциллу и Харибду, а также волшебницу Кирку. Его странствия затягиваются на десять лет.

В отсутствие Одиссея к его жене Пенелопе в Итаке сватаются многочисленные женихи во главе с Антиноем, мечтающим узурпировать трон. Сын главного героя Телемах отправляется на поиски отца. В финале Одиссей возвращается домой в обличье нищего, расправляется с женихами и воссоединяется с семьей.

© Universal Pictures

Кто снимал фильм «Одиссея»

Режиссёр «Одиссеи» Кристофер Нолан — один из самых известных постановщиков в мире. В интервью журналу Time Нолан пояснял, что после триумфа «Оппенгеймера» на премии «Оскар» в 2023 году он получил огромный кредит доверия от продюсеров и решил взяться за экранизацию поэмы Гомера. «Никто раньше не экранизировал „Одиссею“ со всеми возможностями крупномасштабной голливудской студийной постановки. Это странный пробел в истории кино», — говорил кинематографист.

Нолан сам написал сценарий картины. В интервью Time исполнитель роли Одиссея Мэтт Деймон отмечал, что Кристофер очень бережно отнёсся к первоисточнику. «Гомер не тот автор, которого можно переписывать», — пояснял актёр. Но в своём сценарии постановщик сместил акценты и по-другому раскрыл некоторых персонажей, писал Time. Например, в фильме будет уделено больше внимания отношениям Одиссея и Телемаха.

Верный пёс главного героя Аргус, который много лет ждал своего хозяина и узнал его в обличье нищего, из эпизодического персонажа стал важным второстепенным. Также Нолан психологически усложнил воссоединение царя Менелая и его жены Елены — самой красивой женщины в мире, из-за которой началась Троянская война.

© Universal Pictures

Продюсером фильма стала жена Нолана и его постоянный продюсер на протяжении всей карьеры Эмма Томас. За камерой — оператор «Интерстеллара», «Дюнкерка» и «Оппенгеймера» Хойте ван Хойтема. Музыку написал Людвиг Горанссон, в послужном списке которого три премии «Оскар» за лучшие саундтреки к фильмам «Грешники», «Оппенгеймер» и «Чёрная Пантера».

Кто снялся в фильме «Одиссея»

Для своего нового проекта Нолану удалось собрать звёздный состав. Исполнитель роли Одиссея Мэтт Дэймон, ранее снимавшийся у режиссёра в «Интерстелларе» и «Оппенгеймере», в интервью журналу GQ пояснял: для него это, возможно, последний проект такого масштаба. «Эпоха безвозвратно уходит. Я шёл на площадку с мыслью, что это мой последний шанс сняться в чём-то столь грандиозном и настоящем», — признавался он.

Для съёмок Дэймону пришлось сильно похудеть. «Раньше я весил от 84 до 90 килограммов, а во время работы над фильмом — 77 килограммов. Я не был таким худым со времен старшей школы», — рассказывал он в интервью для подкаста New Heights. Мэтт добавлял, что много тренировался и соблюдал строгую диету: например, по совету врача перестал есть продукты с содержанием глютена. По настоянию Нолана актёру пришлось отрастить густую бороду, рассказывал Дэймон в интервью журналу Empire. Сам исполнитель предлагал сделать накладную, но режиссёр хотел, чтобы всё было максимально натуралистично.

Роль жены Одиссея Пенелопы сыграла Энн Хэтэуэй, ранее снимавшаяся у Нолана в «Интерстелларе» и «Темном рыцаре: Возрождении легенды». Её приятно удивило, что в сценарии Нолана эта героиня «не просто сидит и плачет», рассказывала Хэтэуэй в беседе с Time. «О Пенелопе бытует мнение, что она воплощение скромности и терпения. И я сказала: „Крис, если я не ошибаюсь, ты вывел образ героини, которая полна ярости, и, кажется, намекаешь, что она равна Одиссею“», — говорила актриса.

© Universal Pictures

В комментарии журналу Elle Мэтт Дэймон рассказывал, что был потрясён игрой своей напарницы. Он вспоминал съёмки одной из сцен, где участвовали их герои, но камеры сфокусировались на актёрах массовки, находившихся в 80-100 метрах от ключевых персонажей. «Энн выкладывалась по полной, по её лицу текли слёзы. Я сказал: „Энн, они тебя не видят. Побереги себя“. Но у неё был неиссякаемый запас эмоций, и она хотела убедиться, что каждый актёр, с которым она работала, почувствовал её полную отдачу», — говорил актёр.

