Медленное кино: почему «Кодекс Данте» не заменит легендарный фильм «Код Да Винчи»

В российском прокате идёт криминальная драма американца Джулиана Шнабеля «Кодекс Данте». Автор «Рамблера» посмотрел новинку и поделился своими впечатлениями.

© Netflix

О чём сюжет

Писатель Ник Тошес (Оскар Айзек) опубликовал книгу о творчестве Данте Алигьери и в XXI веке считается большим специалистом по итальянскому поэту XIV века. Нью-йоркский криминальный босс Джо (Джон Малкович) узнал, что в одном из подвалов Ватикана случайно обнаружили оригинальную рукопись «Божественной комедии».

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Артефакт прошлого поистине бесценный, так что гангстер тут же захотел стать его обладателем. Джо вызывает к себе Ника, чтобы тот смог доказать подлинность рукописи, а также безбашенного киллера Луи (Джерард Батлер). Парочка отправляется в Италию, где писатель быстро убеждается в оригинальности рукописи, а наёмник разбирается со всеми свидетелями встречи американцев и священнослужителей. Разумеется, слухи в криминальном мире распространяются быстро, так что на «Божественную комедию» начинается охота.

Параллельно в фильме развивается история создания великого текста. В XIV веке Данте Алигьери (снова Оскар Айзек) влюбляется в девушку неземной красоты по имени Беатриче. Но молодая женщина скоропостижно умирает от болезни, оставляя будущего писателя страдать. Данте не по любви женится на подруге Беатриче Джемме (Галь Гадот), делится своими мыслями об аде, рае и устройстве мира со своим наставником Исайей (Мартин Скорсезе) и терпит гонения со стороны папы римского Бонифация VIII.

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Кто работал над фильмом

«Кодекс Данте» основан на художественной книге американского писателя Ника Тошеса «Рукою Данте», опубликованной в 2002 году. Автор сделал карьеру на биографических романах, документальных и с придуманным сюжетом. Тошес рисовал нон-фикшен-портреты музыкантов Джерри Ли Льюиса, Дэрила Холла и Эмметта Миллера, боксёра Сонни Листона и актёра и певца Дина Мартина. В книге «Рукою Данте», как и в адаптации, одним из главных героев действительно становится писатель Ник Тошес, специалист по творчеству итальянского поэта.

Разговоры о возможной экранизации шли ещё с 2008 года. Тогда центрального персонажа должен был сыграть Джонни Депп. В 2011-м в проект пришёл режиссёр Джулиан Шнабель, но только в 2023-м был определён каст и началась подготовка к съёмкам. Ждать старта производства пришлось долго, зато постановщику удалось собрать невероятный актёрский ансамбль: помимо Айзека, Батлера, Скорсезе, Гадот и Малковича, на экране появляются Джейсон Момоа, Аль Пачино, Франко Неро и музыкант Бенжамен Клементен.

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Шнабель — в первую очередь художник, а в кино как режиссёр дебютировал только в 1996-м биографической драмой «Баския». Постановщик всю карьеру интересуется трагическими судьбами творцов. В 2000-м Шнабель снял «Пока не наступит ночь» о кубинском поэте Рейнальдо Аренасе. В 2007-м выпустил, пожалуй, свой самый известный фильм — «Скафандр и бабочка» о буднях редактора журнала Elle France Жан-Доминика Боби после инсульта. Предыдущая работа американского режиссёра вышла в 2018 году. В драме «Ван Гог. На пороге вечности» голландского гения, который так и не получил признания при жизни, сыграл Уиллем Дефо. Премьера «Кодекса Данте» состоялась во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля прошлого года.

Музыку к фильму Шнабеля написал Бенжамен Клементен. «Кодекс Данте» — его дебют в качестве композитора. Оператором картины выступил родившийся в Москве Роман Васьянов, который не первый год трудится за рубежом. Васьянов снимал «Стиляг» и «Одессу» Валерия Тодоровского, а также «Патруль» и «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра.

© Netflix

Плюсы и минусы фильма

Картина Шнабеля строго делится на события в настоящем и прошлом. Причём в международной версии линия, развивающаяся в XIV веке, снята в цвете, а сюжет в XXI веке — в монохроме. В фильме, который выпускается на отечественные большие экраны, прокатчики согласовали с режиссёром полностью цветную версию, так что несколько обеднили визуальный язык автора. Вычурная живописная операторская работа Васьянова — один из немногих плюсов «Кодекса Данте».

Благодаря цвету режиссёр подчёркивает различия между прошлым и настоящим. Итальянский поэт во время создания своего главного труда претерпевает страшные муки и мечется между нашей реальностью и мистическими откровениями. После смерти Беатриче Данте уже не думает о земной жизни, теряет интерес ко всему вокруг и обращает свой взор на рай или ад, где однажды может столкнуться с возлюбленной. Чёрно-белое изображение подчёркивает пустую суету, которую развели криминальные группировки сегодня. Разве что Нику Тошесу действительно интересна сама книга и её содержание. И мафиозному боссу Джо, и всем остальным охотникам за рукописью нет никакого дела до полёта мысли итальянского поэта, важен бесценный артефакт. Вместо рукописи Данте легко можно представить оригинал картины Рембрандта или редкую византийскую вазу. В сегодняшнем мире мало кто способен оценить прекрасное, победили деньги.

© Netflix

Шнабель настойчиво пытается сшить две сюжетные линии, но терпит неудачу. Автор даже проводит параллели между Данте и биографом итальянца Ником. Поскольку обоих персонажей играет Айзек, режиссёр пытается доказать, что современник является чуть ли не реинкарнацией итальянца. С учётом всей малоинтересной возни вокруг книги, Алигьери и Тошеса версия Шнабеля выглядит неубедительной. Прошлое и настоящее почти никак не связаны, разве что в обоих случаях пассионариям, людям мира искусства приходится страдать и сражаться за выживание.

Американский режиссёр придумывает слишком тяжеловесную драматургическую конструкцию. К тому же фильм длится два с половиной часа, и с «Кодексом Данте» зритель прекрасно чувствует медленно текущее время. Отечественные прокатчики пытаются продавать картину чуть ли не как новый «Код да Винчи», но на самом деле экшена и сколько-нибудь интересных приключений в «Кодексе Данте» нет. В прошлом развивается философская разговорная драма, в настоящем есть убийства и погони, но захватывающим криминальный триллер про рукопись «Божественной комедии» никак не назвать.

© Netflix

Стоит ли смотреть

«Кодекс Данте» — неспешно развивающееся и путаное кино. Кажется, даже сам режиссёр не до конца понимает, что же всё-таки хочет донести до зрителей. Амбициозный замысел Джулиана Шнабеля рушится о невозможность соединить две сюжетные линии.

Автор снимает кино то ли о создании «Божественной комедии», то ли о поисках оригинальной рукописи книги. В обоих случаях интерес вызывают разве что актёрские работы. Фильм доказывает широкий диапазон возможностей Оскара Айзека, показывает едва узнаваемого Мартина Скорсезе в роли бородатого мудреца и являет миру крашеного в блондина Джерарда Батлера.

© Netflix

Зрителей могут порадовать отдельные кадры, снятые в Нью-Йорке и Италии. Ближе к финалу Шнабель и вовсе визуально цитирует Терренса Малика. Но в единое целое фильм всё равно не собирается, так что советовать его можно разве что большим любителям Айзека и специалистам по «Божественной комедии», и то поскольку не так уж часто выходят картины о судьбе Данте Алигьери.

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