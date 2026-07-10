Объявили победителей «Горький феста» и номинантов на «Эмми» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные новости в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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Компания Warner Bros. перезапустит «Освободите Вилли»

Студия Warner Bros. взялась за перезапуск культового фильма 1993 года о дружбе мальчика и косатки, пишет Variety. Режиссёрами назначены Мэри-Маргарет Кунце и Джейд Холли Бартлетт, известные по картине «Девушка Миллера». Производством займётся компания AGBO братьев Руссо. Братья Руссо выступят исполнительными продюсерами.

Оригинальная лента 1993 года при бюджете 20 миллионов долларов собрала в мировом прокате 153,7 миллиона долларов, согласно данным Variety. Франшиза впоследствии обросла несколькими сиквелами, анимационным сериалом и спин-оффом 2010 года «Побег из Пиратской бухты» 2010 года без участия актёров оригинала.

Стала известна полная программа «Архстояния» 2026

Фестиваль современного искусства «Архстояние» пройдёт в Никола-Ленивце с 23 по 26 июля 2026 года. Как сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на организаторов фестиваля, в этом году гостям представят более 15 оригинальных арт-объектов. Среди авторов — Ирина Корина, Роман Сакин и другие художники. Гостей ждут речной канал в поле, гастрономический перформанс, бутылочная ракета и путешествие луны по парку.

Музыкальная часть охватит пять площадок. На главной сцене выступят Глеб Андрианов, Attaque De Panique, «Деревянные Киты» и «Источник». Ночью в «Берёзках» пройдёт «Хрупкий рейв» с Kedr Livanskiy и другими диджеями, а у костров состоится перформанс Данилы Холодкова и Владимира Варнавы. Днём на фестивале выступят финалисты опен-колла «Своей дорогой». Также запланированы экскурсии, квесты и лекции Школы дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Объявлена дата выхода вторых «Джентльменов»

Netflix назначил премьеру второго сезона сериала Гая Ричи «Джентльмены» на 3 сентября 2026 года, сообщает «Афиша Daily». Также на платформе вышел первый тизер будущего проекта.

Действие развернётся спустя год после событий первого сезона: Эдди и Сьюзи расширяют криминальную империю, однако решения Бобби становятся всё более рискованными.

К своим ролям вернутся Тео Джеймс, Кая Скоделарио и другие актёры первого сезона. Также к ним присоединятся Хью Бонневилль, Бенджамин Клементин, Микеле Морроне, боксёр Крис Юбэнк-младший и телеведущая Майя Джама. Первый сезон вышел в марте 2024 года и провёл 10 недель в глобальном топ-10 платформы.

Объявлены номинанты на премию «Эмми»

Американская телевизионная академия на своём официальном сайте объявила номинантов на телевизионную премию «Эмми». В категории лучшей драмы соревнуются «Дипломатка», «Позолоченный век», «Рай» и другие проекты. В комедийном сегменте — «Начальная школа „Эбботт“», «Медведь» и «Никто этого не хочет». За лучший мини-сериал поборются «Чудовище внутри меня», «Грызня» и ещё три работы.

На звание лучшего актёра в драматическом сериале претендуют Стерлинг К. Браун («Рай»), Руфус Сьюэлл («Дипломатка»), Гэри Олдман («Медленные лошади»), Марк Руффало («Задание») и Ноа Уайл («Питт»). В категории «Лучшая актриса» заявлены Чейз Инфинити («Заветы»), Кэрри Кун («Позолоченный век»), Кери Расселл («Дипломатка»), Рей Сихорн («Одна из многих») и Зендая («Эйфория»).

Самым возрастным номинантом стал британский телеведущий и режиссёр Дэвид Аттенборо, которому в мае исполнилось 100 лет. Он получил сразу две номинации как рассказчик документальных фильмов: «Дэвид Аттенборо. История о гориллах» (Netflix) и «Дэвид Аттенборо: Океан» (National Geographic). Аттенборо трижды становился лауреатом премии, последний раз — в 2020 году, и по-прежнему остаётся в гонке.

Церемония 78-й телевизионной премии «Эмми» пройдёт 14 сентября 2026 года.

Хаски сыграет Лермонтова в триллере Лунгина

Рэпер Хаски исполнит главную роль в психологическом триллере «Лермонтов» режиссёра Павла Лунгина, сообщается в телеграм-канале «Бюллетеня кинопрокатчика». Действие разворачивается в 1837 году: молодой поэт влюбляется в светскую красавицу Екатерину Сушкову, но получает отказ. Лермонтов договаривается встретиться с Пушкиным, чтобы показать ему свои стихи, но Пушкин погибает накануне встречи. К Лермонтову в фантазиях является таинственный Чёрный человек, обещающий великое будущее в обмен на вызов судьбе.

Съёмки стартуют в октябре 2026 года, выход запланирован на лето 2028 года. Бюджет проекта составляет 600 миллионов рублей.

Начались съёмки финальной части «Форсажа»

Американский актёр и режиссёр Вин Дизель в своих соцсетях сообщил о начале съёмок одиннадцатой части «Форсажа» под названием «Форсаж навсегда». Сюжет снова развернётся вокруг уличных гонок, другие подробности пока не сообщаются. По словам Дизеля, новый проект станет заключительной частью франшизы боевиков, стартовавшей с фильма «Форсаж» в 2001 году.

Сценарий пишет Майкл Лесли, известный по «Голодным играм». Премьера назначена на 17 марта 2028 года. Параллельно в разработке также находятся четыре сериала по вселенной «Форсажа» для Peacock и Universal Television.

«Гамлет» с Борисовым стал самым дорогим спектаклем сезона

Спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в Московском художественном театре имени А. П. Чехова (МХТ) возглавил рейтинг самых дорогих постановок в прошедшем сезоне. Данные приводит сервис Ticketland, на который ссылается ТАСС. В топ также вошли «What Women Want» и «Табу» в театре Crave, «8 разгневанных женщин» в МХТ и «Без свидетелей» в Мастерской «12» Никиты Михалкова.

По итогам сезона 2025/2026 лидерами по продажам билетов стали мюзиклы «Последняя сказка» и «Ничего не бойся, я с тобой» в Московском дворце молодёжи (МДМ), а также спектакли «Утиная охота» в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова (БДТ), «Собачье сердце» и «Мадемуазель Нитуш».

Фестиваль «Горький фест» объявил победителей

В Нижнем Новгороде завершился юбилейный X фестиваль нового российского кино «Горький фест». Организатором выступает «Продюсерский центр „Люксар“», президент — Михаил Пореченков.

Список лауреатов и победителей значится на официальном сайте фестиваля. Главный приз за лучший фильм получила документальная картина «Тихие смыслы» режиссёров Александры Андроновой и Антона Белоусова. Он же получил специальный приз компании Wildberries — сертификат на миллион рублей. Лента рассказывает о труппе Нижегородского ТЮЗа, которая ставит спектакль по пьесе Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо» и знакомится с миром слепоглухих людей.

Награду за лучшую режиссуру вручили Алексею Федорченко за фильм «Мифы о Гефесте, Боге и стройотряде». Впервые в истории фестиваля учредили приз имени Евгения Евстигнеева за лучшую актёрскую работу — его получил дуэт Александра Гридина и Марии Лукьяновой в фильме «Что ты здесь видишь». Особого упоминания жюри «За смелость петь пловцам» удостоился фильм «Лето будет общим» Даниила Меркулова. Приз зрительских симпатий «Мы сходимся в одном» достался картине «Мон» Софьи Чигировой.

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Самый дорогой спектакль и самый возрастной номинант на «Эмми»: что обсуждали 9 июля