Роль Телемаха исполнил звезда франшизы «Человек-паук» Том Холланд. В интервью журналу GQ он рассказывал, что даты съёмок «Одиссеи» и блокбастера «Человек-паук: Новый день» полностью совпадали. Поэтому ему пришлось звонить главе продюсирующей франшизу студии Sony Pictures Тому Ротману с просьбой отложить работу над «Человеком-пауком». И студия пошла ему навстречу из уважения к самому актёру и из уважения к Нолану. Во время съёмок исполнитель был потрясён скоростью и эффективностью, отмечал Холланд в том же интервью. По графику на съёмки его первой сцены отводилось два дня, но во время первого обеда Нолан рассказал всем, что они закончат работу над ней этим же вечером, — и сдержал слово.

Предводителя женихов Антиноя сыграл Роберт Паттинсон. Ранее он снимался у Нолана в «Доводе». В интервью GQ Паттинсон признавался: он был единственным актёром, попросившим у Нолана сценарий перед тем, как дать согласие на съёмки. «Он [Кристофер] спросил: “Ты хочешь прочитать его”? Все остальные просто сказали “да”», — вспоминал исполнитель.

© Universal Pictures

Роль царя Спарты Менелая досталась Джону Бернталу («Ходячие мертвецы», «Каратель»). В интервью журналу Esquire актёр назвал Нолана «воплощением идеального лидера». «Никто не работает так усердно, как он. Его настойчивость и любовь к работе, его жажда двигаться вперёд — это почти нечеловеческое качество», — отмечал Бернтал. Жену Менелая Елену Прекрасную сыграла актриса Лупита Нионго, которая также воплотила образ сестры Елены Клитемнестры. Роль мужа Клитемнестры, царя Микен Агамемнона, исполнил Бенни Сэфди.

Звезда «Эйфории» Зендея сыграла богиню Афину, покровительницу Одиссея. Том Холланд в интервью GQ рассказывал, что у него и его возлюбленной не было совместных сцен, но однажды он пришёл на съёмочную площадку просто, чтобы побыть с Зендеей. Шарлиз Терон досталась роль нимфы Калипсо, а Саманте Мортон — волшебницы Кирки.

На роль античного певца Нолан пригласил рэпера Трэвиса Скотта. «Я выбрал его, потому что хотел намекнуть, что эта история передавалась из поколения в поколение в форме устной поэзии, что аналогично рэпу», — пояснял режиссёр в интервью Time.

Также в «Одиссее» сыграли Миа Гот, Джон Легуизамо, Химеш Патель, Билл Ирвин, Логан Маршалл-Грин и другие.

Как проходила работа над фильмом «Одиссея»

В интервью американской телепередаче 60 Minutes Нолан назвал «Одиссею» «самым масштабным фильмом», над которым ему доводилось работать. Съёмки стартовали в конце февраля 2025 года и завершились 5 августа того же года. Бюджет картины, по данным отраслевого издания The Hollywood Reporter, составил 250 миллионов долларов, что сделало «Одиссею» одним из самых дорогих фильмом Нолана (для сравнения: по данным «Кинопоиска», бюджет «Тёмного рыцаря: Возрождения легенды» составлял 250 миллионов долларов, «Интерстеллара» — 165 миллионов долларов, «Довода» — 205 миллионов долларов).

© Universal Pictures

«Одиссею» снимали в шести странах: Марокко, Греции, Италии, Великобритании, Исландии и США. Одной из итальянских локаций стал разрушенный замок Кастелло-ди-Санта-Катерина на острове Фавиньяна на западе Сицилии. Замок находился на вершине холма, и дорога к нему оказалась узкой для грузовиков с актёрами и нужным оборудованием. Местные власти обещали расширить её, но слово не сдержали. Нолан решил проблему следующим образом: те, кто был готов идти пешком, поднимались на холм сами, остальные добирались на вертолёте, доставлявшем реквизит и технику. Как отмечал GQ, актёрам первой величины, вроде Холланда и Паттинсона, приходилось идти наверх, на высоту 274 метра, в костюмах и сандалиях.

В интервью Time Мэтт Дэймон рассказывал: во время съёмок в каждой локации он надеялся, что в следующем месте будет проще, но этого не происходило. Актёр приводил пример: когда он попал на пляж в Марокко, где снимались сцены с Одиссеем и нимфой Калипсо, то испытал облегчение: место казалось песчаным раем. Но там было так ветрено, что песок буквально бил в глаза. «И мы абсолютно ничего не могли сделать, чтобы защититься от него», — вспоминал Дэймон.

А во время съёмок сцены затопления корабля в резервуаре Фолс-Лейк на территории студии Universal в Лос-Анджелесе режиссёр установил два гигантских реактивных двигателя, которые швыряли актёрам в лицо тонны ледяной воды, рассказывал Мэтт в интервью GQ. «Даже в полностью контролируемых студийных условиях мы умудрились промокнуть, замерзнуть и почувствовать себя глубоко несчастными», — констатировал он.

