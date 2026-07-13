«Мир юрского периода: Возрождение»: сюжет, актёры и интересные факты продолжения франшизы о динозаврах

2 июля 2025 года на экраны вышла седьмая часть культовой франшизы о динозаврах — фильм «Мир юрского периода: Возрождение». Главную роль в нём исполнила Скарлетт Йоханссон. Картина собрала в мировом прокате 869 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска». При этом зрители и критики встретили фильм неоднозначно: одни хвалили визуальный ряд и возвращение к духу оригинала, другие указывали на вторичность сюжета. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes положительными оказались 72% отзывов зрителей и 51% рецензий от критиков.

© Amblin Entertainment, India Take One Productions, Latina Pictures

Коротко о фильме «Мир юрского периода: Возрождение»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Гарет Эдвардс

Жанр: научно-фантастический боевик, приключения

Страна: США

Длительность: 2 часа 14 минут

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли, Махершала Али, Руперт Френд, Мануэль Гарсиа-Рульфо

О чём: Отряд наёмников отправляется на остров, чтобы добыть ДНК трёх крупнейших динозавров для создания жизненно важного лекарства

Есть ли продолжение: фильм является продолжением культовой франшизы. Новая часть пока не анонсирована

О чём фильм «Мир юрского периода: Возрождение»: краткий сюжет

События разворачиваются через пять лет после шестого фильма «Мир юрского периода: Господство». Экология планеты оказалась враждебной для динозавров, и выжившие особи обитают лишь в изолированных экваториальных регионах, где климат напоминает их исконную среду. Секретный отдел фармацевтической корпорации ParkerGenix нанимает специалиста по скрытым операциям Зору Беннетт, чтобы возглавить экспедицию на запретный остров Иль-Сент-Юбер. Цель миссии — добыть генетический материал трёх самых крупных доисторических существ, в ДНК которых заключён ключ к созданию препарата, спасающего жизни людей. Но на острове, где когда-то располагался секретный исследовательский центр InGen, команда сталкивается с жутким открытием, скрываемым от мира десятилетиями.

Кто снял фильм «Мир юрского периода: Возрождение»

Режиссёром картины выступил Гарет Эдвардс, известный по фильмам «Годзилла» (2014) и «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». Сценарий написал Дэвид Койп, работавший над сценариями первых двух «Парков юрского периода» — оригинального фильма 1993 года и «Затерянного мира» (1997), режиссёром которых выступил Стивен Спилберг. Сюжет основан на персонажах, созданных американским писателем Майклом Крайтоном.

Актёры и роли: Скарлетт Йоханссон (Зора Беннетт), Джонатан Бейли (доктор Генри Лумис), Махершала Али (Дункан Кинкейд), Руперт Френд (Мартин Кребс), Мануэль Гарсиа-Рульфо (Рубен Дельгадо).

Интересные факты о фильме

Дэвид Койп, написавший сценарий к первым двум фильмам «Парк юрского периода», вернулся к франшизе спустя 30 лет. В интервью изданию Variety он отмечал, что хотел вернуть фильму атмосферу оригинала — напряжение небольшой группы людей против природы, а не глобальный апокалипсис. По его словам, история намеренно сужена до камерного приключения, в отличие от масштабных финалов предыдущих трилогий.

Съёмки проходили на Мальте, в Таиланде и в павильонах Великобритании. Натурные сцены снимались в условиях высокой влажности и жары, что, по данным Variety, создавало дополнительную нагрузку для всей съёмочной группы. Гарет Эдвардс известен приверженностью к практическим эффектам — часть декораций и реквизита создавалась физически, а не генерировалась целиком на компьютере. Этот подход он применял ещё на «Изгое-одиночке».

Впервые в серии главную героиню играет актриса такого уровня, как Скарлетт Йоханссон.

Рейтинг и критика

На платформе «Кинопоиск» зрители оценили картину всего на 5,8 балла из 10. Такую же оценку фильму дали зрители международной платформы IMDb. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes положиельными оказались 72% отзывов зрителей и 51% рецензий от критиков.

Дэвид Руни из The Hollywood Reporter отметил, что, хотя фильму не хватает оригинальности, он компенсирует это «стремительной повествовательной динамикой, серьёзными страхами и привлекательными новыми персонажами в исполнении прекрасного актёрского состава».

Питер Дебрюг из Variety высказал мнение, что картина предлагает обновлённую версию того же аттракциона, который Спилберг представил 32 года назад, но при этом фильм едва ли можно назвать необходимым для общей мифологии серии. По его словам, лента не указывает, куда франшиза может двигаться дальше.

Билл Бриа в рецензии для Film.ru назвал «Возрождение» «восхитительным летним приключенческим фильмом», сравнив его с «кинематографическим чизбургером». По его словам, Эдвардс и Койп нашли идеальный баланс между человеческой историей и динозавровыми сценами, отдавая предпочтение последним, когда сомневаются.

Бюджет фильма и кассовые сборы в мире

Бюджет картины составил 180 миллионов долларов. Картина собрала в мировом прокате 869 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска». Внутренний рынок США принёс 339,6 миллиона долларов, а международный — 529,5 миллиона долларов.

Есть ли продолжения фильма

«Мир юрского периода: Возрождение» является седьмым фильмом во франшизе, которая началась с «Парка юрского периода» Стивена Спилберга в 1993 году. Ранее вышли: «Парк юрского периода» (1993), «Парк юрского периода: Затерянный мир» (1997), «Парк юрского периода 3» (2001), «Мир юрского периода» (2015), «Мир юрского периода 2» (2018) и «Мир юрского периода: Господство» (2022). При этом Спилберг снял только первые два фильма, остальные картины снимали разные режиссёры.

Сведения о планах на новые продолжения франшизы пока не опубликованы.

Стоит ли смотреть фильм «Мир юрского периода: Возрождение»

«Мир юрского периода: Возрождение» стоит посмотреть преданным поклонникам франшизы, которые хотят насладиться впечатляющими визуальными эффектами и снова увидеть динозавров на большом экране. Лента понравится зрителям, ценящим атмосферные приключенческие блокбастеры с харизматичными героями и возвращением к духу оригинала. Тем же, кто ждёт кардинально нового слова в жанре или глубокой драматургии, фильм может показаться вторичным и скучным.

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