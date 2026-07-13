Триумф «Седой ночи» и фильм про Рапунцель: что обсуждали 13 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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«Седая ночь» стала самой популярной песней у россиян

Хит Юрия Шатунова «Седая ночь» возглавил рейтинг самых прослушиваемых треков российской эстрады за апрель-июнь 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «КИОН Музыка», сообщает ТАСС. Вторую и третью строчки рейтинга заняли композиции «Ты уйдешь» и «Королева снежная» в исполнении группы «Комиссар». В пятёрку также вошли трек «Ничего не говори» от группы «Рок-острова» и песня «Чистый лист» группы «НЭНСИ».

Прямые рейсы из России на Фукуок запустят с октября

Турфирма Pegas Touristik и авиакомпания «Икар» с октября 2026 года запустят прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Самолёты будут летать из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Москвы.

В Москве открылись восемь новых пляжей

В Москве открылись восемь новых современных зон отдыха у воды, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Пляжи с жезлонгами, настилами, спортивными и детскими площадками появились у Гольяновского, Черневского, Перовского и других прудов. Всего в столице работает 15 современных пляжных пространств.

«Майкл» побил рекорд байопиков

Биографический фильм о Майкле Джексоне стал первым байопиком с мировым бокс-офисом свыше 1 миллиарда долларов, сообщается на сайте NME. В России сборы к 13 июля превысили 1,8 миллиарда рублей. Главную роль исполнил племянник певца Джаафар Джексон, фильм рассказывает о жизни и творчестве знаменитого певца.

«Рапунцель» станет игровым фильмом

Компания Disney работает над игровым фильмом «Рапунцель: Запутанная история», который станет ремейком одноимённого мультфильма 2010 года. Лента выйдет в прокат в 2028 году, точная дата неизвестна, пишет «Афиша Daily». Режиссёром выступит Майкл Грейси («Величайший шоумен»). В ролях: Тиган Крофт, Майло Манхайм, Диего Луна и Кэтрин Хан.

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