© Universal Pictures

Как отмечало издание The Hollywood Reporter, Нолан снял «Одиссею» полностью на новые плёночные камеры IMAX, что стало первым подобным случаем для коммерческого полнометражного фильма. В отличие от более лёгких цифровых камер IMAX, плёночные аппараты очень большие и шумные, поэтому раньше снимать на них фильмы целиком было невозможно, поясняло издание.

По его данным, IMAX по просьбе режиссёра создал плёночные камеры, которые легче и на 30% тише прежних моделей. Для съёмок диалогов крупным планом камеры оборудовали специальным звукоизоляционным кожухом. Поскольку кожух мешал актёрам видеть друг друга, режиссёр создал систему зеркал, проецирующих лицо собеседника рядом с объективом. В передаче 60 Minutes Нолан утверждал, что во время работы над «Одиссеей» он израсходовал 2 миллиона футов (610 километров) плёнки.

Тизер-трейлер картины длительностью 70 секунд вышел 1 июля 2025 года. Полноценный трейлер появился 22 декабря 2025 года. В мае 2026-го вышел ещё один трейлер, а 1 июля в сети был опубликован финальный трейлер «Одиссеи».

За что критиковали «Одиссею»

Ещё до выхода «Одиссея» успела столкнуться с критикой. Одной из причин стала историческая недостоверность. Например, греческое издание Greek Reporter поясняло: хотя события поэмы «Одиссея» относят к позднему бронзовому веку, фактически описания Гомера больше соответствуют его собственному времени — архаической эпохе. Тогда греков обычно изображали в коринфских шлемах, которые закрывали всю голову и большую часть лица. Шлем Одиссея в фильме более открытый, отмечало издание. Кроме того, критике подвергся и дизайн кораблей, которые своей конструкцией больше напоминали викингские, чем древнегреческие.

© Universal Pictures

Защитники режиссёра настаивали на том, что «Одиссея» Гомера — художественная поэма с мифическими чудовищами, а не историческая хроника, и Нолан интерпретирует легенду, которая переосмысливалась, приукрашивалась и переделывалась на протяжении 3 тысяч лет. «Жаловаться, что доспехи не соответствуют эпохе, когда среди персонажей есть одноглазый великан, кажется немного безумным», — отмечал создатель и шеф-редактор веб-сайта о кино World Of Reel Джордан Руми.

Ещё один скандал был связан с кастингом. Предприниматель Илон Маск публично раскритиковал выбор темнокожей Лупиты Нионго на роль Елены Троянской. В соцсетях он оставил комментарий под постом одного из пользователей, утверждавшего, что выбор Нионго на эту роль — оскорбление для автора, то есть Гомера. «Крис Нолан утратил свою честность», — написал в комментарии Маск.

В защиту актрисы выступило несколько знаменитостей. Например, Вупи Голдберг заявила в телеэфире американского ток-шоу The View, что в поэме описана вымышленная героиня, настолько красивая, что мужчины начинали из-за неё войну. «Не знаю, понимаете ли вы, но Лупита также считается одной из самых красивых женщин в мире», — отметила звезда. Ведущая шоу Санни Хостин согласилась с ней и добавила, что «любой может сыграть вымышленного персонажа» и что «эту роль не обязательно должен исполнять белый человек».

Сама Нионго в интервью журналу Elle отметила, что доверяет видению режиссёра и не позволит негативным реакциям повлиять на неё или её опыт. «Это мифологическая история», — заявила исполнительница и добавила, что актёрский состав картины представляет весь мир.

© Universal Pictures

Когда выйдет фильм «Одиссея»

Мировая премьера «Одиссеи» состоялась в Лондоне 6 июля 2026 года. В широкий прокат картина выйдет в середине месяца: 15 июля во Франции, 16 июля — в ряде латиноамериканских, европейских и азиатских стран, например, Аргентине, Германии и Сингапуре, указано на сайте крупнейшей в мире базы данных о кино IMDB.com. В США и Великобритании широкий прокат стартует 17 июля.

Предпродажа билетов на некоторые показы в кинотеатрах IMAX открылась за год до премьеры — 17 июля 2025 года, сообщал The Hollywood Reporter. 95% билетов раскупили за час, что принесло кинотеатрам около 1,5 миллионов долларов, писало издание со ссылкой на данные киноплощадок. Затем перекупщики начали выставлять билеты на eBay по 300–400 долларов за штуку.

Прокатная судьба «Одиссеи» в России пока остается под вопросом. В мае 2026 года Telegram-канал Mash писал, что в России картину не покажут — как стало известно журналистам канала, Минкульт РФ не получил ни одного запроса на демонстрацию новых фильмов Нолана в отечественных кинотеатрах. Ленту можно было показать лишь в формате предсеансного обслуживания, но на тот момент предложения дистрибьютеров по работе не направляли.

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