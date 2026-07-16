«Движ пошёл, чечики!»: 16 фраз из комедии Гайдая «12 стульев» на языке зумеров
21 июня 1971 года на советские экраны вышла эксцентрическая комедия Леонида Гайдая «12 стульев». Лента стала первой вольной экранизацией одноимённого романа Ильфа и Петрова (не считая телеспектакля Александра Белинского в 1966 году), главную роль в которой сыграл начинающий грузинский актёр Арчил Гомиашвили. Поначалу зрители не спешили на премьеру: за прокатный год картину посмотрели 40 миллионов человек — почти вдвое меньше, чем предыдущий хит Гайдая «Бриллиантовая рука», сообщает портал «Культурология.рф». Но со временем лента обрела всенародную любовь, а её фразы разошлись на цитаты. Автор «Рамблера» решил представить, как бы звучали знаменитые фразы на языке зумеров.
Культовые фразы на языке зумеров
Остап Бендер
«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!» — «Движ пошёл, чечики!»
«Командовать парадом буду я!» — «Я здесь альфа, на мне весь движ!»
«Может быть, тебе дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?» — «Может, тебе сразу ВИП-доступ к крипте дать?»
«Почём опиум для народа?» — «Сколько бабла за этот хайп?»
«Мы чужие на этом празднике жизни» — «Мы здесь как NPC» (отсылка к видеоиграм: NPC называют игроков, которые стоят на месте и повторяют одни и те же реплики, пока основные персонажи делают что-то важное).
«Знойная женщина — мечта поэта» — «Вот это имба. Настоящий слэй».
«Деньги вперёд!» — «Сначала кеш, потом движ!»
«Нас никто не любит, если не считать уголовного розыска» — «Мы в тотал дед-инсайде, нас стэнят только копы».
«Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень» — «Кто скажет, что это гёрли, можете дропнуть мне хейта».
Киса Воробьянинов
«Месье, же не манж па сис жур. Подайте бывшему депутату Государственной думы» — «Я не ел семь дней, вайб нулевой. Кидайте донаты бывшему депутату!»
«Держите его! Он украл нашу колбасу!» — «Локните его! Он заскамил колбасу!»
«Вы мне льстите, проказница!» — «Ты меня засимпила, тащер!»
Эллочка-людоедка
«Хамите!» — «Токсите!»
«Жуть!» — «Это кринж!»
«Не учите меня жить!» — «Хватит душнить!»
Монтёр Мечников
«Утром — деньги, вечером — стулья» — «Утром — кеш, вечером — дроп».
Интересные факты о фильме
Автором сценария комедии «12 стульев» выступил драматург Владлен Бахнов, который также работал над текстом для других комедий Гайдая. Среди них «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Спортлото-82». В центре сюжета — история о том, как Остап Бендер, Ипполит Воробьянинов и жадный священник охотятся за бриллиантами, спрятанными в одном из стульев.
На роль Остапа Бендера пробовалось много актёров, включая Высоцкого, Миронова, Гафта и Магомаева. Сначала Гайдай утвердил Высоцкого, но тот сорвал начало съёмок. В итоге роль досталась малоизвестному Арчилу Гомиашвили, которого впоследствии озвучил Юрий Саранцев. По некоторым версиям, этот факт надолго поссорил актёра с режиссёром, писал Пятый канал. На роль мадам Грицацуевой пробовались бывшие уже тогда звёздами Галина Волчек и Нонна Мордюкова. Но Гайдай выбрал студентку ВГИКа Наталью Крачковскую, случайно попавшую на площадку, воскликнув: «Вот она, мечта поэта!»
Сергей Филиппов, сыгравший Кису Воробьянинова, страдал от опухоли головного мозга и во время съёмок мучился сильными головными болями, иногда забывая текст. Интересно, что роль ему уступил Ростислав Плятт, которого Гайдай утвердил изначально, узнав о сильном желании Филиппова сниматься. Гайдай в благодарность предложил Плятту роль чтеца от автора, пишет Киноафиша.info. А сыгравший отца Фёдора Михаил Пуговкин три недели советовался со своей глубоко верующей матерью, не оскорбит ли её чувств образ алчного священника, и в итоге получил от неё разрешение.
Сперва критики восприняли комедию холодно, обвиняя Гайдая в вольности и сильном отхождении от оригинального произведения Ильфа и Петрова. Но уже в 1972 году фильм получил специальный приз «Серебряная сирена» в Сорренто и диплом Всесоюзного кинофестиваля «За вклад в разработку жанра комедии».
В 1976 году режиссёр Марк Захаров снял свою версию произведения с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым в главных ролях. Благодаря такому актёрскому составу картина обрела негласный статус народного кино. И киносообщество до сих пор не может прийти к единому мнению, какая киноадаптация произведения Ильфа и Петрова лучше.
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